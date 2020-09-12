История выборов и назначений губернатора Ненецкого автономного округа

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2020 г., в единый день голосования, в Ненецком автономном округе состоятся выборы губернатора. Глава исполнительной власти избирается депутатами окружного парламента из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей округа.

Назначение глав администрации округа в 1990-х годах

30 ноября 1991 г. указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Ненецкого автономного округа назначили Юрия Комаровского, заместителя председателя Нарьян-Марского городского исполкома. В апреле 1993 г. Юрий Комаровский подал в отставку, которую принял Борис Ельцин 16 апреля 1993 г. Однако вскоре вновь был назначен главой администрации округа. 24 декабря 1993 г. своим распоряжением Комаровский ввел в округе должность губернатора вместо главы администрации.

В конце 1995 г. окружное Собрание депутатов выразило недоверие руководителю региона, обвинив его в нецелевом расходовании бюджетных средств, и обратилось к президенту с предложением об освобождении Юрия Комаровского от занимаемой должности. 22 февраля 1996 г. Борис Ельцин принял его отставку.

21 марта 1996 г. главой округа был назначен депутат Собрания депутатов НАО Владимир Хабаров. Распоряжением от 27 марта 1996 г. он отменил название должности "губернатор Ненецкого автономного округа", как не соответствующее уставу округа.

Первые выборы 1996 г.

Первые прямые выборы главы администрации Ненецкого автономного округа прошли в 1996 г. в два тура. На выборы выдвинули семь кандидатов, включая действующего главу НАО Владимира Хабарова и бывшего руководителя округа Юрия Комаровского. Все кандидаты баллотировались от групп избирателей. По итогам голосования 1 декабря 1996 г. никто из претендентов не смог получить необходимого числа голосов избирателей (более половины), и в округе был назначен второй тур. В него вышли Владимир Хабаров (40,64% в первом туре) и депутат Собрания депутатов НАО Владимир Бутов (21,99%). Комаровский набрал 15,30%, заняв третье место. Всего в выборах 1 декабря приняли участие 65,35% избирателей, против всех проголосовали 8,35%.

Во втором туре 13 декабря 1996 г. главой администрации округа был избран Владимир Бутов с результатом 48,46%. Его соперник Владимир Хабаров набрал 40,27% голосов. Явка составила 62,14%, против всех высказались 9,74% избирателей. Срок полномочий главы НАО составлял четыре года.

Указ президента об освобождении от должности главы администрации автономного округа Владимира Хабарова подписали 21 января 1997 г.

Выборы 2001 года

Очередные выборы главы администрации Ненецкого автономного округа состоялись 14 января 2001 г. Глава региона избирался сроком на четыре года. На пост баллотировались десять кандидатов. Победу одержал действующий руководитель округа Владимир Бутов (был выдвинут избирателями при поддержке партии "Единство"). За него проголосовали 68,28%. Второе место занял генеральный директор региональной нефтяной компании "Полярное сияние" Александр Шмаков (баллотировался от группы избирателей) - 13,60%. Против всех кандидатов проголосовали 3,52%. Явка составила 73,77%. Инаугурация Владимира Бутова на второй срок состоялась 27 января того же года.

Выборы 2005 года и отстранение Владимира Бутова

11 декабря 2004 г. президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган. Однако Собрание депутатов Ненецкого округа 20 октября 2004 г. уже назначило дату выборов - 23 января 2005 г. Таким образом, округ стал единственным в России регионом, где прямые выборы его руководителя состоялись после принятия федерального закона об их отмене.

Устав округа, принятый в 1995 г., запрещал одному и тому же лицу исполнять обязанности главы НАО больше двух сроков подряд. Однако 25 ноября 2004 г. депутаты окружного Собрания приняли закон, изменивший порядок отсчета срока полномочий руководителя региона - с 1999 г. вместо 1996 г. Владимир Бутов получил возможность баллотироваться на очередных выборах, поскольку его второй срок становился первым. Прокуратура НАО попыталась оспорить решение окружного парламента, но безрезультатно.

21 декабря 2004 г. Владимира Бутова зарегистрировали кандидатом на пост главы администрации Ненецкого АО. Однако 30 декабря окружной суд признал его регистрацию незаконной (в январе 2005 г. это решение подтвердил Верховный суд РФ). Уже на следующий день, 31 декабря, Бутова, который с апреля 2003 г. являлся фигурантом уголовного дела об избиении инспектора ГИБДД, приговорили к трем годам условного наказания.

По итогам выборов 23 января 2005 г. никто из 15 кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов (более половины). Во второй тур вышли бывший федеральный инспектор по Ненецкому автономному округу Алексей Баринов (22,41%) и депутат местного парламента Игорь Кошин (20,69%). Оба кандидата баллотировались в порядке самовыдвижения. В первом туре в выборах приняли участие 62,94% избирателей, против всех высказались 8,04%. 6 февраля по итогам повторного голосования победу одержал Алексей Баринов, набравший 48,45% голосов. За Кошина проголосовали 30,47%, против всех - 20,21%. Явка составила 60,10%. 18 февраля того же года Алексей Баринов официально вступил в должность, срок полномочий составлял пять лет.

Отставка Алексея Баринова

В мае 2006 г. Алексею Баринову были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере. 2 июня того же года президент РФ Владимир Путин временно отстранил его от руководства округом и назначил врио главы НАО главного федерального инспектора по региону Валерия Потапенко. 21 июля Алексей Баринов был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства (в 2007 г. приговорен к трем годам условного наказания за присвоение квартиры в Архангельске, по остальным эпизодам оправдан). В тот же день президент РФ внес на рассмотрение окружного парламента кандидатуру Валерия Потапенко для наделения его полномочиями руководителя региона.

Назначение главы округа в 2006 и 2009 годах

7 августа 2006 г. депутаты парламента Ненецкого АО единогласно (за - 16) утвердили Валерия Потапенко главой администрации округа, и он вступил в должность.

16 февраля 2009 г. президент РФ Дмитрий Медведев принял досрочную отставку Валерия Потапенко, назначив врио главы Ненецкого автономного округа заместителя губернатора Архангельской области Игоря Федорова. В тот же день его кандидатура была внесена в окружной парламент для наделения полномочиями главы администрации (с 2010 г. - губернатора) НАО. 24 февраля того же года Федоров был утвержден на посту руководителя региона (за - 14 из присутствовавших на заседании 15 депутатов). В тот же день состоялась его инаугурация.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 г. в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

22 февраля 2014 г. президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Федорова от должности главы НАО в связи с истечением срока его полномочий и назначил врио губернатора сенатора Игоря Кошина.

14 сентября 2014 г. Игорь Кошин был избран губернатором Ненецкого АО на прямых выборах (баллотировался от партии "Единая Россия"), получив 76,70% голосов избирателей. Его ближайший соперник, замначальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого автономного округа Андрей Смыченков (ЛДПР), набрал 7,67%. Всего в выборах участвовали четыре кандидата. Явка избирателей составила 42,87%. 20 сентября состоялась инаугурация нового руководителя округа.

Отказ от прямых выборов в Ненецком АО

В 2013 г. субъекты РФ получили право заменять прямые выборы губернаторов процедурой избрания главы региона депутатами местного парламента.

3 декабря 2014 г. окружное Собрание депутатов приняло закон, в соответствии с которым губернатор избирается парламентом НАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ. Соответствующие поправки были внесены в устав региона 8 декабря того же года.

3 февраля 2015 г. в федеральный закон о выборах руководителей глав регионов были приняты изменения, согласно которым руководители автономных округов избираются по согласованию с губернатором той области, в состав которой входят эти округа. Для Ненецкого АО это Архангельская область.

Партии, имеющие представительство в заксобрании региона и Государственной думе РФ, выдвигают тройки своих претендентов и вносят их губернатору Архангельской области. В свою очередь губернатор формирует список из пяти фамилий и направляет его президенту РФ. Глава государства выбирает трех кандидатов из списка и предлагает их на рассмотрение окружного парламента. Выборы проводятся тайным голосованием. Согласно законодательству Ненецкого округа, избранным считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов. Если ни один из претендентов не получит необходимого числа голосов, проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.

Назначение губернатора округа в 2018 и 2020 годах

28 сентября 2017 г. президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Игоря Кошина и назначил врио главы Ненецкого автономного округа замминистра экономического развития РФ Александра Цыбульского. Игорь Кошин перешел в Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

В сентябре 2018 г. президент РФ внес в окружной парламент три кандидатуры, согласованные с губернатором Архангельской области: врио руководителя округа Александра Цыбульского (выдвинут "Единой Россией") и членов окружного парламента Андрея Ружникова (партия "Родина") и Андрея Смыченкова (ЛДПР).

1 октября 2018 г. депутаты Собрания депутатов Ненецкого автономного округа избрали Александра Цыбульского губернатором региона. За него проголосовали 12 из 15 присутствующих на заседании депутатов. В тот же день Цыбульский официально вступил в должность сроком на пять лет.

2 апреля 2020 г. указом президента РФ Владимира Путина глава округа Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области (Игорь Орлов, возглавлявший область, подал в отставку). В тот же день глава государства назначил врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, который ранее занимал пост заместителя главы региона.

Вопрос об объединении Архангельской области и Ненецкого АО

13 мая 2020 г. в Нарьян-Маре главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Однако против объединения выступили жители и представители землячеств Ненецкого автономного округа. В конце мая 2020 г. власти регионов сообщили, что вопрос об образовании нового субъекта отложен. Вместо этого будет разработана совместная программа экономического развития.

Выборы губернатора в 2020 г.

26 августа 2020 г. президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Ненецкого автономного округа три кандидатуры на должность губернатора. Это врио главы НАО Юрий Бездудный от "Единой России", депутат окружного собрания Андрей Смыченков (ЛДПР) и глава дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев (партия "Родина").