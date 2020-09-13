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Единый день голосования - 2020

Биография избранного главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

За врио руководителя региона 13 сентября проголосовали 14 из 19 парламентариев
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС
Описание
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный
© Екатерина Эстер/nao24.ru/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2020 года депутаты парламента Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором региона Юрия Бездудного, врио руководителя округа. За его кандидатуру проголосовали 14 из 19 депутатов заксобрания НАО. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию избранного главы Ненецкого автономного округа.

Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.

В 1991 году он окончил факультет защищенных систем связи Орловского высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 года - Орловскую региональную академию государственной службы. Также проходил обучение в негосударственном образовательном учреждении "Московский психолого-социальный институт" (ныне университет) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования.

С 1987 по 2007 года нынешний глава региона служил в органах государственной безопасности СССР и РФ.

В 2007-2012 годах Бездудный занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации.

В 2013-2014 годах являлся вице-президентом ООО "Интерактивный банк" (Москва; лицензия отозвана 26 апреля 2016 года).

С 2014 по 2019 года был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова.

С 18 марта 2019 года по 2 апреля 2020 года Бездудный занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Курировал работу аппарата администрации НАО, а также департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Избранный губернатор координировал реализацию в НАО национальных проектов по направлениям "Экология" и "Цифровая экономика".

2 апреля 2020 года указом президента России Владимира Путина Юрия Бездудного назначили врио губернатора Ненецкого автономного округа. В свою очередь Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область.

Сумма декларированного дохода избранного губернатора за 2019 года составила 8 млн 200 тыс. рублей

У Юрия Бездудного двое несовершеннолетних детей.

Теги
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