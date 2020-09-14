Биография избранного главы Республики Татарстан Рустама Минниханова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования главой Республики Татарстан переизбран Рустам Минниханов. За него проголосовали 83,35% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев с результатом 4,88%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Минниханова.

Рустам Нургалиевич Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан) в семье Нургали Мидхадовича и Васиги Мубараковны Миннихановых. В начале 1960-х годах его родители переехали в Сабинский район, где отец возглавил лесопромышленное хозяйство.

В 1978 году Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт (ныне Казанский государственный аграрный университет) по специальности "механизация сельского хозяйства" с присвоением квалификации "инженер-механик". В 1986 году получил диплом Заочного института советской торговли (ныне в составе Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова) по специальности "товароведение и организация торговли продовольственными товарами".

В 1995 году в Казанском финансово-экономическом институте им. В. В. Куйбышева (КГФЭИ, ныне входит в состав Казанского Приволжского федерального университета) защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему "Повышение эффективности производства и использования кормов в пригородных хозяйствах".

Доктор экономических наук. В 2001 году в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева) защитил диссертацию на тему "Организационно-экономическое обоснование развития инновационных процессов в АПК".

В 1978-1980 годах работал инженером-диагностиком Сабинского районного объединения "Сельхозтехника" (Татарская АССР).

С 1980 по 1983 год - старший, затем главный энергетик Сабинского леспромхоза.

В 1983-1985 годах - заместитель председателя правления Сабинского районного потребительского общества (райпо).

С 1985 года работал в Арском районе Татарстана. В 1985-1990 годах был председателем правления Арского райпо, с 1990 года - председателем Арского райисполкома. В 1992-1993 годах - первый заместитель главы администрации Арского района.

С 1993 по 1996 год - глава администрации Высокогорского района республики. В период его пребывания на посту в районе был построен автодром, на котором проводились соревнования на кубок президента Татарстана.

В 1996-1998 годах - министр финансов Татарстана. Был назначен на должность 13 ноября 1996 года. Входил в наблюдательный совет банка "Ак Барс" и совет директоров компании "Татнефть".

С 1998 по 2010 год - премьер-министр Республики Татарстан. Утвержден 10 июля 1998 года на сессии Государственного совета республики по предложению президента Минтимера Шаймиева.

В июне 1999 года был избран председателем совета директоров компании "Татнефть". Позднее возглавил советы директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", АО "Связьинвестнефтехим".

22 января 2010 года президент Татарстана Минтимер Шаймиев, который занимал этот пост более 18 лет, на встрече с главой государства Дмитрием Медведевым обратился с просьбой не рассматривать вопрос о продлении его полномочий, которые истекали в марта 2010 года. Медведев сообщил, что будет рекомендовать Госсовету Татарстана наделить полномочиями главы республики Рустама Минниханова. 27 января его кандидатура была внесена на рассмотрение Госсовета.

4 февраля Государственный совет единогласно утвердил Минниханова на посту президента Республики Татарстан. Церемония вступления в должность состоялась 25 марта.

24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий Минниханова президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года Минниханов победил на выборах президента республики (был выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 94,40% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов, получил 2,56%. 18 сентября Минниханов официально вступил в должность.

Член бюро высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Член президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (с июля 2018 года).

Входит в состав наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Председатель попечительского совета футбольного клуба "Рубин".

Председатель совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 8 млн 840 тыс. рублей, супруги - 480 млн 848 тыс. рублей.

Награжден орденами Дружбы (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Почета (2014), Александра Невского (2017), медалью П. А. Столыпина II степени (2017). Имеет благодарности президента (2008, 2012) и правительства РФ (2012, 2013), почетные грамоты президента (2009) и правительства РФ (2010).

Лауреат премии правительства РФ 2008 года в области науки и техники за разработку и реализацию комплексных региональных программ энергосбережения и энергоресурсоэффективности Республики Татарстан и Москвы.

Награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 2015) и др.

Почетный профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Автор книги "Нефтегазовый ресурсный потенциал Республики Татарстан" (2016).

Женат, имеет сына. Супруга - Гульсина Ахатовна, сын - Искандер (род. 2008). Старший сын Рустама Минниханова Ирек (1989-2013), погиб при авиакатастрофе самолета Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года.

Минниханов увлекается автоспортом. Заслуженный мастер спорта. Призер российских чемпионатов и Кубков президента Татарстана по автокроссу и ралли-кроссу, бронзовый призер чемпионата Европы по автокроссу 2004 и 2005 годов.