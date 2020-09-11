История выборов и назначений губернатора Смоленской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Смоленской области началось голосование на выборах губернатора, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют четыре кандидата, включая действующего губернатора Алексея Островского. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Смоленской области.

Назначение главы администрации области

24 октября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Смоленской области был назначен Валерий Фатеев, директор Вяземского льнокомбината.

Первые выборы 1993 года

Первые выборы руководителя области прошли 25 апреля 1993 года, на пост баллотировались семь кандидатов. Главой администрации региона был избран директор Смоленского завода холодильников (АО "Айсберг") Анатолий Глушенков, за которого проголосовали 41,61% избирателей. Второе место занял действующий руководитель области Валерий Фатеев - 21,74%. Оба кандидата были выдвинуты от групп избирателей. Явка составила 71,4%. Церемония инаугурации избранного главы области прошла 29 апрел. Указ президента РФ об освобождении от должности Валерия Фатеева был подписан 11 мая.

Выборы 1998 года

Очередные выборы главы администрации Смоленской области состоялись в 1998 году, они прошли в два тура. По итогам голосования 26 апреля никто из шести кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов избирателей. Во второй тур вышли глава администрации Смоленска Александр Прохоров (был выдвинут областной организацией КПРФ), получивший 46,52% голосов, и действующий глава региона Анатолий Глушенков (от группы избирателей; 26,90%). Против всех проголосовали 4,42% избирателей, явка составила 39,64%.

По итогам второго тура 17 мая главой администрации Смоленской области был избран Прохоров, за которого проголосовали 67,39% избирателей. Глушенкова поддержали 26,49%. Против всех - 4,42%, явка - 35,08%. Избранный глава Смоленской области вступил в должность 29 мая, срок полномочий составлял четыре года.

В октябре 2000 года в отношении Прохорова возбудили уголовное дело о нецелевом расходовании средств при реконструкции Старой Смоленской дороги. Согласно обвинению, область лишилась 56 млн рублей из средств, выделенных на дорожные работы. В январе 2003 года Прохорову предъявили обвинение в превышении полномочий, а 22 сентября 2004 года Ленинский районный суд Смоленска приговорил его к трем годам в колонии общего режима. Прохорова освободили в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выборы 2002 года

В 2002 году выборы главы администрации Смоленской области, избираемого на пять лет, прошли 19 мая. На пост высшего должностного лица региона баллотировались шесть кандидатов. Главой администрации был избран начальник управления Федеральной службы безопасности РФ по Смоленской области Виктор Маслов, за него отдали голоса 40,51% избирателей. Второе место с результатом 34,40% занял действующий руководитель региона Александр Прохоров, который участвовал в выборах несмотря на возбуждение против него уголовного дела. Оба кандидата были выдвинуты избирателями. Против всех проголосовали 9,28% избирателей, явка на выборах составила 40,04%. Маслов вступил в должность 7 июня.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

12 июня 2005 года Путин внес на рассмотрение Смоленской областной думы кандидатуру Виктора Маслова для наделения его полномочиями губернатора региона. 24 июня того же года депутаты местного парламента единогласно утвердили того в должности главы Смоленской области. Срок полномочий губернатора составлял пять лет, инаугурация прошла 29 июня.

18 декабря 2007 года глава государства принял досрочную отставку Маслова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева, депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия". 24 декабря облдума наделила его полномочиями руководителя региона по представлению президента (за - 44 депутата, против - два). В тот же день новый глава области официально вступил в должность сроком на пять лет.

20 апреля 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий Антуфьева. Тем же указом исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Алексей Островский, депутат Госдумы РФ от ЛДПР. 25 апреля глава государства предложил депутатам Смоленской облдумы кандидатуру Островского для утверждения на посту руководителя Смоленской области. На следующий день, 26 апреля, местный парламент единогласно (44 голоса) наделил того полномочиями губернатора. Инаугурация состоялась в тот же день.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Полномочия Островского на посту руководителя региона истекали в апреле 2017 года. 18 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял его добровольную досрочную отставку и назначил Островского временно исполняющим обязанности главы Смоленской области.

В единый день голосования 13 сентября в регионе прошли досрочные выборы губернатора, которого избирали сроком на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио главы области Островский (баллотировался от ЛДПР), который набрал 65,18% голосов избирателей. Его ближайший соперник, исполнительный директор ОАО "Стройдеталь" Сергей Лебедев (от "Справедливой России"), получил 12,42%. Явка избирателей составила 28,77%. Избранный губернатор вступил в должность 28 сентября.

Выборы 2020 года

Губернатор Смоленской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 7% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 756 тыс. 606 человек.

Вместе с губернатором Алексеем Островским (выдвинут ЛДПР) в выборах принимают участие первый заместитель директора Пожарно-спасательного центра Смоленской области Александр Бичаев (партия "Коммунисты России"), депутаты Смоленской областной думы Ольга Калистратова ("Справедливая Россия") и Андрей Митрофаненков (КПРФ).