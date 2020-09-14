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Единый день голосования - 2020

Биография избранного губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

На прошедших с 11 по 13 сентября выборах главы региона политик получил поддержку 75,71% избирателей
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин Максим Кимерлинг/ТАСС
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
© Максим Кимерлинг/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Пермского края избран врио руководителя региона Дмитрий Махонин, за которого на досрочных выборах проголосовали 75,71% избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место заняла кандидат от КПРФ Ксения Айтакова с результатом 13,62%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Махонина.

Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (ныне Пермский край).

В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета по специальности "юриспруденция".

После окончания вуза работал специалистом 1-й категории в отделе административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

В 2004 - 2008 годах был юристом одного из промышленных предприятий Пермского края.

С апреля 2008 года - заместитель руководителя Управления ФАС России по Пермскому краю. 8 июня 2009 года в возрасте 26 лет был назначен руководителем УФАС России по Пермскому краю.

В январе 2013 года переехал в Москву.

28 января 2013 года был назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса (ныне управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности) ФАС России.

18 сентября 2016 года баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва по списку партии "Яблоко", был первым номером в региональной группе №27 (Пермский край). В Думу не прошел, так как партия не преодолела 5%-ный барьер.

6 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Максим Решетников, возглавлявший регион с 2017 года, 21 января 2020 года был назначен министром экономического развития РФ.

Был членом правления региональной общественной организации "Пермское землячество".

Сумма декларированного годового дохода за 2019 года составила 3 млн 841 тыс. рублей.

Государственный советник РФ I класса (2016).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Имеет благодарность президента РФ (2015).

Женат. Имеет четверых несовершеннолетних детей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПермский крайМахонин, Дмитрий НиколаевичЕдиный день голосования - 2020
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