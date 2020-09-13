Биография избранного губернатора ХМАО Натальи Комаровой

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2020 года депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры избрали губернатором региона Наталью Комарову, которая возглавляет округ с 2010 года. За ее кандидатуру проголосовали 29 из 38 депутатов местного парламента. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию избранного главы Ханты-Мансийского автономного округа.

Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 года в селе Язво Лядского района (в 1959 году упразднен, его территория разделена между другими районами) Псковской области. Ее отец был председателем сельсовета, мать - учителем младших классов. Школу окончила в Болгарии, куда отец был отправлен работать на Кремиковский металлургический комбинат. Затем переехала на Украину, в город Коммунарск (ныне Алчевск, провозглашенная Луганская Народная Республика).

В 1978 году Наталья Комарова окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства", квалификация "инженер-экономист".

В 1978-1980 годы - техник по труду лаборатории научной организации труда, экономист планово-экономического отдела управления капитального строительства Коммунарского металлургического завода.

В 1980 году переехала в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ). До 1992 года работала в исполнительном комитете городского Совета народных депутатов: с 1980 года - старший инспектор по учету и распределению жилой площади, с 1988 года - руководитель городской плановой комиссии, заместитель председателя горисполкома.

Была депутатом городского совета Нового Уренгоя.

С 1992 по 1994 год - первый заместитель главы администрации Нового Уренгоя.

В 1994-2000 годы - глава администрации (с 1997 года - мэр) Нового Уренгоя. В 1994 году назначена главой администрации города. 16 марта 1997 года избрана на новый срок.

В 1994-1997 годы - депутат Государственной думы (парламента) Ямало-Ненецкого автономного округа I созыва и Новоуренгойского городского собрания.

17 декабря 1995 года баллотировалась в Государственную думу РФ II созыва по Ямало-Ненецкому одномандатному округу №225. В Думу не прошла (получила 23,8% голосов избирателей), уступив победу депутату Госдумы I созыва Владимиру Гоману (37,51%).

Одновременно с 1999 года занималась преподавательской деятельностью: была доцентом кафедры социального менеджмента Ямальского нефтегазового института (филиала) Тюменского государственного нефтегазового университета.

С октября 2000 года по декабрь 2001 года занимала должность первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неелова. Возглавляла Экономический совет округа.

В 2001-2003 годах - депутат Государственной думы РФ III созыва. Была избрана 16 декабря 2001 года на дополнительных выборах в Госдуму по Ямало-Ненецкому одномандатному округу №225 (выдвинута группой избирателей), получив 73,30%. Довыборы проводились в связи с досрочным прекращением полномочий депутата от Ямало-Ненецкого округа, экс-премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, назначенного послом России на Украине. В Думе Наталья Комарова входила во фракцию "Единство" (с 2003 года - "Единая Россия"), была членом комитета Госдумы по труду и социальной политике.

В 2003-2007 годах - депутат Госдумы РФ IV созыва. Была избрана 7 декабря 2003 года от партии "Единая Россия" по Ямало-Ненецкому одномандатному округу №225, за нее проголосовали 70,43% избирателей. Наталья Комарова входила во фракцию "Единая Россия", возглавляла комитет Думы по природным ресурсам и природопользованию. В 2006 году комитет под ее руководством рекомендовал Госдуме принять новый Лесной кодекс России.

В 2007-2010 годы - депутат Госдумы РФ V созыва. 2 декабря 2007 года вновь была избрана по списку партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №83, Ямало-Ненецкий автономный округ). Входила в партийную фракцию, занимала должность председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 28 февраля 2010 г. досрочно сложила полномочия в связи с переходом на госслужбу.

С 2010 года - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Третья в России женщина - глава субъекта Федерации после главы Корякского автономного округа Валентины Броневич (1996-2000) и губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко (2003-2010).

15 февраля 2010 года Дума ХМАО наделила Наталью Комарову полномочиями главы региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева (за проголосовали все 28 депутатов регионального парламента). Она официально вступила в должность 1 марта того же года, сменив на посту руководителя округа Александра Филипенко.

4 декабря 2011 года на выборах в Государственную думу VI созыва возглавила региональный список партии "Единая Россия" в Ханты-Мансийском автономном округе. После выборов от депутатского мандата отказалась.

27 февраля 2015 года, в связи с истечением срока полномочий на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Комарову временно исполняющей обязанности главы региона.

13 сентября 2015 года депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа избрали ее губернатором ХМАО на очередной срок (за - 28 из 35 депутатов). В тот же день состоялась инаугурация.

Наталья Комарова входила в совет Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, экспертный совет Союза городов Заполярья и Крайнего Севера (1998-2000), правление Конгресса муниципальных образований РФ (1999-2000). Была членом редакционного совета Агентства нефтегазовой информации.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 545 тыс. рублей.

Награждена орденами Дружбы (1998), Почета (2006), а также орденом Святой равноапостольной княгини Ольги II степени Русской православной церкви (2013).

Почетный гражданин города Новый Уренгой (2005).

Есть две дочери.