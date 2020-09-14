Хронология визитов Лукашенко в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Сочи с рабочим визитом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый зарубежный визит белорусского лидера после президентских выборов, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты.

Главы двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития отношений между Россией и Белоруссией, стратегическое партнерство и союзничество, в том числе перспективы интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

В 2000-2020 годах белорусский президент приезжал в Россию 105 раз. Из них 52 поездки были совершены Александром Лукашенко для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 - для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. В декабре 2015 года состоялся официальный визит главы Белоруссии в Россию - третий по счету визит такого ранга за все время пребывания Александра Лукашенко на посту президента республики (первые два прошли в феврале 1996 года и в декабре 1999 года).

В 2019-2020 годах Александр Лукашенко посещал Россию семь раз. Четыре раза он прибывал с рабочими визитами для проведения переговоров с Путиным, один раз - с целью участия в саммитах ЕАЭС и СНГ . Кроме того, 24 июня 2020 года в Москве белорусский лидер участвовал в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 30 июня 2020 года в Тверской области - в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

2019 год

13-15 февраля 2019 года президент Белоруссии находился в Сочи. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и экономического сотрудничества, в том числе поставки белорусской продовольственной продукции в РФ. 14 февраля Лукашенко присоединился к неформальной встрече президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана. 15 февраля лидеры России и Белоруссии посетили образовательный центр "Сириус", где провели совещание с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.

17-18 июля 2019 года Лукашенко находился в России с рабочим визитом. 17 июля вместе с Путиным он посетил Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на о. Валаам, Коневский Рождество-Богородичный монастырь на острове Коневец. 18 июля Путин и Лукашенко провели в Санкт-Петербурге переговоры, в ходе которых обсудили пути углубления интеграции России и Белоруссии, и заявили, что рассчитывают на подготовку дорожных карт по данному вопросу к 8 декабря, к 20-й годовщине Союзного договора. В тот же день главы двух стран встретились с участниками VI Форума регионов России и Белоруссии.

7 декабря 2019 года в Сочи на встрече Лукашенко с Путиным обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска в рамках Союзного государства. По итогам переговоров стало известно, что стороны согласовали 23 дорожные карты из 31. Основные противоречия касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Лидеры двух стран договорились продолжить диалог 20 декабря.

20 декабря 2019 года Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, где принимали участие в саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств СНГ. Лидеры двух стран продолжили начатое в Сочи обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и интеграции. По итогам переговоров Лукашенко заявил, что стороны "концептуально" договорились о поставке энергоносителей. В свою очередь тогдашний глава Минкономразвития Максим Орешкин (занимал пост в 2016-2020 годах) сообщил журналистам, что "осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности: это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере".

2020 год

7 февраля 2020 года в Сочи Лукашенко провел переговоры с Путиным. Главным итогом визита белорусского президента стала договоренность о поставках российского газа в республику в 2020 году на условиях 2019 г. (по цене $127 за тыс. куб. м.). Кроме того, стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств "по совершенствованию механизма интеграции" России и Белоруссии.

23-24 июня 2020 года Лукашенко находился в Москве, где принял участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский лидер 24 июня присутствовал на параде Победы, затем посетил прием в Кремле, после чего вылетел в Минск. Как сообщил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Лукашенко кратко пообщались друг с другом, однако полноформатные переговоры по вопросам двусторонних отношений в тот день не состоялись.

30 июня 2020 года Лукашенко посетил Тверскую область, где вместе с Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии возложили цветы к памятнику и пообщались с ветеранами. После окончания церемонии Путин и Лукашенко в рамках акции "Сад памяти" посадили ели в честь погибших на войне солдат, а также осмотрели экспозицию в ржевском филиале Музея Победы.