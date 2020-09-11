История выборов и назначений губернатора Краснодарского края

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2020 года в Краснодарском крае начинается голосование на выборах главы администрации (губернатора) региона. Выборы пройдут в рамках единого дня голосования в России и продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы края претендуют пять кандидатов, включая действующего главу региона Вениамина Кондратьева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения высших должностных лиц исполнительной власти Краснодарского края.

Назначения первых глав края

24 августа 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина главой администрации Краснодарского края был назначен Василий Дьяконов, народный депутат РСФСР, бывший глава концерна "Кубаньуниверсалмонтаж". Он стал первым губернатором России, назначенным Ельциным сразу после августовского путча 1991 года.

30 июня 1992 года в Краснодаре внеочередная сессия крайсовета приняла постановление о кризисе исполнительной власти в крае и выразила недоверие Дьяконову. 9 декабря того же года указом президента он был отправлен в отставку.

23 декабря 1992 года с согласия Краснодарского краевого совета народных депутатов президент РФ назначил главой администрации края Николая Егорова, первого заместителя главы региональной администрации, председателя краевого правительства. 16 мая 1994 года Егорова перевели в Москву на пост министра РФ по делам национальностей и региональной политике (отправлен в отставку в 1995 года после событий в Буденновске Ставропольского края). 2 августа того же года руководителем Краснодарского края стал глава Курганинского района Евгений Харитонов. 15 июля 1996 года он был освобожден от должности, а на пост главы края вновь назначен Николай Егоров, возглавлявший на тот момент Администрацию президента РФ. 19 сентября 1996 года наименование высшего должностного лица региона изменилось на "глава администрации (губернатор) Краснодарского края".

Первые выборы 1996 года

21 февраля 1996 года Законодательное собрание Краснодарского края назначило дату первых прямых выборов главы администрации на 27 октября.

В выборах 27 октября 1996 года приняли участие десять кандидатов, включая действующего главу края Николая Егорова, а также бывшего руководителя администрации Кубани Василия Дьяконова. По итогам голосования больше всего избирателей поддержали первого заместителя гендиректора ОАО "Краснодарглавснаб" Николая Кондратенко (57,17%). Егоров оказался на втором месте с результатом 24,75%, третье место занял президент ОАО "Кубаньхлебпродукт" Виктор Крохмаль (7,79%). Против всех высказались 2,30%. Однако явка составила 43,29%, что ниже необходимого порога в 50%. В итоге выборы были признаны несостоявшимися и в крае назначены повторные выборы. При этом порог явки на них был снижен до 25%.

Повторные выборы состоялись 22 декабря. На пост главы края баллотировались семь кандидатов. Победу на выборах одержал Николай Кондратенко (82% голосов), выдвинутый группой избирателей при поддержке КПРФ и Народно-патриотического союза. Второе место занял Виктор Крохмаль (7,18%), действующий губернатор Егоров стал третьим с результатом 4,83%, против всех проголосовали 1,92%. Явка составила 48,63%. 5 января 1997 года Кондратенко вступил в должность сроком на четыре года.

Выборы 2000 и 2004 годов

3 декабря 2000 года состоялись очередные выборы губернатора Краснодарского края. Срок полномочий главы региона составлял четыре года, на пост баллотировались три кандидата. Победу одержал депутат Государственной думы РФ Александр Ткачев - 81,78% голосов, за его ближайшего соперника, генерального директора ООО "Спецэнергосервис" Игоря Крамаренко, проголосовали 5,23% избирателей. Оба кандидата были выдвинуты на выборы группами избирателей. Против всех проголосовали 7,09%, явка составила 46,73%. Инаугурация избранного губернатора состоялась 5 января 2001 года.

Следующие выборы главы региона прошли 14 марта 2004 года, они были совмещены с выборами президента РФ. Срок полномочий губернатора составлял пять лет. В выборах участвовали четыре кандидата. Главой администрации (губернатором) Краснодарского края был переизбран Ткачев, получивший поддержку 83,98% избирателей. За начальника управления здравоохранения и социальной работы краевого филиала федерального ГУП "ВПК-Инвест" Александра Бондаренко проголосовали 3,36% (был выдвинут ЛДПР), против всех - 7,62%. В выборах приняли участие 63,13% избирателей. 30 марта на заседании Законодательного собрания края Ткачев официально вступил в должность губернатора Кубани.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

10 апреля 2007 года Ткачев написал заявление с постановкой вопроса о доверии на имя президента РФ Владимира Путина. 20 апреля президент внес его кандидатуру на рассмотрение Законодательного собрания Краснодарского края для наделения полномочиями главы администрации региона. 23 апреля депутаты заксобрания утвердили Ткачева на посту губернатора на очередной пятилетний срок (за - 59, против - один), в тот же день он вступил в должность.

11 марта 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил заксобранию Краснодарского края кандидатуру Александра Ткачева для утверждения его на посту губернатора. 21 марта краевое заксобрание наделило Александра Ткачева полномочиями главы региона (за - 57, против - четверо). Инаугурация состоялась 25 апреля.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов. 22 апреля 2015 года Ткачев подал в отставку с поста губернатора в связи с переходом на пост министра сельского хозяйства РФ. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева, бывшего вице-губернатора края (2003-2014), занимавшего на момент назначения должность заместителя руководителя Управления делами президента РФ.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Краснодарском крае прошли выборы главы администрации. Губернатор избирался сроком на пять лет, в выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал действующий глава региона Кондратьев (баллотировался от "Единой России"), набрав 83,64% голосов. Его ближайший соперник, депутат краевого заксобрания от КПРФ Николай Осадчий, получил 7,88% голосов. Явка избирателей составила 46,04%. 22 сентября Кондратьев вступил в должность.

Выборы 2020 года

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 10% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 4 млн 209 тыс. 156 человек.

Вместе с губернатором края Кондратьевым (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие директор управляющей компании "Сервис-сити" Олег Лунгин (Партия роста), секретарь комитета краевого отделения КПРФ Александр Сафронов (КПРФ), заместитель председателя комитета заксобрания Краснодарского края Иван Тутушкин (ЛДПР) и депутат краевого заксобрания Денис Хмелевской ("Справедливая Россия").