Биография избранного губернатора Костромской области Сергея Ситникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Костромской области переизбран Сергей Ситников, за которого проголосовали 64,82% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий с результатом 16,28%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Ситникова.

Сергей Константинович Ситников родился 18 января 1963 года в Костроме.

В 1986 году окончил Костромской государственный педагогический институт им. Н. А. Некрасова (ныне - в составе Костромского государственного университета) по специальности "история и педагогика".

В 1986 - 1987 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

С 1987 по 1991 год - инструктор отдела комсомольских организаций, заведующий идеологическим отделом, затем секретарь Костромского областного комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

С февраля 1991 года был главным редактором костромской областной молодежной газеты "Молодой ленинец".

С 1992 по 1998 год работал председателем Комитета по делам молодежи, семьи и детства Костромской области.

В 1998 - 2004 годах возглавлял Костромскую государственную телерадиокомпанию.

Одновременно, с сентября 2002 года по декабрь 2004 года, - председатель калининградской государственной телевизионной и радиовещательной компания (ГТРК) "Янтарь", заместитель директора "Радио Балтика" в Санкт-Петербурге. С августа по декабрь 2004 года - руководитель холдинга "Балтийская медиагруппа".

С января 2005 года по июль 2007 года возглавлял костромской филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК "Кострома").

В 2005 - 2007 годах - депутат Костромской областной думы IV созыва. 4 декабря 2005 года Ситников был избран по списку костромского отделения партии "Единая Россия". В Думе был членом комитета по регламенту и депутатской этике. В июле 2007 года досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на госслужбу.

В июле 2007 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) Бориса Боярскова. В мае 2008 года Россвязьохранкультура была разделена на два органа: Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязькомнадзор) и Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура).

С июля по декабрь 2008 года занимал должность заместителя руководителя Россвязькомнадзора Бориса Боярскова. 3 декабря 2008 года ведомство было преобразовано в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

С 8 декабря 2008 года по 13 апреля 2012 года Сергей Ситников являлся руководителем Роскомнадзора.

С 2012 года - губернатор Костромской области. 13 апреля указом президента РФ Дмитрия Медведева был назначен врио главы региона. На посту руководителя области сменил Игоря Слюняева (Албина). 28 апреля Костромская областная дума наделила Сергея Ситникова полномочиями губернатора Костромской области по представлению главы государства. В тот же день состоялась церемония его вступления в должность.

15 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Ситникова с поста губернатора, назначив его временно исполняющим обязанности руководителя Костромской области.

13 сентября 2015 года Ситников одержал победу на выборах губернатора Костромской области, получив 65,62% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий, набрал 21,43%. 15 октября Ситников официально вступил в должность.

Член Союза журналистов России.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 2 млн 624 тыс. рублей, супруги - 1 млн 43 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2012).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" (2018), Дружбы (2007), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II степеней (2010, 1998). Отмечен благодарностью президента РФ (2013).

Женат, супруга - Марина. Сын - Константин, бывший директор Музея природы Костромской области (2012-2017), вице-президент благотворительного фонда "Будущее сейчас".