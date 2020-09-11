История выборов и назначений губернатора Пермского края

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Пермском крае началось голосование на досрочных выборах губернатора, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы края претендуют четыре кандидата, включая врио губернатора Дмитрия Махонина.

Пермский край был образован 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения высших должностных лиц исполнительной власти этих регионов.

Назначение глав администраций в 1991 году

14 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Коми-Пермяцкого автономного округа (АО) был назначен Николай Полуянов, председатель исполкома Кудымкарского районного совета депутатов. 24 декабря того же года главой администрации Пермской области стал Борис Кузнецов, депутат Пермского облсовета.

В декабре 1995 года Борис Кузнецов был избран депутатом Государственной думы РФ I созыва и покинул пост главы области. 12 января 1996 года указом президента новым руководителем региона был назначен первый заместитель главы областной администрации Геннадий Игумнов.

Выборы 1996 года

Первые прямые выборы главы Коми-Пермяцкого автономного округа прошли 17 сентября 1996 года. В них приняли участие три кандидата (все баллотировались от групп избирателей). Победу на выборах одержал действующий глава администрации округа Полуянов, получивший 69,63% голосов. Второе место занял председатель Конституционной партии Анатолий Федосеев с результатом 15,26%. Явка на выборах составила 57,08%, против всех кандидатов проголосовали 7,25% избирателей.

В Пермской области выборы прошли в два тура. По итогам голосования 8 декабря ни один из шести зарегистрированных кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов (более 50%), и в области было назначено повторное голосование. В бюллетени для второго тура внесли фамилии претендентов, набравших наибольшее число голосов 8 декабря: Геннадия Игумнова (42,38%) и Сергея Левитана, бывшего члена Совета Федерации, предпринимателя и издателя (26,89%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Против всех в первом туре проголосовали 7,17%, явка составила 44,31%. 22 декабря победу во втором туре выборов одержал Игумнов с результатом 63,86%, Левитан набрал 29,08% голосов. Против всех - 5,29%, явка - 39,35%.

Срок полномочий избранных глав регионов составлял четыре года.

Выборы 2000 года

3 декабря 2000 года состоялись очередные выборы губернатора Пермской области. В них приняли участие шесть кандидатов. Руководителем региона был избран Юрий Трутнев, мэр Перми. За него проголосовали 51,48% избирателей. Действующий губернатор области Игумнов набрал 34,95% голосов и занял второе место. Оба кандидата баллотировались от групп избирателей. Явка на выборах составила 48,92%. Против высказались 3,41% принявших участие в голосовании. Трутнев вступил в должность 28 декабря сроком на пять лет.

В Коми-Пермяцком автономном округе выборы также состоялись 3 декабря, однако из шести кандидатов (все были выдвинуты группами избирателей) ни один не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур вышли зампред Контрольно-счетной палаты Пермской области Геннадий Савельев, которого на основных выборах поддержали 27,14% избирателей, и действующий глава округа Полуянов, получивший 24,23%. Явка 3 декабря составила 60,51%, против всех - 17,81%. Во втором туре выборов 17 декабря победу одержал Савельев, который набрал 44,25%, за Полуянова отдали голоса 40,09% избирателей. Против всех проголосовали 13,11%, явка - 51,86%. Срок полномочий избранного главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа составлял пять лет.

Образование Пермского края

7 декабря 2003 года в регионах прошел референдум об их объединении в единый субъект РФ - Пермский край, в составе которого Коми-Пермяцкий округ будет являться административно-территориальной единицей с особым статусом. За объединение высказались 83,81% избирателей Пермской области и 89,77% - Коми-Пермяцкого АО, против - 13,97% и 7,87% соответственно. По итогам плебисцита 25 марта 2004 года был подписан федеральный конституционный закон "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа". Согласно документу, Пермский край стал новой административно-территориальной единицей страны с 1 декабря 2005 года. Это первый субъект РФ, образованный путем объединения регионов.

Руководители края в 2004-2012 годах

Первым главой объединенного региона стал Олег Чиркунов, ранее представлявший Пермскую область в Совете Федерации РФ. Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края был подписан президентом 25 марта 2004 года.

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

4 октября 2005 года глава государства внес на рассмотрение Пермского областного и Коми-Пермяцкого окружного заксобраний кандидатуру Олега Чиркунова для наделения его полномочиями губернатора Пермского края. 10 октября того же года региональные парламенты утвердили Чиркунова на этом посту. Его кандидатуру поддержали 34 пермских депутата (против - 3) и все 15 депутатов окружной думы. Он вступил в должность 1 декабря сроком на ять лет.

19 октября 2010 года президент Дмитрий Медведев представил Законодательному собранию Пермского края кандидатуру Чиркунова для наделения его полномочиями губернатора. 27 октября депутаты утвердили его в должности сроком на пять лет (за - 47, против - 8). 1 декабря того же года состоялась инаугурация.

Срок полномочий Чиркунова истекал в 2015 года, однако 9 апреля 2012 года на встрече с Медведевым он уведомил президента о своем намерении покинуть пост главы региона. 28 апреля президент принял досрочную отставку Чиркунова и назначил Виктора Басаргина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, освободив его от должности министра регионального развития РФ.

Спустя несколько дней, 2 мая, глава государства подписал поправки в законы об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ и об основных гарантиях избирательных прав граждан, которые вернули прямые губернаторские выборы. Закон вступал в силу 1 июня 2012 года.

4 мая 2012 года, до вступления в силу закона о возврате прямых выборов, президент внес кандидатуру Басаргина в Законодательное собрание Пермского края для наделения его полномочиями губернатора региона. 5 мая депутаты заксобрания утвердили предложенную кандидатуру (за - 53 парламентария, против - один). В тот же день Басаргин принес присягу, срок его полномочий составлял пять лет.

Выборы 2017 года

6 февраля 2017 года Басаргин подал главе государства Владимиру Путину заявление о досрочной отставке с поста руководителя Пермского края (спустя несколько дней занял должность главы Ространснадзора). В тот же день президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора края 37-летнего Максима Решетникова, министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития столицы.

В единый день голосования 10 сентября в Пермском крае состоялись выборы губернатора (срок полномочий составлял пять лет). В выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Максим Решетников. За него проголосовали 82,06% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место заняла адвокат Ирина Филатова от КПРФ (7,49%). Явка составила 42,53%. 18 сентября Решетников официально вступил в должность.

Смена руководства края в 2020 года

21 января 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ в правительстве Михаила Мишустина. 6 февраля врио губернатора Пермского края стал Дмитрий Махонин, занимавший до назначения должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Выборы 2020 года

Глава Пермского края избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты выдвигаются от политических партий или в порядке самовыдвижения. Для регистрации претендентам на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 6% подписей муниципальных глав и депутатов. Самовыдвиженцы должны также собрать в свою поддержку 1% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории края. Избранным считается кандидат, которого поддержат более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 1 млн 987 тыс. 120 человек.

Вместе с врио главы края Дмитрием Махониным (баллотируется в порядке самовыдвижения) в досрочных выборах принимают участие помощник депутата Законодательного собрания Пермского края Ксения Айтакова от КПРФ, пенсионер Евгений Козлов от партии "Патриоты России" и руководитель фракции ЛДПР в областном заксобрании Олег Постников.