История выборов и назначений губернатора Камчатского края

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Камчатском крае началось голосование на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы края претендуют пять кандидатов, включая врио главы региона Владимира Солодова.

Камчатский край был образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения высших должностных лиц исполнительной власти на Камчатке.

Назначение глав администраций в 1991 году

16 ноября 1991 года вышел указ президента РСФСР Бориса Ельцина о главах администрации Камчатской области и Корякского автономного округа (АО). В соответствии с документом главой администрации Камчатской области был назначен председатель облисполкома Владимир Бирюков, Корякского АО - глава окружного исполкома Сергей Леушкин.

Выборы 1996 года

Первые прямые выборы глав администраций Камчатской области и Корякского автономного округа были назначены в соответствии с указом президента РФ от 6 сентября 1996 года.

В Камчатской области они прошли в два тура. В ходе голосования 17 ноября ни один из десяти кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов избирателей, и в области был назначен второй тур выборов. В него вышли два кандидата, получившие наибольшее число голосов: действующий глава региона Владимир Бирюков (47,67%) и ректор Петропавловск-Камчатского высшего морского училища Борис Олейников (10,65%). Оба были выдвинуты группами избирателей. Против всех претендентов в первом туре проголосовали 10,40%, явка составила 42,21%. Во втором туре, состоявшемся 1 декабря, победу одержал Бирюков с результатом 60,96% голосов, Олейников получил поддержку 27,80% избирателей. Явка составила 34,25%, против всех - 9,53%.

Выборы в Корякском автономном округе прошли в один тур 17 ноября. На должность губернатора (главы администрации) округа баллотировались шесть человек. Большинство голосов избирателей получила председатель окружного избиркома Валентина Броневич, за нее проголосовали 47,13%. Действующего главу Корякского АО Сергея Леушкина поддержали 25,58% избирателей. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Против всех претендентов на пост главы округа проголосовали 8,76%, явка составила 57,22%.

Срок полномочий руководителей Камчатской области и Корякского АО составлял четыре года.

Выборы 2000 года

Очередные выборы глав области и округа прошли в декабре 2000 года. Срок полномочий руководителей регионов составлял четыре года.

На пост губернатора Камчатской области баллотировались восемь кандидатов, однако в ходе выборов 3 декабря ни один из них не набрал необходимое для победы число голосов. Наибольшее количество голосов получили Михаил Машковцев, член ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета по защите прав граждан и социальным вопросам Совета народных депутатов Камчатской области (20,00%), и Борис Синченко, первый заместитель главы администрации Камчатской области (27,76%). Машковцев был выдвинут на выборы от регионального общественно-политического движения "Товарищ", Синченко - от группы избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 12,22% избирателей, явка составила 53,17%. Второй тур выборов губернатора Камчатской области прошел 17 декабря. Победу с результатом 45,83% одержал Машковцев, его соперник получил 42,49% голосов избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 10,39% жителей региона, принявших участие в голосовании, явка составила 45,70%. Машковцев вступил в должность 28 декабря.

В выборах губернатора Корякского АО, которые прошли 3 декабря, приняли участие пять человек. Победу одержал генеральный директор ЗАО "Корякгеолдобыча" Владимир Логинов, набравший 50,68% голосов избирателей. Второе место с результатом 32,99% заняла действующий губернатор округа Броневич. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Против всех проголосовали 3,36% избирателей, явка составила 63,38%. Избранный губернатор вступил в должность 16 декабря.

Выборы 2004 года

В выборах губернатора Корякского автономного округа 14 марта 2004 года приняли участие десять кандидатов. Первый тур не выявил победителя. Наибольшее число голосов избирателей получили действующий глава региона Владимир Логинов (37,43%) и прокурор Корякского АО Борис Чуев (17,92%). Оба участвовали в выборах как самовыдвиженцы. Против всех кандидатов проголосовали 6,24% избирателей, явка в первом туре составила 71,71%. Повторное голосование прошло 4 апреля, в нем приняли участие 68,92% избирателей. Первое место с результатом 50,88% занял Логинов, за Чуева проголосовали 39,29%, против всех - 7,16%. Логинов вступил в должность 21 апреля. Срок полномочий главы округа составлял четыре года.

5 декабря в Камчатской области состоялись очередные выборы губернатора. По итогам голосования ни один из 15 претендентов не набрал более половины голосов избирателей. Во второй тур вышли действующий глава региона Машковцев (38,37%) и секретарь Камчатского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат регионального заксобрания Борис Невзоров (23,66%). Оба баллотировались в порядке самовыдвижения. При этом Машковцев во время предвыборной кампании являлся фигурантом уголовного дела по обвинению в преступной халатности и превышении полномочий в связи с необеспечением подготовки региона к отопительному сезону. Второй тур выборов в Камчатской области прошел 19 декабря. Губернатором региона на второй срок был избран Машковцев, который получил 49,58% голосов избирателей. Результат Невзорова составил 37,66%. Против всех кандидатов в первом туре проголосовали 7,41%, во втором - 12,12% избирателей. Явка 5 декабря составила 56,38%, 19 декабря - 52,06%. Инаугурация избранного губернатора состоялась 29 декабря, срок полномочий - пять лет. В июне 2005 года прокуратура прекратила дело в отношении Машковцева в связи с истечением срока давности.

Отмена прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Отставки и назначения глав регионов в 2005-2007 годах

9 марта 2005 года президент РФ Владимир Путин отправил Логинова в отставку с поста губернатора Корякского АО в связи с утратой доверия главы государства. Это решение было вызвано срывом сроков завоза топлива в населенные пункты Пенжинского и Олюторского районов Корякского округа. Логинов стал первым руководителем региона, отрешенным от должности президентом РФ с такой формулировкой. В тот же день, 9 марта, временно исполняющим обязанности главы округа был назначен заместитель Логинова Олег Кожемяко.

7 апреля глава государства внес на рассмотрение Думы Корякского автономного округа кандидатуру Кожемяко для наделения его полномочиями губернатора. 15 апреля окружная дума единогласно утвердила его на посту главы региона.

23 мая 2007 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатской области Михаила Машковцева, одновременно назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Камчатки Алексея Кузьмицкого.

Объединение регионов

23 октября 2005 года в регионах прошли референдумы об объединении Камчатской области и Корякского АО в единый субъект Федерации. По итогам плебисцита (за - 84,99% и 89,04% избирателей области и округа, против - 14,22% и 10,05% соответственно) 12 июля 2006 года был подписан федеральный конституционный закон "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа". Камчатский край был образован 1 июля 2007 года.

Первым главой объединенного региона стал Алексей Кузьмицкий. 26 мая 2007 года президент РФ Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение заксобраний Камчатской области и Корякского автономного округа. 30 мая и 1 июня соответственно депутаты областного и окружного парламентов наделили Кузьмицкого полномочиями главы нового региона. В Камчатской области за него проголосовали 34 депутата из 36, один высказался против, еще один отказался от участия в голосовании. В округе кандидатура Кузьмицкого была утверждена голосами всех присутствовавших на заседании депутатов (семь из 11). 2 июля 2007 года он официально вступил в должность сроком на пять лет.

Назначения и выборы в 2011 и 2015 годах

25 февраля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев принял добровольную досрочную отставку губернатора Камчатского края Кузьмицкого и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Илюхина. До этого назначения он занимал должность главного федерального инспектора по Камчатскому краю аппарата полпреда главы государства в Дальневосточном федеральном округе.

28 февраля Медведев внес на рассмотрение заксобрания Камчатки кандидатуру Илюхина для наделения его полномочиями губернатора. 3 марта депутаты краевого парламента утвердили его на посту губернатора региона (за - 38, двое воздержались). В тот же день Илюхин приступил к исполнению обязанностей.

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. Полномочия Илюхина на посту губернатора истекали в марте 2016 года, однако за год до их прекращения он подал в отставку, чтобы в дальнейшем участвовать в выборах главы края. Отставку 13 мая 2015 года принял президент РФ Владимир Путин. При этом Илюхин был назначен временно исполняющим обязанности главы Камчатского края.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в крае состоялись досрочные выборы губернатора. Он избирался сроком на пять лет. В выборах участвовали четыре кандидата. Победу одержал Илюхин (баллотировался от "Единой России"), набрав 75,48% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Михаил Смагин, получил 9,96%. Явка избирателей составила 31,88%. 22 сентября того же года Илюхин вступил в должность.

Смена руководства Камчатского края в 2020 года

3 апреля 2020 года Илюхин подал заявление об отставке с поста губернатора Камчатского края по собственному желанию. В тот же день ее принял президент РФ. Врио главы Камчатского края был назначен Владимир Солодов, который ранее возглавлял правительство Якутии.

Выборы 2020 года

Глава Камчатского края избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты выдвигаются от политических партий или в порядке самовыдвижения. Для регистрации претендентам на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 10% подписей муниципальных глав и депутатов. Самовыдвиженцы должны также собрать в свою поддержку 2% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории края. Избранным считается кандидат, которого поддержат более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 233 тыс. 570 человек.

Вместе с врио главы края Владимиром Солодовым (баллотируется в порядке самовыдвижения) в досрочных выборах принимают участие предприниматели Максим Близнюков (Партия роста) и Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), заместитель председателя комитета заксобрания Камчатского края по соцполитике Валерий Калашников (ЛДПР), пенсионер Александр Остриков (партия "Патриоты России").