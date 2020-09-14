Биография избранного губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) избран врио руководителя региона Ростислав Гольдштейн, за которого проголосовали 82,50% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин с результатом 7,07%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Гольдштейна.

Ростислав Эрнстович Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Калининской (ныне Тверской) области. Детство провел на Сахалине.

В 1995 году получил диплом рязанского филиала Московской академии экономики и права по специальности "административно-хозяйственное право и экономика". В 2007 году окончил университет Российской академии образования (лишен аккредитации в 2016 году) по специальности "специалист коммерции", в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "менеджер". Участник третьего потока программы развития кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления.

В 1986 году работал слесарем на Сахалинской ГРЭС.

В 1987 - 1989 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. После демобилизации вернулся на Сахалинскую ГРЭС. Затем работал монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста "Дальэнергомонтаж".

В 1990 году переехал в Ухту Коми АССР (ныне Республика Коми). Работал водителем: в 1990 - 1991 годах - в АО "Северпрогресс", в 1991 - 1992 годах - на совместном предприятии "Амкоми".

С 1992 года занимался частным бизнесом, возглавлял фирмы "Нета" и "Кимп" в Ухте. В 2001 - 2004 годах - гендиректор торгового дома "Гольдштейн" (Ухта).

Был руководителем Ухтинской общественной организации "Любимый город".

В 2003-2007 годах - депутат Государственного совета Республики Коми. 7 декабря 2003 года был избран в Госсовет Коми III созыва в ходе повторных выборов по Тиманскому округу №23. Баллотировался в порядке самовыдвижения, получил 29,53% голосов (второе место занял заведующий реанимационным отделением Ухтинской горбольницы №1, самовыдвиженец Игорь Новиков, 16,24%). С 23 сентября 2004 года по март 2007 года был председателем комитета Госсовета Республики Коми по социальной политике.

11 марта 2007 года избран депутатом Государственного совета Коми IV созыва по Ярегскому одномандатному округу №13, набрав 60,54% голосов. Был выдвинут региональным отделением "Единой России". Ближайший соперник - инженер Северного производственно-технического управления связи, самовыдвиженец Сергей Удут - получил 16,68%. 26 марта 2007 года Гольдштейн стал заместителем председателя Госсовета Республики Коми. Депутатские полномочия были прекращены досрочно.

В 2007 - 2015 годах - депутат Государственной думы РФ. 2 декабря 2007 года участвовал в выборах в Государственную думу РФ V созыва по партийному списку "Единой России" под четвертым номером в региональной группе №11 от Республики Коми. По итогам голосования в Думу не прошел, однако получил вакантный мандат Романа Зенищева, бывшего мэра Сыктывкара, отказавшегося от места в парламенте. В Госдуме Гольдштейн стал членом фракции "Единая Россия". С 16 января 2008 года был заместителем председателя парламентского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.

4 декабря 2011 года избран депутатом Госдумы РФ VI созыва. Баллотировался по списку "Единой России" (четвертый номер региональной группы №31, Амурская область). Был членом партийной фракции, с 13 января 2012 года - заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Его депутатские полномочия были прекращены досрочно 25 сентября 2015 года в связи с переходом в верхнюю палату парламента.

22 сентября 2015 года губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь наделил Гольдштейна полномочиями члена Совета Федерации РФ - представителя исполнительной власти региона. В Совфеде он вошел в комитет по бюджету и финансовым рынкам, комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации.

12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин назначил Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области, приняв отставку Александра Левинталя.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2010 году был назначен руководителем Дальневосточного межрегионального координационного совета партии. Ранее занимал пост заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета "Единой России".

С мая 2020 года - секретарь регионального отделение партии "Единая Россия" в Еврейской автономной области.

Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 5 млн 309 тыс. рублей, супруги - 8 млн 438 тыс. рублей.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2019).

Женат, имеет дочь.

Кандидат в мастера спорта по боксу.