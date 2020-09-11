История выборов и назначений губернатора Брянской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Брянской области началось голосование на выборах губернатора, которые проходят в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Александра Богомаза. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Брянской области.

Первый глава администрации Брянской области

Первым руководителем Брянской области стал Владимир Барабанов, народный депутат РСФСР, заместитель председателя Навлинского райсовета и представитель президента в Брянской области. 14 декабря 1991 года он занял должность исполняющего обязанности главы администрации, а 22 января 1992 года - главы администрации Брянской области.

Выборы и назначения 1993 года

Выборы 1993 года прошли в два тура. По итогам голосования 11 апреля ни один из 14 кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов избирателей, явка составила 56%. Во второй тур вышли действующий глава администрации Барабанов с результатом 33,8%, а также собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в Брянской области, народный депутат РСФСР Юрий Лодкин (на выборах был поддержан коммунистами), который набрал 29,3% в первом туре. Во втором туре, состоявшемся 25 апреля того же года, победу одержал Лодкин, получивший 51,4%. За Владимира Барабанова проголосовали 44,9%. Явка на выборах составила 68,8%. Избранный глава администрации вступил в должность 11 мая.

25 сентября 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина Лодкин был отстранен от должности главы Брянской области. Причиной стал его отказ признать указ президента от 21 сентября "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", которым были распущены Съезд народных депутатов и Верховный совет (ВС) РФ, а также публичная поддержка ВС в его конфликте с президентом. Тем же указом от 25 сентября исполняющим обязанности главы администрации Брянской области был назначен Владимир Карпов, руководитель территориального комитета по управлению государственным имуществом Брянской области. Позднее, 18 декабря, Карпов стал главой администрации области.

16 августа 1995 года указом президента руководителем Брянской области вновь был назначен Владимир Барабанов, который после проигрыша на выборах 1993 года вернулся на должность представителя президента в области. 19 июня 1996 года на посту главы региона Барабанова сменил заместитель руководителя администрации Брянской области Александр Семернев.

Выборы 1996 года

8 декабря 1996 года в области прошли выборы главы администрации. В них участвовали восемь кандидатов, в т. ч. действующий руководитель региона Александр Семернев и экс-главы брянской администрации Юрий Лодкин и Василий Барабанов. По итогам голосования победу одержал Лодкин, который на тот момент был депутатом Госдумы РФ II созыва от КПРФ и баллотировался на пост главы администрации Брянской области от избирательного объединения "Патриоты Брянщины", объединявшего движения левого толка. На выборах его поддержали 54,54% избирателей Брянской области. Второе место занял Александр Семернев с результатом 25,81% (выдвинут группой избирателей). Явка составила 50,61%, против всех проголосовали 2,82% избирателей. 25 декабря Лодкин вступил в должность сроком на четыре года.

Выборы 2000 года

10 декабря 2000 года состоялись очередные выборы губернатора Брянской области. На них были выдвинуты 15 кандидатов, в числе которых - т. н. двойники (трое по фамилии Денин, двое - Лодкин и двое - Демочкин). Ко дню голосования шесть человек отозвали свои кандидатуры. В итоге в выборах участвовали девять человек. Срок полномочий главы региона составлял четыре года. Победу одержал действующий глава области Лодкин, которого поддержали 29,21% избирателей. Его ближайший соперник, гендиректор ОАО "Снежка", депутат Брянской областной думы Николай Денин, набрал 21,15% голосов в свою поддержку. Оба баллотировались от групп избирателей. Против всех высказались 6,90% участвовавших в голосовании, явка составила 53,36%. Инаугурация избранного губернатора состоялась 22 декабря.

Выборы 2004 года

5 декабря 2004 года в области прошли очередные выборы губернатора (срок полномочий - четыре года). Незадолго до голосования, 29 ноября действующий глава региона Лодкин, поддержанный КПРФ и Аграрной партией России, решением Верховного суда РФ был снят с регистрации по обвинению в нарушениях избирательного законодательства. В выборах приняли участие семь кандидатов, основная борьба развернулась между депутатом Госдумы РФ от "Единой России" Николаем Дениным, который набрал в итоге 44,75% голосов, и кандидатом от "Союза правых сил", заместителем начальника департамента Счетной палаты РФ Евгением Зеленко (12,53%). В связи со снятием Лодкина был отмечен высокий уровень протестного голосования - 20,57%. Явка 5 декабря составила 50,72%. Никто из кандидатов не набрал свыше 50% голосов, и на 19 декабря было назначено повторное голосование. Победу одержал Денин, получивший 77,83%, его соперник Зеленко набрал 10,32%. Против всех высказались 10,62%, явка составила 37,79%. 28 декабря Денин вступил в должность.

Отмена прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

13 октября 2007 года Путин внес на рассмотрение Брянской областной думы кандидатуру Денина для наделения его полномочиями губернатора Брянской области. 18 октября Денин был утвержден облдумой в должности губернатора на очередной срок (за - 48, против - пять) и вступил в должность.

Выборы 2012 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Очередные выборы губернатора Брянской области были назначены на 14 октября 2012 года. На пост главы региона были зарегистрированы четыре кандидата: действующий губернатор Николай Денин ("Единая Россия"), Вадим Потомский (КПРФ), Михаил Марченко (ЛДПР) и Андрей Пономарев ("Яблоко"). Однако 5 октября Брянский областной суд удовлетворил иск Потомского и отменил регистрацию Денина из-за нарушений при оформлении листов с подписями избирателей в поддержку кандидата. В поддержку Денина выступили представители "Единой России", прокуратуры и ЦИК. Решение облсуда было обжаловано областным избиркомом в Верховном суде РФ. Кандидат от ЛДПР Михаил Марченко снял свою кандидатуру в пользу Денина. О снятии с выборов объявил также Андрей Пономарев, лидер брянского отделения "Яблока". 11 октября регистрация Денина была восстановлена.

Таким образом, в выборах 14 октября принимали участие два кандидата: действующий губернатор Денин, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы РФ VI созыва от КПРФ Вадим Потомский. По итогам голосования победу одержал Николай Денин с результатом 65,22% голосов избирателей. За его единственного соперника проголосовали 30,83% избирателей. В выборах приняли участие 47,02% избирателей. Денин вступил в должность 21 октября 2012 года.

Отставка Николая Денина и выборы 2015 года

Денин был отправлен в отставку 9 сентября 2014 года указом Владимира Путина в связи с утратой доверия главы государства. В отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в превышение должностных полномочий (в 2015 году Денина приговорили к четырем годам лишения свободы, в 2018 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению). Врио губернатора Брянской области указом президента был назначен депутат Госдумы РФ от "Единой России" Александр Богомаз.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Брянской области состоялись выборы губернатора, избираемого на пять лет. В выборах участвовали три кандидата. Победу одержал врио главы региона Александр Богомаз (выдвинут "Единой Россией"), получивший 79,96% голосов избирателей. Его ближайший соперник, директор Фокинского комбината строительных материалов и депутат Брянской облдумы Михаил Ивако ("Патриоты России"), набрал 9,61%. Явка избирателей составила 57,43%. 28 сентября Богомаз вступил в должность.

Выборы 2020 года

Губернатор Брянской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 7% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 983 056 человек.

Вместе с действующим губернатором Александром Богомазом (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие первый секретарь Брянского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Брянской областной думе Андрей Архицкий, предприниматель и депутат Брянского горсовета Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа"), председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению облдумы Сергей Курденко ("Справедливая Россия"), педагог регионального Центра эстетического воспитания "Родники" Сергей Чернышов (Казачья партия Российской Федерации).