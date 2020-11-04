Как США выходили из международных соглашений при администрации Дональда Трампа

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 ноября 2020 года США завершили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. О намерении отказаться от выполнения положений документа президент Дональд Трамп объявил еще в июне 2017 года, заявив о "несправедливости" этого документа и угрозе потери нескольких миллионов рабочих мест в США.

ТАСС подготовил материал о том, из каких международных соглашений США вышли с 2017 года, когда Белый дом возглавил Дональд Трамп.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Первым международным документом, от участия в котором отказалась администрация Дональда Трампа, стало соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Это произошло 23 января 2017 года, на третий день после инаугурации президента. Вашингтон присоединился к ТТП в 2008 году и на протяжении нескольких лет вел переговоры о выработке нового соглашения на основе ТТП, а также привлекал к участию в нем другие страны. В результате 4 февраля 2016 года соглашение, предполагающее создание зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий, было подписано 12 странами Тихоокеанского региона. Однако Дональд Трамп заявил, что этот документ дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Североамериканское соглашение о свободной торговле

В тот же день - 23 января 2017 года - президент Трамп подписал указ о начале переговоров по реформированию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с участием США, Мексики и Канады. Этот договор, подписанный в 1994 году, Трамп называл "плохой сделкой" и "худшим торговым соглашением в истории", которое привело к сокращению рабочих мест и падению заработной платы в США из-за притока дешевой рабочей силы из Мексики и переноса многих производств на ее территорию. В случае отказа от пересмотра этого документа он пригрозил односторонним выходом из него. 30 ноября 2018 года все три участника NAFTA подписали новый торговый договор, получивший название "Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады" (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). 1 июля 2020 года оно вступило в силу.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе

8 мая 2018 года президент Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот документ был подписан 14 июля 2015 года Ираном и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии, известной как "шестерка" международных посредников. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. Несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Тегераном своих обязательств, администрация Трампа утверждала, что СВПД оставляет Ирану возможность для создания ядерного оружия в обход ограничений. Комментируя решение США о выходе из соглашения, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что этот шаг открывает Тегерану путь "для любых действий".

Протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции 1961 года

3 октября 2018 года США объявили о выходе из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ подводит разрешение споров под юрисдикцию Международного суда ООН. Решение о выходе из Протокола было принято на фоне подачи Палестиной иска в Международный суд ООН к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

2 августа 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного между СССР и США 8 декабря 1987 года (ДРСМД; вступил в силу 1 июня 1988 года). В соответствии с этим соглашением к июню 1991 года СССР и США уничтожили ракеты меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней дальности (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) наземного базирования. Поводом для выхода из соглашения стали обвинения США в адрес России в разработке ракеты, превышающей, по мнению Вашингтона, допустимую дальность в 500 км, установленную договором. Уже в августе и сентябре 2019 года США провели испытания новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk с запрещенной договором дальностью полета и прототипа новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Российская сторона предложила взаимный отказ от размещения данных типов ракет в условиях отсутствия Договора, но США проигнорировали эту инициативу.

Договор по окрытому небу

21 мая 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), позволяющего участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Президент США сообщил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за якобы нарушения условий договора Россией. Решение должно вступить в силу 22 ноября 2020 года.