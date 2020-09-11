История выборов и назначений губернатора Ленинградской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Ленинградской области началось голосование на выборах губернатора, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся три дня - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют четыре кандидата, включая действующего губернатора Александра Дрозденко. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Ленинградской области.

Назначение главы администрации области

20 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Ленинградской области был назначен Александр Беляков, заместитель председателя Леноблсовета.

Первые выборы 1996 года

Первые прямые выборы губернатора области (с 1994 года наименование должности главы исполнительной власти было изменено) состоялись 29 сентября 1996 года. На выборы были выдвинуты восемь кандидатов. Победу по итогам голосования одержал Вадим Густов, бывший член Совета Федерации РФ, президент союза "Северо-Западное согласие". Он набрал 53,37% голосов. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Беляков получил 31,66%. Оба кандидата были выдвинуты на выборы группами избирателей. Против всех проголосовали 5,06%, явка составила 34,43%. Густов вступил в должность главы региона 3 октября сроком на четыре года. Указ президента об освобождении от должности Александра Белякова был подписан 18 ноября.

Выборы 1999 года

В сентябре 1998 года Густов заявил о сложении полномочий губернатора Ленинградской области в связи с переходом на должность первого заместителя председателя правительства РФ. В области были назначены выборы на 19 сентября 1999 года, исполнение обязанностей губернатора возложили на первого заместителя Густова Валерия Сердюкова.

Кандидатами были выдвинуты 36 человек. В итоге избирком зарегистрировал 16 претендентов на должность губернатора, в том числе и Вадима Густова, отправленного 27 апреля 1999 года в отставку с поста первого вице-премьера. По итогам голосования 19 сентября губернатором Ленинградской области стал Сердюков, которого поддержали 30,30% избирателей (баллотировался от группы избирателей). Второе место занял Густов с результатом 22,68%, также выдвинутый на выборы избирателями. Против всех проголосовали 5,18%, явка составила 41,73%. 25 сентября Сердюков приступил к исполнению обязанностей губернатора. Срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2003 года

21 сентября 2003 года состоялись очередные выборы губернатора Ленинградской области. Срок полномочий главы региона составлял пять лет, на этот пост баллотировались семь кандидатов. Губернатором был избран действующий глава региона Сердюков, за которого проголосовали 56,85% избирателей, второе место занял член Совета Федерации РФ Вадим Густов (25,26%). Против всех проголосовали 7,75% избирателей, явка на выборах составила 29,67%. 26 сентября Сердюков вступил в должность.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

21 июня 2007 года Сердюков направил президенту заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии. 6 июля президент внес кандидатуру Сердюкова на рассмотрение Законодательного собрания области для наделения его полномочиями губернатора на очередной срок. 9 июля областное заксобрание утвердило Сердюкова на посту губернатора (за - 38 депутатов, против - один), в тот же день состоялась церемония инаугурации.

Полномочия Сердюкова истекали 9 июля 2012 года, однако 4 мая партия "Единая Россия" представила президенту РФ Дмитрию Медведеву трех кандидатов на пост губернатора Ленинградской области: Александра Дрозденко - вице-губернатора области - председателя комитета по управлению госимуществом, Андрея Молчанова - члена Совета Федерации РФ и Александра Худилайнена - председателя заксобрания региона. Сердюков в список не вошел. Медведев выбрал Александра Дрозденко и 5 мая представил его на рассмотрение Законодательного собрания для утверждения на посту губернатора. 11 мая президент РФ Владимир Путин (избран 4 марта, инаугурация - 7 мая 2012 года) подписал указ о досрочном прекращении полномочий Сердюкова как главы Ленинградской области с 28 мая.

12 мая депутаты регионального парламента наделили Александра Дрозденко полномочиями губернатора Ленинградской области, за его кандидатуру проголосовал 41 депутат, против высказались семь, воздержавшихся не было. 28 мая он официально вступил в должность.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную досрочную отставку Дрозденко и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

В единый день голосования 13 сентября в области прошли досрочные выборы губернатора, которого избирали на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов, победу одержал врио главы региона Александр Дрозденко, получивший 82,10% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Кузьмин, набрал 6,98%. Явка избирателей составила 44,52%. 30 сентября Дрозденко официально вступил в должность.

Выборы 2020 года

Губернатор Ленинградской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 10% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в области на 1 июля 2020 г. составляла 1 млн 362 тыс. 664 человека.

Вместе с губернатором Александром Дрозденко (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александр Габитов ("Гражданская платформа"), депутаты областного заксобрания Андрей Лебедев (ЛДПР) и Александр Перминов ("Справедливая Россия").