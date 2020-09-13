Биография избранного главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2020 года депутаты парламента Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором региона Юрия Бездудного, врио руководителя округа. За его кандидатуру проголосовали 14 из 19 депутатов заксобрания НАО. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию избранного главы Ненецкого автономного округа.

Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.

В 1991 году он окончил факультет защищенных систем связи Орловского высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина (ныне Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 года - Орловскую региональную академию государственной службы. Также проходил обучение в негосударственном образовательном учреждении "Московский психолого-социальный институт" (ныне университет) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Имеет диплом мастера делового администрирования.

С 1987 по 2007 года нынешний глава региона служил в органах государственной безопасности СССР и РФ.

В 2007-2012 годах Бездудный занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации.

В 2013-2014 годах являлся вице-президентом ООО "Интерактивный банк" (Москва; лицензия отозвана 26 апреля 2016 года).

С 2014 по 2019 года был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова.

С 18 марта 2019 года по 2 апреля 2020 года Бездудный занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Курировал работу аппарата администрации НАО, а также департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона, департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Избранный губернатор координировал реализацию в НАО национальных проектов по направлениям "Экология" и "Цифровая экономика".

2 апреля 2020 года указом президента России Владимира Путина Юрия Бездудного назначили врио губернатора Ненецкого автономного округа. В свою очередь Александр Цыбульский возглавил Архангельскую область.

Сумма декларированного дохода избранного губернатора за 2019 года составила 8 млн 200 тыс. рублей

У Юрия Бездудного двое несовершеннолетних детей.