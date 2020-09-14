Биография избранного губернатора Калужской области Владислава Шапши

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Калужской области избран врио руководителя региона Владислав Шапша. За него проголосовали 71,27% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Яшкин с результатом 9,93%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Шапши.

Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области. Отец - Валерий Федорович Шапша (род. 1949), физик, работал на Семипалатинском ядерном полигоне, затем - в научном отделе ядерной безопасности Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (г. Обнинск), был заместителем директора Российского учебно-методического центра по учету и контролю ядерных материалов.

В 1995 года Владислав Шапша окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "прикладная математика" с присвоением квалификации инженера-математика. В 2003 году с отличием окончил Государственный университет управления по специальности "государственное и муниципальное управление". Проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (программа запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления).

В 1994 - 1995 годах - специалист центра занятости населения Обнинска.

В 1995 - 1997 годах проходил срочную военную службу на Северном флоте (Североморск, Мурманская область).

С 1997 года работал на разных должностях в Обнинском городском отделе департамента федеральной государственной службы занятости населения по Калужской области. В 2001-2002 годах был заместителем директора Обнинского городского центра занятости населения.

В 2002 - 2004 годах был консультантом вице-губернатора и заместителя губернатора Калужской области.

С 2004 по 2006 год - исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ока".

В 2006 году перешел на работу в администрацию Обнинска по приглашению главы города Николая Шубина. В 2006 - 2010 годах был управляющим делами администрации.

В 2010 году, после того, как главой Обнинска стал Александр Авдеев, был назначен заместителем главы городской администрации. Отвечал за организацию работы аппарата, координацию взаимодействия с органами государственной власти, силовыми структурами, горсобранием, курировал работу городской призывной и административной комиссий.

Был председателем и заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Обнинска.

18 сентября 2015 году, после перехода Авдеева в администрацию Калужской области, Шапша стал исполняющим обязанности главы Обнинска.

27 октября 2015 году был избран главой администрации Обнинска депутатами городского собрания (за - 29 депутатов из 30). Занимал должность до 2020 года.

13 февраля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области. Сменил на посту Анатолия Артамонова, который руководил областью почти 20 лет.

Секретарь политсовета Калужского регионального отделения "Единая Россия". Ранее был секретарем Обнинского отделения партии.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 1 тыс. рублей, супруги - 1 рубль.

Женат, имеет сына.

Занимался атлетической гимнастикой, бадминтоном, был избран президентом Федерации бадминтона Обнинска. Увлекается пешим туризмом.