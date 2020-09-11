История выборов и назначений главы Чувашской Республики

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Чувашской Республике начинается голосование на выборах высшего должностного лица - главы республики. Выборы пройдут в рамках единого дня голосования в России и продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования.

На пост главы Чувашии претендуют пять кандидатов, включая врио главы региона Олега Николаева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Чувашской Республики.

Первые выборы 1991 года

Пост президента (ныне главы) Чувашии был учрежден 29 августа 1991 года.

Первые выборы президента Чувашской ССР состоялись 8 декабря 1991 года. На должность претендовали четыре кандидата, избранным считался тот, кто получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Одновременно с президентом избирался предложенный им при регистрации кандидат в вице-президенты Чувашской ССР.

По итогам голосования ни один из четырех претендентов не набрал необходимого числа голосов, и избирком назначил повторное голосование на 22 декабря. Во второй тур вышли два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей: председатель Госкомитета РСФСР по делам национальностей, бывший глава совета министров республики Леонид Прокопьев (28,3%) и лидер Чувашского национального конгресса, депутат Верховного совета республики Атнер Хузангай (20,2%). Явка избирателей составила 58,6%, против всех кандидатов проголосовало 19,6%.

Второй тур выборов состоялся 22 декабря, однако ни один из претендентов на пост президента Чувашии вновь не смог набрать необходимого числа голосов. Прокопьев получил 43,1%, Хузангай - 46,4%. Явка избирателей составила 56,7%. Таким образом, президент Чувашской ССР избран не был, исполняющим обязанности главы республики стал председатель Верховного совета Эдуард Кубарев.

Верховный совет Чувашской ССР (с февраля 1992 года - Чувашская Республика) установил мораторий на новые выборы президента, который действовал до 21 октября 1993 года. После снятия ограничения была назначена дата выборов - 12 декабря 1993 года.

Выборы 1993 года, избрание первого президента республики

В выборах 12 декабря 1993 года приняли участие семь кандидатов. Поскольку никто из них не набрал необходимого числа голосов, в республике был назначен второй тур. В избирательный бюллетень были внесены фамилии председателя комиссии Верховного совета Чувашской Республики по экономической реформе, бюджету, налогам и финансам и президента Академии наук Чувашии Льва Куракова (21,9%) и экс-министра юстиции РФ Николая Федорова (24,9%). Явка в первом туре составила 62,8%.

По итогам повторного голосования 26 декабря, в котором приняли участие 52,3% избирателей, первым президентом Чувашской Республики был избран Федоров, получивший 55,1% голосов. Кураков набрал 38,82%. Вице-президентом Чувашской Республики вместе с Федоровым был избран Энвер Аблякимов. Федоров вступил в должность 21 января 1994 года, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 1997 года

Очередные выборы главы республики прошли 28 декабря 1997 года, в них приняли участие 60,14% избирателей. На пост президента Чувашии баллотировались пять кандидатов. Президентом вновь был избран Николай Федоров, получивший 56,7% голосов избирателей. Второе место занял председатель Госсовета Чувашии Валентин Шурчанов - 34,85%. Оба кандидата участвовали в выборах от групп избирателей, при этом Федорова поддерживали "Яблоко" и "Наш дом - Россия". Против всех кандидатов высказались 1,54% избирателей. Вице-президентом Чувашской Республики стал Лев Кураков. 12 января 1998 года Федоров вступил в должность главы республики сроком на четыре года.

Выборы 2001 года

16 декабря 2001 года состоялись очередные выборы президента Чувашской Республики, избираемого сроком на четыре года. На этот пост баллотировались пять кандидатов. Президентом Чувашии был избран действующий глава республики Федоров, за которого проголосовали 40,73% избирателей. Его основной соперник - первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ Валентин Шурчанов - получил 37,73%. Против всех кандидатов проголосовали 2,95% избирателей. Явка на выборах составила 56,46%. Инаугурация состоялась 28 декабря.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

16 августа 2005 года Путин внес на рассмотрение Государственного совета Чувашской Республики кандидатуру Николая Федорова для наделения его полномочиями президента республики. 29 августа депутаты Госсовета утвердили Федорова в должности президента сроком на пять лет (за - 66, против - двое), в тот же день он вступил в должность.

Полномочия Федорова истекали в 2010 года. Незадолго до их окончания он обратился с просьбой не предлагать его кандидатуру на очередной срок. 21 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев предложил Госсовету республики наделить полномочиями главы региона заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Чувашии Михаила Игнатьева.

28 июля республиканский парламент наделил Игнатьева полномочиями президента Чувашской Республики (за - 37 человек, против - 5, воздержался один). 29 августа он принес присягу.

С 1 января 2012 года наименование должности руководителя республики было изменено на "главу Чувашской Республики".

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в РФ вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Полномочия Михаила Игнатьева истекали в августе 2015 года. 9 июня президент РФ Владимир Путин принял его добровольную досрочную отставку, одновременно назначив Игнатьева временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики.

В единый день голосования 13 сентября 2015 г. в Чувашии состоялись выборы главы республики, который избирался на пять лет. В выборах участвовали четыре кандидата. Победу одержал врио главы Чувашской Республики Игнатьев, получив 65,54% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). Его ближайший соперник, кандидат от "Справедливой России" Олег Николаев, набрал 14,73%. Явка избирателей составила 58,61%. 19 сентября Игнатьев официально вступил в должность.

Отставка Михаила Игнатьева и назначение Олега Николаева

29 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Игнатьев был снят с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия главы государства. Поводом послужила скандальная видеозапись, на которой глава республики во время вручения сотрудникам МЧС новой техники заставил одного из пожарных подпрыгивать за ключами от машины. Это событие получило негативный общественный резонанс, глава Чувашии был исключен из "Единой России". Впоследствии, 2 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева его "абсолютно неприемлемым" поведением на посту губернатора.

В конце мая 2020 года Игнатьев попытался оспорить в Верховном суде РФ свою отставку. Однако заседание суда не состоялось: 18 июня экс-глава республики, госпитализированный с двусторонней пневмонией, умер.

Врио руководителя Чувашии стал депутат Госдумы РФ от "Справедливой России" Олег Николаев. Соответствующий указ президента был подписан 29 января.

Выборы 2020 года

Глава Чувашской Республики избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты выдвигаются от политических партий или в порядке самовыдвижения. Для регистрации претендентам на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 10% подписей муниципальных глав и депутатов. Самовыдвиженцы должны также собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории республики. Избранным считается кандидат, которого поддержат более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 923 844 человека.

Вместе с врио главы республики Олегом Николаевым (баллотируется в порядке самовыдвижения) в выборах принимают участие заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по соцполитике и национальным вопросам Александр Андреев от КПРФ, финансовый директор ООО "Аргус", депутат Чебоксарского района Сергей Матвеев от партии "Патриоты России", заместитель председателя комитета Госсовета Чувашии по госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Константин Степанов от ЛДПР, финансовый директор ООО "Чистый город" Николай Степанов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.