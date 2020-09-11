История выборов и назначений главы Республики Татарстан

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2020 года в Республике Татарстан начинается голосование на выборах высшего должностного лица - президента республики. Выборы пройдут в рамках единого дня голосования в РФ и продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования.

На пост президента Татарстана претендуют пять кандидатов, включая действующего главу региона Рустама Минниханова. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как в Татарстане проходили выборы и назначения президентов республики.

Первые выборы в 1991 году

Пост президента республики был учрежден законом от 14 мая 1991 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию Татарской ССР.

Первые выборы президента республики состоялись 12 июня 1991 года. Они проводились на безальтернативной основе (после снятия своих кандидатур другими претендентами). Президентом Татарстана был избран председатель Верховного совета (ВС) республики Минтимер Шаймиев, за которого проголосовали 70,6% избирателей. Явка составила 36,59%.

4 июля того же года республиканский ВС принял закон "О вступлении в должность президента Татарской ССР" (с 1992 года - Республика Татарстан), и в тот же день Шаймиев принес присягу на пост первого президента Татарстана. Срок полномочий главы республики составлял пять лет.

Выборы 1996 и 2001 годов

Очередные выборы президента республики прошли 24 марта 1996 года. Изначально на пост были выдвинуты четыре кандидата, но лишь один из них - действующий глава Татарстана Минтимер Шаймиев - собрал необходимое количество подписей избирателей для регистрации (не менее 50 тыс.). Таким образом, выборы вновь проводились на безальтернативной основе. За Шаймиева, выдвинутого инициативными группами избирателей, проголосовали 97,14%, явка составила 77,76%. 3 апреля состоялась инаугурация президента Татарстана. Срок полномочий составлял пять лет.

25 марта 2001 года состоялись очередные выборы президента республики, избираемого сроком на пять лет. В избирательные бюллетени были внесены пять кандидатов. Президентом Татарстана вновь стал действующий с 1991 года глава республики Минтимер Шаймиев, за него проголосовали 79,52% избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин, набрав 5,78% голосов. Против всех проголосовали 2,81%, явка на выборах составила 79,37%. Шаймиев вступил в должность 12 апреля.

Утверждение главы республики парламентом

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

15 марта 2005 года Путин внес на рассмотрение Госсовета Татарстана кандидатуру Шаймиева для наделения его полномочиями президента республики. 25 марта республиканский парламент утвердил Шаймиева на посту главы Татарстана (за - 89, против - четверо, воздержался один). В тот же день состоялась церемония инаугурации президента республики.

Смена руководства Татарстана в 2010 году

Шаймиев возглавлял республику 20 лет. Его полномочия истекали 25 марта 2010 года, однако 22 января он обратился к президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность главы Татарстана, чтобы дать возможность "проявить себя молодому поколению политиков". При этом на должность президента республики Шаймиев порекомендовал премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова.

27 марта Медведев представил депутатам Госсовета кандидатуру Минниханова. 4 февраля парламентарии единогласно наделили Минниханова полномочиями президента Татарстана (сроком на пять лет). 25 марта того же года он официально вступил в должность.

После возврата прямых выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий Минниханова президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности президента Республики Татарстан.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Татарстане состоялись выборы главы республики. В них участвовали четыре кандидата. По итогам голосования победу одержал врио президента Татарстана Минниханов, выдвинутый "Единой Россией". Он получил 94,4% голосов избирателей. Его ближайший соперник - депутат Госсовета республики, кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов - набрал 2,56%. Явка избирателей составила 84,21%. 18 сентября Минниханов официально вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2020 года

Президент Республики Татарстан избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может избираться на должность президента республики более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 5% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 2 млн 937 тыс. 257 человек.

Вместе с главой республики Рустамом Миннихановым (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие директор управляющей компании "Уныш" Альфред Валиев (Коммунистическая партия "Коммунисты России"), гендиректор ООО "Кориб", депутат Госсовета республики Олег Коробченко (Партия роста), директор инновационно-внедренческого центра "Анатомика" и депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), депутат Нармонского сельского поселения Владимир Сурчилов (ЛДПР).