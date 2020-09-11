История выборов и назначений губернатора Еврейской автономной области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Еврейской автономной области (ЕАО) началось голосование на выборах губернатора, которые проводятся в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы ЕАО претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора автономной области Ростислава Гольдштейна. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения губернаторов Еврейской АО.

Назначение главы администрации и выборы 1996 года

14 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Еврейской автономной области был назначен Николай Волков, начальник объединения "Биробиджанагропромстрой", депутат Совета народных депутатов Еврейской АО.

Первые прямые выборы состоялись 20 октября 1996 года, в них участвовали два кандидата - действующий руководитель автономной области Волков и заместитель директора внешнеэкономической фирмы "Дальагропромэлектро" Сергей Лесков. Волков был выдвинут специально созданным избирательным блоком, в который вошли несколько политических объединений, в т. ч. движение "Наш дом - Россия". Его соперник баллотировался от группы избирателей. По итогам голосования главой ЕАО был избран Волков, набравший 70,09%, за Лескова проголосовали 16,28%. Против всех - 11,50% избирателей, явка составила 42,48%. 22 октября избирком ЕАО принял постановление о регистрации Волкова в качестве главы администрации автономии на новый четырехлетний срок.

Выборы 2000 года

12 января 2000 года депутаты заксобрания региона приняли закон о назначении досрочных выборов губернатора автономной области на 26 марта. Срок полномочий главы ЕАО составлял пять лет. Претенденты допускались к выборам одновременно с предлагаемыми ими кандидатами в вице-губернаторы.

На пост руководителя региона претендовали три кандидата. 26 марта губернатором Еврейской автономной области был избран действующий глава автономии Николай Волков, вице-губернатором - заместитель председателя правительства ЕАО Геннадий Антонов. За них проголосовали 56,76%. Второе место заняли генеральный директор ООО "Корунд лтд" Борис Корсунский и кандидат в вице-губернаторы, частный предприниматель Николай Бурындин, получившие 25,71% голосов. Против всех проголосовали 11,15% избирателей. Явка на выборах составила 68,7%. Волков вступил в должность 7 апреля.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

19 февраля 2005 года Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Еврейской автономной области кандидатуру Волкова для наделения его полномочиями губернатора на новый срок. 25 февраля депутаты регионального парламента единогласно утвердили Волкова в должности губернатора сроком на пять лет, в тот же день он вступил в должность.

8 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев предложил заксобранию автономной области рассмотреть кандидатуру мэра Биробиджана Александра Винникова на пост губернатора ЕАО. 17 февраля депутаты наделили его полномочиями главы региона (за - 13, против - трое). 25 февраля Винников вступил в должность.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

24 февраля 2015 года в связи с истечением срока полномочий губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Левинталя, первого заместителя председателя правительства Хабаровского края.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года в Еврейской автономной области состоялись прямые выборы губернатора, избираемого сроком на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов. Победу одержал врио главы региона Александр Левинталь (выдвинут партией "Единая Россия"), получивший 75,42% голосов избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ Константин Лазарев (от КПРФ), набрал 14,37%. Явка избирателей составила 31,87%. 22 сентября Левинталь вступил в должность.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Левинталя и назначил врио руководителя региона сенатора, представителя исполнительной власти ЕАО в Совете Федерации Ростислава Гольдштейна.

Выборы 2020 года

Губернатор Еврейской автономной области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 7% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в области на 1 июля 2020 г. составляла 126 447 человек.

Вместе с врио губернатора Ростиславом Гольдштейном (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие депутат Законодательного собрания ЕАО Владимир Дудин ("Справедливая Россия"), военный пенсионер Александр Крупский (Коммунистическая партия социальной справедливости), гендиректор ООО "Тыжеюрист" Роман Куземский (партия "Патриоты России"), директор страховой медицинской организации "Восточно-страховой альянс" Борис Тихонов ("Родина").