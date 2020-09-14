Как развивались отношения России и Белоруссии после выборов в республике в 2020 году

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли основным соперником президента. Вскоре она выехала в Литву.

ТАСС рассказывает о том, как развивались отношения двух стран после президентских выборов в Белоруссии, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты.

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Сочи с рабочим визитом для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Это первый визит в Россию Александра Лукашенко, переизбранного на пост президента республики 9 августа.

Оппозиция не признала итоги голосования. 9 августа в республике начались массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями митингующих с сотрудниками правоохранительных органов. При разгоне демонстрантов силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Всего, по данным МВД, были задержаны более 7 тыс. человек, пострадали несколько десятков правоохранителей и протестующих. Оппозиция заявила о более 10 тыс. задержанных. На ряде белорусских предприятий начались попытки организации забастовок.

Западные страны отказались признать итоги выборов в Белоруссии. Евросоюз заявил о подготовке введения санкций в отношении ряда официальных лиц республики за "насилие, репрессии и фальсификацию" итогов голосования. В свою очередь белорусская оппозиция создала координационный совет, провозгласив его целью подготовку так называемого трансфера власти. Официальный Минск расценил действия оппозиции как попытку захвата власти в стране. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса республики.

Признание выборов со стороны России

Россия одной из первых признала итоги выборов в Белоруссии. 10 августа президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко. В ней российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между странами и углубление сотрудничества по линии интеграционных объединений. Россия и Белоруссия, дипломатические отношения между которыми установлены 25 июня 1992 года, взаимодействуют в рамках Союзного государства, а также СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ситуация с задержанием российских граждан

После начала протестов в республике власти Белоруссии обвинили в их организации "кукловодов" из третьих стран, в частности из Чехии, Польши, Украины. Кроме того, по словам президента Александра Лукашенко, "определенный приток людей" шел и из России. Ранее, в ночь на 29 июля, в Белоруссии по подозрению в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов были задержаны 33 гражданина РФ, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы.

Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - "спекуляцией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике "никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами". Кремль назвал безосновательным арест россиян и выразил надежду на их скорое освобождение.

Однако белорусские власти сообщили, что задержанные были первыми из "группы 180-200 человек", которые должны были прибыть в страну с целью дестабилизации ситуации. При этом МИД Белоруссии передал списки россиян Украине. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи.

5 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал ходатайство об освобождении задержанных граждан РФ в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

В тот же день состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором глава Белоруссии отметил, что правоохранительные органы республики будут сотрудничать с Украиной по вопросу передачи задержанных лиц "в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений".

Однако 6 августа Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что не рассматривает возможность экстрадиции россиян в Киев "просто по запросу", "пока не будет доказана вина этих людей". В тот же день на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании президент предложил решить вопрос на встрече генпрокуроров трех заинтересованных стран (России, Белоруссии и Украины) и попросил "не политизировать ситуацию" и не "пугать [Белоруссию] последствиями". По его словам, в вопросе с задержанными власти республики должны руководствоваться законом и "человеческим фактором".

7 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии, по итогам которого лидеры двух стран договорились "установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности".

12 августа офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии официальный запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан РФ. Однако 14 августа Белоруссия вернула России ее 32 граждан. Еще один задержанный, который имеет вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

Позднее, 27 августа, в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании".

Договоренности об оказании помощи по линии Союзного государства и ОДКБ

15 августа состоялся первый после выборов в республике телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств обсудили сложившуюся в Белоруссии ситуацию и выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

В тот же день на совещании в Минобороны республики Лукашенко сказал, что договорился с Путиным о том, что в случае возникновения внешней военной угрозы, Россия при первом же запросе Минска "окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии". По словам белорусского президента, "когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ". По словам Лукашенко, защита республики - это "защита всего нашего пространства", членом которого является и Россия, и если "белорусы не выдержат, покатится эта волна туда".

16 августа в ходе второго телефонного разговора двух президентов с российской стороны была подтверждена готовность оказать необходимое содействие на основе Договора о Союзном государстве и по линии ОДКБ. 19 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи. Песков подчеркнул, что обязательства об оказании такой помощи относятся к случаям, когда на страну - участницу ОДКБ совершено нападение извне.

22 августа Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно вновь заявил, что беспорядки в Белоруссии западные страны используют "как трамплин", "чтобы броситься потом на Россию", но сказал, что республика справляется пока сама с ситуацией, без российской помощи.

27 августа президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что в РФ по просьбе Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он не будет использован, "пока ситуация не будет выходить из-под контроля". На следующий день Лукашенко подтвердил создание резерва, но подчеркнул, что пока "ни один солдат из России не пересек нашу границу" и власти республики справляются сами. Однако, по его словам, Белоруссия вместе с Россией готова "устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства".

Позиция стран по вопросу вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии

Руководители США, стран Евросоюза, Великобритании и других отказались признавать результаты выборов. ОБСЕ направила в Минск предложение о посредничестве между властями и оппозицией. Однако Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не нуждаются в посредничестве третьих стран и обвинил их во вмешательстве в дела Белоруссии. При этом он заявил, что все эти действия также направлены на создание "санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада".

Российская сторона неоднократно заявляла, что ситуация в республике является внутренним делом страны и решать ее нужно самим белорусам посредством диалога. 18 августа президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики.

19 августа министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" сказал, что выборы в Белоруссии были "[не] идеальными", но это не повод "идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы <...> продвигать известную деструктивную логику - "вы или с Россией, или с Европой".

19 августа лидеры стран ЕС на экстренном саммите, который был созван по инициативе Польши и Литвы, приняли заявление о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии. ЕС также сообщил о подготовке введения санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц (соответствующее политическое решение было принято 14 августа главами МИД Евросоюза). 20 августа Дмитрий Песков заявил, что Кремль констатирует, что имеет место "косвенное и даже прямое вмешательство" в дела Белоруссии, что вызывает обеспокоенность российской стороны. В тот же день президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоявшийся накануне саммит ЕС. По сообщению пресс-службы Кремля, "с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы".

27 августа президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил об "избирательности" некоторых западных стран в отношении Белоруссии и их желании влиять на процессы, происходящие в республике, в своих политических интересах.

На следующий день Александр Лукашенко сказал, что в ответ на угрозу введения санкций поручил правительству разработать предложение о перенаправлении транзитных торговых потоков из портов Литвы и Польши не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.

2 сентября с визитом в Москву прибыл министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. После переговоров глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против попыток иностранных государств оказать давление на белорусские власти, в том числе навязывая "сомнительные идеи о посредничестве <...> по линии ОБСЕ". По его словам, Россия не намерена инициировать на международных площадках дискуссии по ситуации в Белоруссии и будет твердо отвечать на попытки оторвать республику от России и Союзного государства. Российская сторона исходит из принципа, что проблемы в республике должны решаться путем общенационального диалога на основе ее конституции.

Первый после выборов визит российского премьера в Минск

3 сентября 2020 года Минск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, где встретился со своим белорусским коллегой Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко. Глава российского кабмина стал первым иностранным гостем такого уровня, приехавшим в Белоруссию после президентских выборов 9 августа.

В ходе встречи с президентом Белоруссии Михаил Мишустин подтвердил поддержку РФ суверенитета, независимости и территориальной целостности республики. В свою очередь Александр Лукашенко констатировал, что Россия "не отвернулась" от союзника и помогла стабилизировать ситуацию "хотя бы в экономике".

На переговорах Михаила Мишустина и Романа Головченко стороны договорились проработать погашение Белоруссией долга за поставки энергоносителей, условия их поставок в 2021 году и позднее, а также вопрос перенаправления потоков белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, шли через Санкт-Петербург и Усть-Лугу. Также в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая проработает взаимодействие энергетических систем России и Белоруссии в условиях запуска Белорусской атомной электростанции.

В ходе своего визита Михаил Мишустин подтвердил, что Россия поможет Белоруссии вакциной от коронавируса. Ранее президенты двух стран договорились, что Минск одним из первых получит российский препарат и подключится к так называемым пострегистрационным испытаниям вакцины.

В беседе с российским премьер-министром Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора между Берлином и Варшавой, из которого следует, что утверждения германских властей об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок" основаны на фальсификации. Позднее белорусская сторона опубликовала соответствующую запись.

Урегулирование вопроса госдолга

25 августа 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская сторона готова рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят.

Россия регулярно предоставляет Белоруссии кредиты для укрепления ее финансовой стабильности - погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов. Согласно сведениям РБК, полученным от белорусского Минфина, с 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Белоруссии по меньшей мере восемь кредитов. По состоянию на июнь 2019 года сумма задолженности Белоруссии по ним составляла $7,55 млрд.

В 2019 году Белоруссия рассчитывала получить новый госкредит от России в объеме около $630 млн, которые планирована направить на рефинансирование долговых обязательств. Однако, по словам министра финансов республики Максима Ермоловича, впоследствии "возникли проблемы" с привлечением этих средств. В связи с этим белорусская сторона начала прорабатывать альтернативные пути решения вопроса. 16 декабря 2019 года Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). 20 декабря Китай перечислил Белоруссии эти средства сроком на пять лет. По сообщению Минфина республики, кредит "не связан с реализацией какого-либо проекта" и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга и поддержание золотовалютных резервов Белоруссии.

На конец марта 2020 года, по данным РБК, Минск был должен России $7,9 млрд.