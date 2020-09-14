Биография избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Архангельской области избран врио руководителя региона, бывший глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. За него проголосовали 69,65% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место заняла кандидат от "Справедливой России" Ирина Чиркова с результатом 16,91%. Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области 2 апреля 2020 года, сменив на посту главы региона Игоря Орлова. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Цыбульского.

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве.

В 2001 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ, в 2006 году - Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. В 2014 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе "Мастер делового администрирования". Прошел обучение на первом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

В 1996 - 2005 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С 2006 года занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли РФ, главой которого являлся Герман Греф (ныне возглавляет Сбербанк России), а с сентября 2007 года - Эльвира Набиуллина (в настоящее время - председатель Центробанка РФ).

В феврале - августе 2008 года работал в Департаменте международного сотрудничества Аппарата правительства РФ.

В 2008 - 2010 годах был помощником министра регионального развития РФ Виктора Басаргина.

С 2010 года - заместитель директора, в 2011 - 2013 годах - директор департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития РФ.

В январе - марте 2013 года - директор департамента координации государственных отраслевых программ Министерства регионального развития РФ.

В марте 2013 года перешел в Министерство экономического развития РФ, где занял должность помощника главы ведомства Андрея Белоусова. С июня того же года был помощником нового министра Алексея Улюкаева.

С сентября по декабрь 2013 года - директор департамента обеспечения деятельности главы Министерства экономического развития РФ.

В 2013 - 2014 годах - директор департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития.

19 ноября 2014 года был назначен заместителем министра экономического развития РФ Улюкаева. Сохранил свой пост после ареста министра и его отставки в связи с утратой доверия президента РФ. С 30 ноября 2016 года занимал должность заместителя главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Курировал вопросы стратегического и территориального планирования регионального развития, приграничного и международного межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий и др.

Входил в советы директоров АО "Особая экономическая зона "Иннополис", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и др.

В 2015 года возглавил попечительский совет Благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив им. Святого праведного воина Федора Ушакова.

28 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). В тот же день освобожден от должности замминистра экономического развития РФ. На посту главы региона сменил Игоря Кошина.

В сентябре 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Собрания депутатов НАО три кандидатуры на пост главы округа: в список вошли Цыбульский (был выдвинут от "Единой России") и члены регионального парламента Андрей Ружников (партия "Родина") и Андрей Смыченков (ЛДПР).

1 октября 2018 года региональный парламент избрал Цыбульского губернатором Ненецкого автономного округа. За него проголосовали 12 из 15 присутствующих на заседании депутатов. В тот же день состоялась инаугурация губернатора.

2 апреля 2020 года указом президента РФ Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области. Сменил на посту Игоря Орлова, который подал в отставку по собственному желанию.

Сумма декларированного дохода за 2019 года составила 3 млн 728 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2015).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Владеет английским, греческим и французским языками.

Играет в теннис, увлекается стендовой стрельбой, охотой и рыбалкой.