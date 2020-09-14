Биография избранного губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Ленинградской области переизбран Александр Дрозденко. За него проголосовали 83,61% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев с результатом 7,30%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Дрозденко.

Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в селе Акжар Джамбульской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1973 году его семья переехала в Ленинградскую область.

В 1986 года Александр Дрозденко окончил факультет экономики Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "экономика и организация сельского хозяйства".

Кандидат экономических наук. В 2006 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему "Исследование системы управления инвестиционно-строительным комплексом как интеграционным образованием и ее совершенствование".

После института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области.

С 1988 по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт" (Ленинградская область).

В 1991 году Дрозденко был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, в 1993 году занял должность его председателя.

С 1993 по 1995 год - заместитель мэра (курировал экономику и финансы), исполняющий обязанности мэра, вице-мэр Кингисеппского района.

В декабре 1996 году на первых прямых выборах был избран мэром Кингисеппского района, главой муниципального образования "Кингисеппский район" (за него проголосовали 65% избирателей). В декабре 2000 года был переизбран на эту должность, набрав 93,18% голосов.

С ноября 2002 года по май 2012 года - вице-губернатор Ленинградской области (глава региона - Валерий Сердюков), председатель областного комитета по управлению государственным имуществом. Одновременно являлся руководителем территориального органа Министерства имущественных отношений РФ по Ленинградской области.

С 2012 года возглавляет Ленинградскую область.

5 мая президент РФ Дмитрий Медведев представил Законодательному собранию Ленинградской области кандидатуру Дрозденко для наделения полномочиями губернатора региона. 12 мая региональный парламент утвердил предложенную кандидатуру. 28 мая Дрозденко официально вступил в должность губернатора Ленинградской области, сменив Валерия Сердюкова.

12 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Дрозденко, назначив его временно исполняющим обязанности главы Ленинградской области.

13 сентября 2015 года Дрозденко одержал победу на выборах губернатора области, набрав 82,10% голосов (был выдвинут партией "Единая Россия"). Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Николай Кузьмин (6,98%). 30 сентября состоялась инаугурация избранного губернатора. Согласно уставу области, он также возглавляет региональное правительство.

6 ноября 2018 года Дрозденко был избран заместителем председателя Палаты регионов в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 6 млн 7 тыс. рублей, супруги - 16 млн 259 тыс. рублей.

Награжден орденами Дружбы (1996), Почета (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2008, 2002).

Женат, супруга - Ирина (род. 1965), председатель совета благотворительного фонда "Место под солнцем", предприниматель. В семье две дочери - Юлия и София.