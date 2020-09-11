История выборов и назначений губернатора Пензенской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Пензенской области началось голосование на выборах губернатора, проводимых в рамках единого дня голосования в России. Выборы пройдут в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Ивана Белозерцева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Пензенской области.

Назначение главы администрации области

24 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Пензенской области был назначен Александр Кондратьев, депутат областного Совета народных депутатов.

Первые выборы 1993 года

Выборы руководителя области прошли 11 апреля 1993 года, на пост баллотировались девять кандидатов. Главой администрации стал народный депутат РСФСР, бывший председатель исполкома Пензенской области Анатолий Ковлягин, за которого проголосовали 70,97% избирателей. Второе место занял народный депутат РСФСР Михаил Дурасов - 6,68%. Оба кандидата были выдвинуты от групп избирателей. Действующий глава региона Александр Кондратьев занял четвертое место, получив 2,56% голосов. Явка составила 62%. Указ президента РФ об освобождении от должности Александра Кондратьева был подписан 11 мая.

Выборы 1998 года

Очередные выборы главы администрации Пензенской области состоялись 12 апреля 1998 года. На пост главы региона баллотировались пять кандидатов (все были выдвинуты группами избирателей), победу одержал глава администрации Железнодорожного района Пензы Василий Бочкарев с результатом 59,53% голосов. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ Юрий Лыжин, получил 15,97%. Действующий глава региона Анатолий Ковлягин занял третье место - 12,70% голосов. Явка составила 50,87%, против всех высказались 2,86% избирателей. Бочкарев вступил в должность 18 апреля, срок его полномочий составлял четыре года. В мае того же года должность руководителя региона стала именоваться "губернатор".

Выборы 2002 года

В 2002 году выборы главы Пензенской области, которого избирали на пять лет, прошли 14 апреля. На пост высшего должностного лица региона баллотировались шесть кандидатов. Губернатором вновь был избран действующий глава области Бочкарев, за него отдали голоса 45,45% избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ, член КПРФ Виктор Илюхин, получивший 40,95% голосов. Оба кандидата были выдвинуты избирателями. Против всех проголосовали 5,96%, явка составила 53,43%. Бочкарев вступил в должность 23 апреля.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

11 мая 2005 года Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Пензенской области кандидатуру Василия Бочкарева для наделения его полномочиями губернатора области. 14 мая региональный парламент утвердил предложенную кандидатуру (за - 42, против - один). Срок полномочий губернатора составлял пять лет, инаугурация прошла 26 мая.

21 апреля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил депутатам Пензенской области кандидатуру действующего губернатора Бочкарева для утверждения на новый срок. 29 апреля заксобрание региона наделило того полномочиями руководителя области (за - 21 депутат, против - два), а 26 мая состоялась церемония его вступления в должность.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин отправил Василия Бочкарева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с истечением срока полномочий. В тот же день врио главы региона был назначен председатель областного Законодательного собрания Иван Белозерцев.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в области прошли выборы губернатора. Он избирался сроком на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио главы региона Иван Белозерцев (баллотировался от партии "Единая Россия"), получивший поддержку 86,04% избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ (от КПРФ) Владимир Симагин, набрал 7,75%. Явка избирателей составила 62,26%. 21 сентября Белозерцев официально вступил в должность.

Выборы 2020 года

Губернатор Пензенской области избирается сроком на пять лет и не может занимать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 8% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 1 млн 55 тыс. 315 человек.

Вместе с губернатором Иванов Белозерцевым (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие заместитель председателя комитета областного заксобрания по экономической политике Александр Васильев (ЛДПР), заведующая кафедрой Пензенского государственного университета Анна Очкина ("Справедливая Россия"), депутат Пензенской гордумы Петр Чугай (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и заместитель главы Пензы Петр Шаляпин (КПРФ).