Биография избранного главы администрации Тамбовской области Александра Никитина

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования главой администрации Тамбовской области переизбран Александр Никитин. За него проголосовали 79,70% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"), второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Жидков с результатом 8,60%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Никитина.

Александр Валерьевич Никитин родился 26 апреля 1976 года в Мичуринске Тамбовской области.

В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Мичуринской государственной сельскохозяйственной академии (бывший Плодоовощной институт им. И. В. Мичурина, ныне - Мичуринский государственный аграрный университет, МичГАУ) по специальности "финансы и кредит".

В 2000 году во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова (Москва) защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему "Финансово-экономическое оздоровление сельскохозяйственных организаций".

Доктор экономических наук. В 2008 году в том же вузе защитил диссертацию на тему "Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков: теория, методология и практика".

После защиты кандидатской диссертации остался работать во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова старшим научным сотрудником. Одновременно с 2000 году был консультантом по финансово-экономическим вопросам Фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития (Росагрофонд, Москва).

В 2003 - 2004 годах Никитин возглавлял управление страхования сельскохозяйственных рисков открытого страхового акционерного общества "Россия" (до 2009 года входило в инвестиционную группу "Трастком").

С 2004 по 2009 год - проректор по экономике и инновациям, в 2009 - 2011 годах - ректор Мичуринского государственного аграрного университета.

В марте 2010 года был избран депутатом Мичуринского городского совета депутатов IV созыва по округу №2. Баллотировался от партии "Единая Россия", по итогам выборов получил 38,27% голосов избирателей. В горсовете возглавлял комиссию по бюджету и экономике.

С 2010 года - профессор Мичуринского государственного аграрного университета, преподаватель кафедры менеджмента и агробизнеса Института экономики и управления МичГАУ.

В 2011 - 2015 годах - депутат, председатель Тамбовской областной Думы V созыва. 13 марта 2011 года был избран по Мичуринскому одномандатному округу №7 от Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия". Набрал 73,07% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Николай Захаров, - 18,44%. В облдуме входил во фракцию "Единая Россия". 25 мая 2015 года досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на госслужбу.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва по списку партии "Единая Россия" (возглавлял региональную группу №69, Тамбовская область). После выборов от депутатского мандата отказался.

С 2015 года - глава администрации Тамбовской области. 25 мая указом президента РФ Владимира Путина назначен врио главы администрации Тамбовской области. Сменил на этом посту Олега Бетина, который возглавлял область с декабря 1999 года.

13 сентября 2015 года одержал победу на выборах главы региона, набрав 85,47% голосов. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Андрей Жидков, получил 6,89%. 22 сентября Никитин официально вступил в должность.

Член высшего совета партии "Единая Россия" (с 2017 года).

Секретарь, член президиума политического совета Тамбовского регионального отделения партии "Единая Россия".

Член общественной организации "Российское общественное объединение (Ассоциация) экономистов-аграрников".

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 3 млн 370 тыс. рублей, супруги - 3 млн 23 тыс. рублей.

Автор монографии "Теория и практика страхования сельскохозяйственных рисков" (2008). Является соавтором ряда учебных и научных изданий: "Устойчивое развитие свеклосахарного производства: региональный аспект" (2010), "Учет и налогообложение в фермерских хозяйствах" (2013) и др.

Один из разработчиков проекта аграрного технологического парка "Зеленая долина" в Тамбовской области. Обладатель двух грантов Российского фонда фундаментальных исследований: по государственной поддержке страхования агропромышленного комплекса России и по закономерностям инновационной деятельности в сельском хозяйстве.

Женат, супруга - Татьяна. Сыновья - Владимир и Валерий, дочь - Виктория.

В юности занимался боксом, был победителем турнира по боксу РСФСР, стал кандидатом в мастера спорта. Играет на гитаре, пишет стихи, является автором текста гимна МичГАУ, музыку к которому написала его жена.