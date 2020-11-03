Выборы в Конгресс США. Порядок проведения голосования и полномочия двух палат

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 ноября 2020 года в США одновременно с выборами президента проводятся выборы в Конгресс 117-го созыва. В их ходе должен быть избран новый состав Палаты представителей и переизбрана треть Сената. ТАСС подготовил справку о полномочиях, составе и формировании высшего законодательного органа США.

Полномочия

Согласно 1-й статье конституции США (1787), Конгресс состоит из двух палат - Сената (верхняя палата) и Палаты представителей (нижняя палата).

Конгресс устанавливает единообразные для всей территории страны налоги и пошлины, утверждает федеральный бюджет, регулирует госдолг, внешнюю и внутреннюю торговлю, контролирует деятельность правительственных учреждений и ведомств. Конгресс имеет право объявлять войну, формировать вооруженные силы.

При этом есть такие полномочия, которые может осуществлять только одна из палат. Например, все законопроекты о государственных доходах должны исходить от Палаты представителей (Сенат может предлагать к ним поправки). Этой палате принадлежит также право избрания президента США, если в ходе президентских выборов ни один из кандидатов не получит более половины голосов выборщиков (в истории США было два таких случая - в 1801 и 1824 годах).

Важнейшими полномочиями Сената являются утверждение международных договоров и президентских назначений на высшие государственные посты. Кроме того, Сенат имеет право по представлению Палаты представителей решать вопрос об импичменте президента.

Срок полномочий Конгресса каждого созыва составляет два года, обычно он начинается с 3 января следующего после выборов года (за исключением случаев, когда сам Конгресс назначает иную дату).

Местопребывание Конгресса - Капитолий на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Выборы

Выборы проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября четного года. В високосном году они совпадают с президентскими выборами и называются общенациональными, в невисокосном - промежуточными, так как приходятся на середину полномочий действующего президента и служат индикатором уровня поддержки населением партии, чей представитель занимает Белый дом.

В США двухпартийная система. Преобладающее значение в политической жизни страны имеют Демократическая (основана в 1828 году) и Республиканская (основана в 1854 году) партии. С 1850-х годов они контролируют обе палаты Конгресса, а также законодательные собрания штатов. Другие политические силы не играют заметной роли в жизни страны.

Как правило, кандидаты проходят процедуры предварительных партийных выборов (праймериз), в некоторых штатах их выбирают партийные съезды.

Члены Конгресса избираются прямым голосованием по мажоритарной системе. Процедура выборов устанавливается законодательством штатов. В большинстве штатов выборы проходят в один тур с применением принципа относительного большинства (для победы достаточно набрать больше голосов, чем у конкурента, и необязательно больше половины). Однако в некоторых штатах (например, в Луизиане и Джорджии) для победы необходимо получить абсолютное большинство, что иногда приводит к проведению второго тура. Ограничений на число сроков, на которые могут избираться члены обеих палат, конституция не устанавливает.

Выборы финансируются частично из госбюджета, личных средств кандидатов и за счет пожертвований. Решение Верховного суда, принятое в 2008 году, сняло ограничения на приток корпоративных денег в партийные кассы и фонды отдельных кандидатов, разрешив практически неограниченное и в ряде случаев анонимное спонсорство.

Активным избирательным правом обладают все американские граждане, достигшие 18 лет и проживающие в США в течение определенного срока (срок определяется законодательством штатов).

Формирование Сената

В состав Сената входят 100 человек, по два от каждого штата. Таким образом, все штаты имеют равное представительство вне зависимости от численности населения. Сенатором может быть американец не моложе 30 лет, являющийся гражданином США не менее девяти лет и проживающий в пределах штата, от которого избирается. Срок полномочий сенаторов - шесть лет. Чтобы обеспечить стабильность и преемственность в деятельности палаты, каждые два года переизбранию подлежит одна треть состава (35 сенатора). Сенаторов от одного штата никогда не выбирают одновременно. При вакансии места в Сенате в ряде штатов проходят дополнительные выборы, на которых кандидат избирается не на шесть лет, а до окончания полномочий выбывшего сенатора, в некоторых штатах губернатор может назначить временно исполняющего обязанности сенатора.

Формирование Палаты представителей

В Палате представителей 435 депутатов (традиционно их называют конгрессменами). Мандаты распределяются между штатами в соответствии с численностью их населения (согласно переписи каждые десять лет), сегодня каждый член этой Палаты представляет примерно 600 тыс. избирателей. Больше всего депутатов у штатов Калифорния (53) и Техас (36). В Палату представителей может быть избран гражданин США старше 25 лет, имеющий гражданство не менее семи лет и проживающий в штате, от которого он выдвигается. Конгрессмены избираются на двухлетний срок. В случае отстранения или смерти члена Палаты представителей проводятся дополнительные выборы.

Помимо 435 конгрессменов, в нижней палате присутствуют по одному представителю без права голоса от округа Колумбия и неприсоединенных территорий - Виргинских островов, Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов и Пуэрто-Рико (избираются согласно их внутреннему законодательству). Они могут вносить проекты законодательных положений и принимать участие в голосовании в комитетах, но не в Палате представителей.

116-й созыв Конгресса

По итогам выборов 6 ноября 2018 года в Сенате большинство получила Республиканская партия - 53 места против 45 у демократов, два мандата за независимыми кандидатами. В Палате представителей 235 мест у демократов, 200 у республиканцев.