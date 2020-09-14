Биография избранного губернатора Брянской области Александра Богомаза

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Брянской области переизбран Александр Богомаз, за которого проголосовали 71,70% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий с результатом 10,09%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Богомаза.

Александр Васильевич Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области в семье учителей.

В 1983 году окончил Брянский технологический институт (ныне Брянский государственный инженерно-технологический университет) по специальности "инженер-механик".

Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2008 году в Брянской государственной сельскохозяйственной академии защитил диссертацию на тему "Сравнительная эффективность технологий возделывания различных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-западной части Центрального региона России".

С 1977 году был учеником оператора, затем токарем цеха на Брянском заводе дорожных машин.

С 1983 по 1998 год работал в совхозе "Берновичский" Стародубского района Брянской области инженером, заместителем директора.

В 1998-2003 годах - главный инженер производственного управления "Стародубрайгаз" ОАО "Брянскоблгаз".

В 2003 году был назначен первым заместителем главы администрации Стародубского района Брянской области.

В 2006 году занял должность главы Меленского сельского поселения, председателя сельского Совета народных депутатов (Стародубский район).

2 декабря 2007 году баллотировался в Государственную думу РФ V созыва от партии "Справедливая Россия: Родина/ Пенсионеры/Жизнь" (ныне "Справедливая Россия"). Занимал шестую позицию в списке региональной группы №37 (Брянская область). По итогам распределения мандатов в Думу не прошел.

В 2009-2012 годах - депутат Брянской областной думы. 1 марта 2009 года был избран по Стародубскому одномандатному округу №28. Выдвигался от Брянского регионального отделения партии "Единая Россия". На выборах получил 63,16% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Виктор Тараканов, набрал 25,19%.

С 2009 по 2012 год вместе с супругой Ольгой руководил крестьянско-фермерским хозяйством "Богомаз О. А." в Стародубском районе Брянской области. Также возглавлял компании "Надежда" и "Брянскагро", которые вместе с фермерским хозяйством осуществляли полный цикл работ по производству, упаковке и продаже картофеля.

Был председателем совета директоров ООО "Картофельный альянс".

В 2011 году совместно с женой принял участие в предварительном голосовании (праймериз) партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта по отбору кандидатов в Государственную думу РФ VI созыва. Занял шестое место (Ольга Богомаз - 11-е) и был включен в предвыборный список кандидатов от "Единой России" под номером три в региональной группе №35 от Брянской области. Однако по итогам распределения мандатов после парламентских выборов 4 декабря 2011 года место в Думе не получил.

В 2012-2014 годах - депутат Государственной думы РФ VI созыва. 7 ноября 2012 года Богомазу был передан освободившийся мандат Андрея Бочарова, который перешел на должность главного федерального инспектора Брянской области. Богомаз входил в комитеты Госдумы по аграрным вопросам, по науке и наукоемким технологиям. Состоял во фракции "Единая Россия". Его депутатские полномочия были прекращены досрочно 16 сентября 2014 года.

9 сентября 2014 года Богомаз был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Сменил во главе региона Николая Денина, который в тот же день был отрешен от должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия главы государства.

13 сентября 2015 года Богомаз одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 79,96% голосов (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от "Патриотов России" Михаил Ивако, получил 9,61%. 28 сентября Богомаз вступил в должность. Одновременно возглавил правительство области.

В ноябре 2019 года Богомаз был избран секретарем Брянского регионального отделения партии "Единая Россия".

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 4 млн 939 тыс. рублей, супруги - 1 млрд 378 млн 623 тыс. рублей.

Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2018).

Женат, супруга - Ольга, предприниматель, совладелица и владелица компаний "Картофельный альянс" и "Меленский картофель" в Брянской области. В семье два сына - Михаил и Роман.