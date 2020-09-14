Биография избранного главы Чувашской Республики Олега Николаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования главой Чувашской Республики избран врио руководителя Чувашии Олег Николаев. За него проголосовали 75,64% избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Андреев с результатом 10,27%. Николаев возглавил Чувашию в качестве врио главы республики 29 января 2020 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию избранного главы Чувашской Республики.

Олег Алексеевич Николаев родился 10 декабря 1969 года в д. Чербай Красночетайского района Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика - Чувашия).

В 1985 году окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР по специальности "техник-строитель промышленного и гражданского строительства", в 1998 году - Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова по специальности "экономика предприятий и предпринимательская деятельность". В 1999 году в том же университете прошел профессиональную переподготовку по президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства РФ. Стажировался в Германии в рамках президентской программы "Реструктуризация деятельности промышленных предприятий".

В 1989-1991 годах проходил срочную службу в Советской армии.

В 1991-1992 годах работал монтажником железобетонных и строительных конструкций в производственно-строительном объединении "Монолитстрой" (г. Чебоксары).

С 1992 по 1996 год сменил несколько мест работы: был водителем в ООО "Бодигард", специалистом службы безопасности в АО "Текстильмаш", техником-строителем и главным бухгалтером в ТОО "Восход-1", главным бухгалтером в ООО "Спецсвязьстрой" (все - в Чебоксарах).

С 1996 по 2000 год - главный бухгалтер, заместитель директора ЗАО "Телефонстрой" (Новочебоксарск).

С 2000 по 2002 год - директор ООО "Лизинговая компания малого бизнеса" (Чебоксары).

С 2002 по 2003 год - руководитель департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики.

В 2003-2004 годах занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли Чувашской Республики - руководителя департамента развития предпринимательской деятельности, торговли и внешних связей министерства.

С 2004 по 2008 год - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Контур", заместитель генерального директора ЗАО "Телефонстрой", заместитель директора по экономике и финансам ООО "АЛЗА" (Чебоксары).

С 2008 по 2009 год был директором Центра международного сотрудничества, вице-президентом - директором Центра международных связей некоммерческой организации "Ассоциация региональных банков России" (Москва).

В 2009-2013 годах - управляющий операционным офисом "Чебоксары" филиала №6 Мособлбанка, директор чебоксарского филиала №19 Мособлбанка.

В 2011 году был избран депутатом Государственного совета Чувашской Республики V созыва от регионального отделения партии "Справедливая Россия" (первый номер в Западной региональной группе - территория Западного одномандатного избирательного округа №18). Депутатские полномочия осуществлял на непостоянной основе.

В 2013-2015 годах руководил проектом управления оптимизации операционно-технологических процессов операционно-технологического блока ОАО "Банк Открытие" (Москва). В 2015 году возглавил аналогичный проект ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" (Москва).

На региональных выборах 13 сентября 2015 году был кандидатом на пост главы Чувашской Республики и в депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов VI созыва. Баллотировался по единому списку регионального отделения "Справедливой России". После избрания в горсобрание отказался от депутатского мандата. На выборах руководителя республики занял второе место, набрав 14,7% голосов и уступив кандидату от партии "Единая Россия" Михаилу Игнатьеву, получившему 65,5%.

С июля по сентябрь 2016 году был советником генерального директора АО "Российский аукционный дом".

В 2016-2020 годах - депутат Государственной думы РФ VII созыва. Был избран 18 сентября 2016 года по федеральному списку партии "Справедливая Россия" (на выборах возглавлял региональную группу №10, Республика Марий Эл, Чувашская Республика - Чувашия, Ульяновская область). Также баллотировался по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу №38, где занял второе место с результатом 11,99% после кандидата от "Единой России" Леонида Черкесова (46,77%).

Одновременно 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Государственный совет Чувашской Республики VI созыва от регионального отделения "Справедливой России". Был первым номером в едином списке кандидатов партии, баллотировался также по Ядринскому одномандатному избирательному округу №9 (набрал 33,88%; второе место после кандидата от "Единой России" Николая Малова, 63,66%). После избрания по единому округу от места в Госсовете Чувашии отказался.

В Госдуме VII созыва был членом фракции "Справедливая Россия", занимал пост заместителя председателя комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. С 22 по 29 января 2020 года являлся председателем комитета Госдумы РФ по делам национальностей (сменил Ильдара Гильмутдинова). Депутатские полномочия сложил досрочно 29 января 2020 года в связи с назначением на пост врио Чувашии.

29 января 2020 года указом президета РФ Владимира Путина Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. Прежний руководитель региона Михаил Игнатьев был снят с поста в связи с утратой доверия главы государства.

Николаев является членом центрального совета партии "Справедливая Россия". Возглавлял региональное отделение партии в Чувашии (до февраля 2020 года).

Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 5 млн 433 тыс. рублей, супруги - 156 тыс. рублей.

Государственный советник Чувашской Республики III класса (2003).

Женат, имеет пятерых детей.