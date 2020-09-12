История выборов и назначений главы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2020 года, в единый день голосования, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре состоятся выборы губернатора округа. Глава исполнительной власти избирается депутатами окружного парламента из числа трех кандидатов, предложенных президентом России. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей округа.

Назначение главы администрации округа в 1991 году

18 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) был назначен Александр Филипенко, председатель окружного исполкома. В 1996 году должность руководителя региона стала именоваться "губернатор".

Первые выборы 1996 года

Первые выборы руководителя округа прошли 27 октября 1996 года На пост высшего должностного лица региона выдвинули двух кандидата, оба баллотировались от групп избирателей. Победу одержал действующий губернатор ХМАО Александр Филипенко, за которого проголосовали 71,49% избирателей. Его заместитель по социальным вопросам Геннадий Корепанов набрал 11,18%. Против всех высказались 14,82%, явка составила 47,42%. Срок полномочий главы региона составлял четыре года.

Выборы 2000 года

Очередные выбора губернатора округа состоялись 26 марта 2000 года. На эту должность претендовали четыре кандидата. Губернатором ХМАО вновь избрали действующего руководителя региона Александра Филипенко с результатом 90,82% (выдвинут избирателями). Второе место занял самовыдвиженец, бывший заместитель губернатора Тюменской области Валерий Абрамов, - 1,04%. Против всех проголосовали 5,94%. В выборах приняли участие 67,96% избирателей. 21 апреля 2000 года Александр Филипенко официально вступил в должность сроком на пять лет.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

21 февраля 2005 года глава государства внес на рассмотрение Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кандидатуру Александра Филипенко для наделения его полномочиями губернатора региона. 24 февраля того же года депутаты местного парламента единогласно утвердили предложенную кандидатуру. Срок полномочий губернатора составлял пять лет. Инаугурация состоялась 28 февраля 2005 года.

8 февраля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев предложил депутатам Думы ХМАО наделить полномочиями главы региона Наталью Комарову, депутата Госдумы РФ. 15 февраля того же года Комарова была утверждена на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (за проголосовали все 28 депутатов регионального заксобрания). 1 марта 2010 года она официально вступила в должность.

Отказ от прямых выборов в Ханты-Мансийском АО

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

В 2013 году субъекты РФ получили право заменять прямые выборы губернаторов процедурой избрания главы региона депутатами местного парламента.

19 ноября 2014 года в устав Ханты-Мансийского АО были внесены поправки, в соответствии с которыми губернатор избирается парламентом ХМАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

3 февраля 2015 года в федеральный закон о выборах руководителей глав регионов были внесены изменения, согласно которым руководители автономных округов стали избираться по согласованию с губернатором той области, в состав которой входит данный округ. Для Ханты-Мансийского АО это Тюменская область.

Партии, имеющие представительство в заксобрании региона и Государственной дум РФ, выдвигают тройки своих претендентов и вносят их губернатору Тюменской области. В свою очередь губернатор формирует список из пяти фамилий и направляет его президенту РФ. Глава государства выбирает трех кандидатов из списка и предлагает их на рассмотрение окружного парламента. Выборы проводятся тайным голосованием. Согласно законодательству ХМАО, избранным считается кандидат, набравший большинство голосов депутатов. Если ни один из претендентов не получит необходимого числа голосов, проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.

Выборы главы ХМАО в 2015 году

27 февраля 2015 года в связи с истечением срока полномочия Натальи Комаровой на посту руководителя региона президент России Владимир Путин назначил ее временно исполняющей обязанности губернатора округа.

В августе 2015 года глава государства внес в окружной парламент три кандидатуры, согласованные с губернатором Тюменской области: врио руководителя ХМАО Натальи Комаровой (выдвинута "Единой Россией"), мэра г. Советского Алексея Савинцева (КПРФ) и депутата Госдумы РФ Михаила Сердюка ("Справедливая Россия").

В единый день голосования 13 сентября 2015 года депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры избрали Наталью Комарову губернатором региона. За нее проголосовали 28 из 35 присутствующих на заседании депутатов. В тот же день Комарова официально вступила в должность сроком на пять лет.

Выборы губернатора в 2020 году

21 августа 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Думы ХМАО - Югры три кандидатуры на должность губернатора. Это глава региона Наталья Комарова от "Единой России" и депутаты окружного парламента Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк ("Справедливая Россия").