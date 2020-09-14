Биография избранного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Пензенской области переизбран Иван Белозерцев. За него проголосовали 78,82% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"), второе место занял кандидат от КПРФ Олег Шаляпин с результатом 8,42%. ИРедакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Белозерцева.

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области.

В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина (в 1991 году расформировано, на его базе создано Ульяновское гвардейское суворовское военное училище) по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин", в 1992 году - Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ (ныне Военный университет Министерства обороны РФ) по специальности "социальный педагог".

Кандидат педагогических наук. В 2008 году в Пензенском государственном педагогическом университете им В. Г. Белинского защитил диссертацию на тему "Аттестация офицерских кадров как социально-педагогический фактор развития органов местного военного управления".

Работать начал еще в школьные годы помощником комбайнера, в 1975 году стал комбайнером в Баранове.

С 1980 году служил в Вооруженных силах СССР. В 1980 - 1981 годах - командир взвода учебно-боевых танков.

С 1981 по 1984 год - секретарь комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) батальона курсантов.

В 1984 - 1986 годах - помощник начальника политотдела по комсомольской работе Ульяновского высшего танкового командного училища.

С 1986 году - заместитель командира батальона учебно-боевого вооружения и техники войсковой части №61642, с 1987 года - секретарь партийного комитета полка. В 1989 году стал слушателем Военно-политической академии им. В. И. Ленина (Гуманитарной академии Вооруженных сил РФ). После окончания академии служил в должности командира взвода роты учебно-боевых танков Ульяновского высшего танкового командного училища.

В 1992 - 1999 годах занимал должность заместителя военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом. В 1999 - 2004 годах работал начальником отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области.

24 декабря 2000 года был избран депутатом Пензенской городской думы III созыва. Впоследствии избирался в IV и V созывы городского парламента - 26 декабря 2004 года и 1 марта 2009 года соответственно.

В 2004 - 2005 годах - председатель Пензенской городской думы. С 2005 по 2012 г. - председатель Пензенской городской думы, глава города Пензы.

С августа 2008 года по май 2011 года возглавлял Пензенскую региональную общественную приемную председателя партии "Единая Россия" Владимира Путина. Являлся заместителем секретаря политсовета Пензенского регионального отделения партии по работе с обращениями граждан.

С мая 2011 года по октябрь 2015 года - секретарь политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России".

4 декабря 2011 года принимал участие в выборах в Государственную думу РФ VI созыва в составе списка кандидатов от партии "Единая Россия" (второй номер в региональной группе №60, Пензенская область). По итогам распределения мандатов в Думу не прошел.

В 2012 - 2015 годах - депутат, председатель Законодательного собрания Пензенской области V созыва. Был избран 14 октября 2012 года, баллотировался по списку Пензенского отделения партии "Единая Россия". 22 октября того же года утвержден в должности председателя заксобрания. Был членом фракции "Единая Россия", входил в состав президиума регионального парламента. 10 июня 2015 года его депутатские полномочия были прекращены досрочно.

С 2015 года возглавляет Пензенскую область. 25 мая президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. На посту главы региона он сменил Василия Бочкарева.

13 сентября 2015 года Белозерцев победил на выборах губернатора Пензенской области (баллотировался от партии "Единая Россия"), набрав 86,04% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Владимир Симагин, получил 7,75%. 21 сентября Белозерцев официально вступил в должность.

Был председателем правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" (с 2006 года).

Входил в состав генерального совета "Единой России" (до февраля 2016 года).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 288 тыс. рублей, супруги - 212 тыс. рублей.

Полковник запаса (1994).

Награжден орденом Почета (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010).

Женат, имеет двоих сыновей - Александра и Данилу.