История выборов и назначений губернатора Архангельской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Архангельской области началось голосование на выборах губернатора, которые пройдут в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют шесть кандидатов, включая врио губернатора Александра Цыбульского. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Архангельской области.

Назначения глав администрации в 1990-х годах

19 сентября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Архангельской области был назначен Павел Балакшин, председатель Архангельского облисполкома. 4 марта 1996 года на посту главы области его сменил заместитель главы обладминистрации - руководитель представительства Архангельской области при правительстве РФ Анатолий Ефремов.

Выборы 1996 года

Первые прямые выборы главы администрации Архангельской области состоялись в 1996 году, они прошли в два тура. На пост руководителя области баллотировались четыре кандидата, выдвинутые инициативными группами избирателей. По итогам голосования 8 декабря ни один из них не смог получить необходимого количества голосов избирателей (более 50%). Во второй тур вышли действующий глава области Анатолий Ефремов, набравший 34,54%, и депутат Госдумы РФ Юрий Гуськов с результатом 28,85%. Явка составила 47,62%, против всех проголосовали 7,73% избирателей.

Во втором туре 22 декабря главой администрации Архангельской области был избран Ефремов, за которого проголосовали 58,67%, его соперник набрал 33,24% голосов. Явка - 41,03%, против всех высказались 6,60% избирателей. Ефремов вступил в должность 30 января 1997 года сроком на четыре года.

Выборы 2000 года

3 декабря 2000 года состоялись очередные выборы губернатора Архангельской области, срок полномочий главы региона составлял четыре года. На пост баллотировались три кандидата, выдвинутые группами избирателей, однако ни один из них не набрал необходимое для победы число голосов. В связи с этим на 17 декабря был назначен второй тур голосования. На выборах 3 декабря явка составила 45,44%, пПротив всех проголосовали 12,06% избирателей.

Во втором туре приняли участие действующий губернатор области Анатолий Ефремов (49,70% голосов в первом туре) и бывший председатель областного правительства, завкафедрой Поморского государственного университета Николай Малаков (34,26%). По итогам голосования победу одержал Ефремов, за которого отдали голоса 58,50% избирателей, Малаков получил 31,59%. Против всех проголосовали 8,85%; явка составила 36,50%. 26 декабря прошла инаугурация избранного губернатора.

Выборы 2004 года

14 марта 2004 года состоялись очередные выборы губернатора Архангельской области, которые проходили одновременно с выборами президента России. В них приняли участие восемь кандидатов. Поскольку никто из них не набрал более половины голосов избирателей, на 28 марта было назначено повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Во второй тур вышли самовыдвиженцы Николай Киселев, гендиректор архангельского ОАО "Молоко" (44,99%), и действующий глава области Ефремов (26,47%). Против всех на выборах 14 марта высказались 14,80% избирателей, явка составила 61,27%. В результате повторного голосования 28 марта губернатором был избран Киселев, за которого отдали голоса 75,04%, Ефремов получил 17,54%. Против всех проголосовали 6,86%. В выборах приняли участие 45,31% избирателей. Киселев вступил в должность 14 апреля, срок полномочий избранного губернатора составлял четыре года.

Назначения губернаторов области в 2008 и 2012 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

9 марта 2008 года президент внес на рассмотрение Архангельского областного собрания депутатов кандидатуру экс-мэра Якутска Ильи Михальчука для наделения его полномочиями главы администрации Архангельской области. 19 марта депутаты областного парламента утвердили предложенного кандидата на посту главы региона (за - 55, против - трое). Михальчук вступил в должность 18 апреля на четырехлетний срок.

13 января 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий Михальчука. Глава области подал в отставку по собственному желанию. Врио руководителя региона был назначен первый заместитель исполнительного директора ООО "Автотор холдинг" Игорь Орлов.

31 января глава государства внес в Архангельское облсобрание кандидатуру Орлова для наделения его полномочиями губернатора. 3 февраля депутаты утвердили того на посту главы области (за - 54, против - двое), в тот же день он вступил в должность.

Выборы 2015 года и смена руководства области в 2020 году

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

Срок полномочий Орлова на посту главы Архангельской области истекал в 2017 году, однако 22 мая 2015 года он подал президенту РФ прошение об отставке, чтобы в дальнейшем участвовать в выборах главы региона. В тот же день президент Владимир Путин принял отставку Орлова и назначил его временно исполняющим обязанности главы Архангельской области.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Архангельской области состоялись досрочные выборы губернатора, который избирался на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал Игорь Орлов (баллотировался от "Единой России"), получив 53,25% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Ольга Осицына, набрала 19,22%. Явка избирателей составила 21%. 24 сентября того же года Орлов официально вступил в должность.

2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную добровольную отставку Орлова. Врио руководителя региона указом президента был назначен Александр Цыбульский, глава Ненецкого автономного округа.

Вопрос об объединении Архангельской области и Ненецкого АО

13 мая 2020 года в Нарьян-Маре главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Однако против объединения выступили жители и представители землячеств Ненецкого автономного округа. В конце мая 2020 года власти регионов сообщили, что вопрос об образовании нового субъекта отложен. Вместо этого будет разработана совместная программа экономического развития.

Выборы 2000 года

Губернатор Архангельской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 8% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 890 тыс. человек.

Вместе с врио губернатора Александром Цыбульским (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие пенсионер, зампредседателя региональной ветеранской организации Николай Вакорин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), индивидуальный предприниматель Андрей Есипов (Коммунистическая партия социальной справедливости), депутаты Архангельского облсовета Сергей Пивков (ЛДПР) и Ирина Чиркова ("Справедливая Россия"), председатель правления региональной общественной организации охраны окружающей среды "Исток" Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива").