История выборов и назначений губернатора Севастополя

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Севастополе стартовало голосование на досрочных выборах губернатора, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы города претендуют шесть кандидатов, включая врио губернатора Михаила Развожаева.

Севастополь - город федерального значения наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Свой статус получил в марте 2014 года после вхождения по итогам референдума в состав России вместе с Республикой Крым на правах субъектов РФ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Севастополя.

Глава Севастополя Алексей Чалый

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович и к власти пришла оппозиция, пророссийски настроенные жители Крыма, не желая признавать новое украинское правительство, начали бессрочную акцию протеста. Основным требованием митингующих было отделение полуострова от Украины. 23 февраля на митинге в Севастополе "народным мэром" города был провозглашен один из лидеров протестного движения, глава промышленной группы "Таврида Электрик" Алексей Чалый. Вечером 24 февраля городской совет утвердил его председателем координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя.

1 апреля 2014 года депутаты городского Законодательного собрания единогласно наделили Алексея Чалого полномочиями и.о. губернатора Севастополя на переходный период.

11 апреля того же года был утвержден устав Севастополя, в котором были прописаны непрямые выборы главы региона. Согласно документу, главу города избирали депутаты заксобрания из числа кандидатов, предложенных президентом России. Власти Севастополя объяснили это решение тем, что в переходный период невозможно провести прямые выборы "должным образом".

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло

14 апреля 2014 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Алексеем Чалым и вице-адмиралом запаса, бывшим заместителем командующего Черноморским флотом Сергеем Меняйло. Глава Севастополя уведомил президента, что намерен сложить с себя полномочия и.о. губернатора, и предложил назначить на это место Меняйло. При этом Чалый сказал, что сам хотел бы возглавить Агентство стратегического развития Севастополя. В тот же день президент подписал указ о назначении Меняйло и.о. губернатора Севастополя.

17 сентября Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя три кандидатуры на пост губернатора: Сергея Меняйло ("Единая Россия"), первого секретаря Севастопольского горкома КПРФ Василия Пархоменко и бывшего командующего морской пехотой Черноморского флота Олега Рослякова (ЛДПР).

9 октября Меняйло был избран губернатором, за него проголосовал 21 из 24 депутатов, три бюллетеня были испорчены и признаны недействительными. В тот же день он приступил к исполнению обязанностей главы города сроком на пять лет. Одновременно возглавлял правительство Севастополя.

Назначение Дмитрия Овсянникова в 2016 году

28 июля 2016 года президент РФ принял отставку Меняйло с поста руководителя Севастополя, назначив его своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Врио губернатора Севастополя в тот же день был назначен 39-летний Дмитрий Овсянников, до этого занимавший пост заместителя министра промышленности и торговли РФ.

Первые прямые выборы 2017 года

В октябре 2016 года правительство Севастополя предложило заксобранию изменить городской устав с целью введения нормы о прямых выборах губернатора. Эту инициативу поддержал врио главы региона Дмитрий Овсянников.

В региональный парламент внесли соответствующий законопроект, одним из авторов которого был Алексей Чалый. 27 ноября депутаты приняли поправки в устав о введении прямых выборов губернатора, 29 ноября их подписал Овсянников.

10 сентября 2017 года в Севастополе прошли первые прямые выборы губернатора города, которого избирали на пять лет. На пост баллотировались пять кандидатов, победу одержал Дмитрий Овсянников, за которого проголосовали 71,05% избирателей (выдвинут "Единой России"). Второе место занял помощник депутата Госдумы РФ Дмитрия Новикова, кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,42%). Явка на выборах составила 34,21%. 18 сентября Овсянников официально вступил в должность.

Смена губернатора в 2019 году

11 июля 2019 года президент РФ принял досрочную отставку Дмитрия Овсянникова и назначил врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.

Выборы 2020 года

Губернатор Севастополя избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей Севастополя на 1 июля 2020 года составляла 321 797 человек.

Вместе с врио губернатора Михаилом Развожаевым (выдвинут "Единой Россией") в досрочных выборах принимают участие пенсионер Иван Ермаков ("Патриоты России"), депутат заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР), домохозяйка Александра Романенко (Демократическая партия России), советник руководителя фракции "Справедливой России" в Госдуме РФ Александр Романович ("Справедливая Россия"), гендиректор ООО "Крымский гарант безопасности" Ярослав Яковенко (Партия прогресса).