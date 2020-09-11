История выборов и назначений главы администрации Тамбовской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Тамбовской области началось голосование на выборах главы администрации региона, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течение трех дней: с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая действующего главу администрации Александра Никитина. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Тамбовской области.

Назначение главы области

11 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области был назначен главный врач Тамбовской областной больницы Владимир Бабенко. 23 декабря 1992 года президент назначил Бабенко главой администрации региона.

24 марта 1995 года Ельцин назначил руководителем Тамбовской области Олега Бетина, первого заместителя главы администрации области по вопросам экономики и управления.

Выборы 1995 года

Первые прямые выборы главы администрации Тамбовской области прошли в 1995 году в два тура. По итогам голосования 17 декабря никто из четырех кандидатов не получил необходимого числа голосов (более половины голосов избирателей). Явка составила 68,89%. Во второй тур вышли действующий глава области Олег Бетин, получивший 41,97%, и председатель Тамбовской облдумы Александр Рябов, который набрал 36,8%. Оба кандидата были выдвинуты на выборы инициативными группами избирателей. Против всех претендентов проголосовали 6,8%.

Во втором туре 24 декабря победу одержал Рябов, получивший 52,62% голосов, за Бетина проголосовали 43,48%. Явка составила 52,85%, против всех проголосовали 2,18% избирателей. Рябов вступил в должность 27 декабря сроком на четыре года.

Выборы 1999 года

Очередные выборы главы Тамбовской области состоялись в 1999 году. На пост баллотировались восемь кандидатов, но по итогам голосования 19 декабря ни один из них не смог получить необходимого количества голосов, поэтому в области был назначен второй тур. В нем приняли участие действующий руководитель региона Александр Рябов (29,29% в первом туре) и Олег Бетин (28,54%), который на тот момент занимал должность полпреда президента РФ в Тамбовской области. Рябов был выдвинут на выборы от КПРФ, Бетин баллотировался от группы избирателей. Явка в первом туре составила 61,55%, против всех проголосовали 9,82%.

26 декабря в области прошел второй тур голосования. Победу одержал Бетин, который получил 50,34% голосов, Рябов набрал 44,16%. Явка составила 44,6%, против всех проголосовали 4,46% избирателей. Инаугурация избранного главы области прошла 31 декабря, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2003 года

7 декабря 2003 года состоялись очередные выборы главы администрации Тамбовской области, избираемого на пять лет. На этот пост баллотировались четыре кандидата, главой региона стал действующий руководитель Тамбовской области Олег Бетин, за которого проголосовали 71,08% избирателей. Его основной соперник, генеральный директор ОАО "Тамбовагрокомплект" Александр Жалнин, получил 8,96%. Оба были зарегистрированы на выборы в качестве самовыдвиженцев. Против всех кандидатов проголосовали 10,89% избирателей, явка составила 52,96%. Бетин вступил в должность 22 декабря.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

9 июля 2005 года Путин внес на рассмотрение Тамбовской областной думы кандидатуру действующего руководителя области Бетина для наделения его полномочиями главы региона на новый срок. 13 июля депутаты облдумы утвердили того в должности главы областной администрации (за - 50 депутатов). 17 июля Бетин принес присягу и приступил к исполнению обязанностей, срок его полномочий составлял пять лет.

3 июня 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев представил в парламент Тамбовской области кандидатуру Бетина для утверждения на новый срок. 7 июня его вновь наделили полномочиями главы администрации области (за - 42, против - трое). Официально Бетин вступил в должность 13 июля сроком на пять лет.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную досрочную отставку Бетина с поста руководителя региона и назначил временно исполняющим обязанности главы администрации области секретаря Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Никитина. В тот же день Бетин был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Тамбовской области состоялись выборы главы администрации региона, избираемого на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов, победу одержал врио руководителя области Александр Никитин, получив 85,47% голосов избирателей. Его ближайший соперник, помощник депутата Госдумы РФ Тамары Плетневой Андрей Жидков от КПРФ, получил 6,89%. Явка избирателей составила 57,85%. 22 сентября Никитин официально вступил в должность.

Выборы 2020 года

Глава администрации Тамбовской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 7% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в области на 1 июля 2020 г. составляла 832 288 человек.

Вместе с главой области Александром Никитиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие депутаты Тамбовской областной думы Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия") и Игорь Телегин (ЛДПР), а также заместитель главврача Тамбовского областного онкологического клинического диспансера Сергей Клишин (Казачья партия РФ).