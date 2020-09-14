Биография избранного губернатора Севастополя Михаила Развожаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Севастополя избран врио главы города Михаил Развожаев. За него на досрочных выборах проголосовали 85,72% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"), второе место занял кандидат от ЛДПР Илья Журавлев с результатом 4,95%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Развожаева.

Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.

В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета (с 2004 года вуз носит имя В. П. Астафьева).

Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

С февраля 2002 года работал в профсоюзной организации студентов КГПУ. После окончания университета работал в различных коммерческих организациях.

С апреля 2003 года - сотрудник администрации губернатора Красноярского края (до 2010 года регион возглавлял Александр Хлопонин, затем - Лев Кузнецов). С октября 2008 года был консультантом, руководителем пресс-службы краевого правительства, заместителем начальника управления пресс-службы главы региона, пресс-секретарем губернатора и заместителем начальника управления информационной политики.

С августа 2012 года по июль 2014 года - заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Льва Кузнецова. Занимался координацией работы подразделений администрации, отвечающих за формирование и исполнение рабочего графика главы края.

В июле 2014 года Михаил Развожаев занял должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

С 1 октября 2014 года по 5 октября 2018 года - заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа (до мая 2018 года ведомство возглавлял Лев Кузнецов, затем - Сергей Чеботарев).

С 3 октября по 15 ноября 2018 года - врио главы - председателя правительства Республики Хакасия. Михаил Развожаев был назначен главой Хакасии указом президента РФ Владимира Путина после отставки руководителя республики Виктора Зимина. Президент уточнил, что эта работа поручается Развожаеву сроком на один месяц. По словам Путина, задача врио главы республики состоит в том, чтобы "взять под контроль" ситуацию в Хакасии и "помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы". В 2018 года выборы главы республики сопровождались скандалом: перед повторным голосованием Виктор Зимин, занявший по итогам первого тура второе место после кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, отказался участвовать в дальнейших выборах. Впоследствии свои кандидатуры сняли еще два претендента. В итоге в повторном голосовании 11 ноября участвовал единственный кандидат - Валентин Коновалов, который и стал главой Хакасии.

29 ноября 2018 года Развожаев вошел в состав центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). 17 декабря 2018 года был утвержден руководителем исполкома ОНФ.

11 июля 2019 года указом президента Путина назначен врио губернатора Севастополя. Сменил на этом посту Дмитрия Овсянникова.

Член совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 3 млн 199 тыс. рублей, супруги - 2 млн 753 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Женат, имеет двоих детей.