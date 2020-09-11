История выборов и назначений губернатора Калужской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Калужской области стартовало голосование на выборах губернатора, проводимых в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся три дня - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют шесть кандидатов, включая врио губернатора Владислава Шапшу. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Калужской области.

Руководители области в 1991 - 1996 годах

25 сентября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Калужской области был назначен Александр Дерягин, народный депутат, председатель комитета по науке и народному образованию Верховного совета РСФСР. В январе 1996 года Дерягин подал в отставку с поста главы области по собственному желанию. 22 января исполнять обязанности руководителя региона стал его первый заместитель Виктор Пахно.

7 марта главой администрации Калужской области был назначен Олег Савченко, бывший представитель президента РФ в регионе, председатель комитета областного заксобрания по комплексному развитию Калужской области. В конце марта того же года должность руководителя региона стала именоваться "губернатор".

Первые выборы 1996 года

Первые прямые выборы губернатора Калужской области состоялись в 1996 году, они прошли в два тура. По итогам голосования 27 октября никто из четырех кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов избирателей. Во второй тур вышли председатель заксобрания области Валерий Сударенков (выдвинут группой избирателей при поддержке КПРФ, Аграрной партии и др. левых движений), за которого проголосовали 45,76%, и действующий глава области Олег Савченко (от группы избирателей), получивший 39,63% голосов. Против всех проголосовали 7,41% избирателей, явка составила 43,12%.

По итогам второго тура губернатором Калужской области был избран Сударенков, набравший 63,51% голосов. Савченко поддержали 30,48% избирателей. Против всех проголосовали 3,99% избирателей, явка составила 40,96%. Избранный губернатор вступил в должность 14 ноября, срок полномочий составлял четыре года.

Выборы 2000 года

Очередные выборы губернатора Калужской области были назначены на 12 ноября 2000 года. В августе того же года действующий глава региона Валерий Сударенков отказался баллотироваться на очередной срок, заявив о поддержке в качестве кандидата вице-губернатора области Анатолия Артамонова.

В выборах участвовали пять кандидатов (все были выдвинуты группами избирателей). Губернатор избирался в паре с вице-губернатором. Победу одержал Анатолий Артамонов с результатом 56,72% голосов, на пост его заместителя был избран Евгений Моисеев. Ближайший соперник Артамонова, председатель Калужского отделения Сбербанка Алексей Демичев, набрал 15,85% голосов избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 10,03% избирателей, явка составила 39,08% . Избранный губернатор вступил в должность 18 ноября, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2004 года

14 марта 2004 года состоялись очередные выборы главы региона, в ходе которых Артамонов был избран на второй срок, набрав 66,86% голосов избирателей. Его основной конкурент Александр Сафронов, заместитель начальника УВД Калужской области, получил 9,13% голосов. Оба кандидата баллотировались в порядке самовыдвижения. Против всех проголосовали 12,83% избирателей, явка составила 56,07%. Артамонов вступил в должность 20 марта, срок его полномочий составлял пять лет.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

21 июля 2005 года Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Калужской области кандидатуру Артамонова для наделения его полномочиями губернатора региона. 26 июля депутаты заксобрания утвердили того в должности главы Калужской области (за - 33 из 36) на очередной пятилетний срок. 29 июля состоялась инаугурация.

3 июня 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил депутатам Калужской области кандидатуру Артамонова для утверждения на новый срок. 10 июня заксобрание Калужской области единогласно (32 голоса) наделило того полномочиями губернатора. 26 июля состоялась церемония его вступления в должность.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Полномочия Анатолия Артамонова на посту руководителя региона истекали в июле 2015 года. 11 июня 2015 года президент РФ Владимир Путин принял его добровольную досрочную отставку с поста губернатора и назначил Артамонова временно исполняющим обязанности главы Калужской области.

В единый день голосования 13 сентября в области прошли выборы губернатора. Он избирался сроком на пять лет. В выборах участвовали четыре кандидата. Победу одержал врио главы области Артамонов (баллотировался от "Единой России"), который набрал 71,43% голосов избирателей. Его ближайший соперник, депутат областного Законодательного собрания Николай Яшкин (от КПРФ), получил 12,16%. Явка избирателей составила 36,07%. Избранный губернатор вступил в должность 19 сентября.

Смена руководства области в 2020 году

Артамонов руководил Калужской областью почти 20 лет. Он входил в пятерку т. н. политических долгожителей среди глав российских регионов: в 2020 году занимал второе место после губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который руководит областью с 1993 года.

13 февраля 2020 года Артамонов подал в отставку, которую принял Путин. В тот же день президент назначил врио руководителя Калужской области Владислава Шапшу, главу администрации Обнинска.

Выборы 2020 года

Губернатор Калужской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 5% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 796 156 человек.

В выборах принимают участие автомеханик Александр Абросимов (Коммунистическая партия социальной справедливости), начальник управления по работе с персоналом ООО "СТ Групп" Елена Ефанова (Партия роста), юрисконсульт ООО "Фактор НК", депутат совета поселка Воротынск Надежда Ефремова ("Справедливая Россия"), начальник отдела по развитию регионов ООО "Мирострой" Степан Опарышев (ЛДПР), врио губернатора Владислав Шапша ("Единая Россия"), директор сельскохозяйственного производственного кооператива "Жерелево", депутат Законодательного собрания Калужской области Николай Яшкин (КПРФ).