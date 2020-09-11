История выборов и назначений губернатора Ростовской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Ростовской области стартовало голосование на выборах губернатора, которые проходят в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся три дня - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Василия Голубева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Ростовской области.

Первый глава области

8 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Ростовской области был назначен Владимир Чуб, председатель Ростовского городского исполкома, горсовета народных депутатов.

В первых прямых выборах главы региона 29 сентября 1996 года участвовали три кандидата. По итогам голосования победу одержал действующий руководитель области Чуб, которого поддержали 62,15% избирателей. Второе место занял председатель комитета Госдумы РФ по делам Федерации и региональной политике Леонид Иванченко с результатом 31,6%. Оба кандидата баллотировались от групп избирателей, при этом Иванченко пользовался поддержкой КПРФ и национально-патриотических сил. Против всех проголосовали 2,84%, явка составила 44,44%. Чуб вступил в должность главы администрации (губернатора) Ростовской области 1 ноября, срок его полномочий составлял пять лет.

Выборы 2001 года

23 сентября 2001 года состоялись очередные выборы главы региона, которого избирали сроком на пять лет. На этот пост баллотировались два кандидата. Губернатором стал действующий глава Ростовской области Чуб, за него отдали голоса 78,19% избирателей. Его соперник, заместитель главы администрации Зимовниковского района Ростовской области Петр Волошин, получил 7,26% голосов. Против всех проголосовали 12,68%, явка избирателей на выборах составила 48,32%. Чуб вступил в должность 1 ноября.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Полномочия Чуба истекали в октябре 2006 года. Не дожидаясь срока, 6 июня 2005 года, он обратился к Путину с вопросом о доверии. Спустя несколько дней, 12 июня, президент внес на рассмотрение Законодательного собрания Ростовской области кандидатуру Чуба для наделения его полномочиями главы администрации (губернатора) области. 14 июня заксобрание утвердило губернатора на очередной пятилетний срок (за - 40 депутатов, против - один). В тот же день он официально вступил в должность.

15 мая 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Ростовской области кандидатуру главы Ленинского района Московской области Василия Голубева для наделения его полномочиями главы администрации региона. 21 мая депутаты регионального парламента утвердили Голубева в должности (за - 43, против - пять). 14 июня он официально приступил к исполнению обязанностей губернатора.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

В сентябре 2011 года в устав Ростовской области были внесены изменения, в соответствии с которыми наименование должности высшего должностного лица было изменено на "губернатор".

8 июня 2015 года, в связи с истечением срока полномочий Василия Голубева на посту губернатора Ростовской области, президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

В единый день голосования 13 сентября состоялись выборы губернатора, избиравшегося на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов, победу одержал Голубев (был выдвинут партией "Единая Россия"), получивший 78,21% голосов. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Коломейцев, набрал 11,66%. Явка избирателей составила 48,56%. 29 сентября Голубев официально вступил в должность.

Выборы 2020 года

Губернатор Ростовской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 5% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в области на 1 июля 2020 г. составляла 3 млн 193 тыс. 244 человека.

Вместе с губернатором Василием Голубевым (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие гендиректор ООО "Инновационная сервисная компания" Владимир Башкатов ("Патриоты России"), руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ), депутат городской думы Ростова-на-Дону Алексей Лященко ("Справедливая Россия"), временно неработающий Петр Пятибратов (ЛДПР).