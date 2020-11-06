Биография Михаила Жванецкого

Российский писатель и артист эстрады, народный артист РФ Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Он родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украинская ССР, ныне - Украина) в семье врачей. Раннее детство провел в поселке Томашполь (Винницкая область, Украина), где его отец - Мане (Эммануил) Моисеевич - работал главным врачом местной больницы, а мать - Раиса Яковлевна - стоматологом. В годы Великой Отечественной войны отец служил фронтовым хирургом, был удостоен ордена Красной Звезды (1942). Михаил Жванецкий вместе с матерью находился в эвакуации в Узбекистане. В 1944 году семья Жванецких вернулась в освобожденную Одессу.

В 1956 году Михаил Жванецкий окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне - Одесский национальный морской университет) по специальности "инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В институтские годы начал участвовать в самодеятельности. Писал миниатюры и монологи для студенческого театра "Парнас-2", многие из них исполнял сам.

Окончив институт, Михаил Жванецкий работал механиком в Одесском морском порту, затем - инженером по подъемно-транспортным механизмам на городском заводе "Продмаш".

В 1960-1964 годах работал в Одессе в Черноморском центральном проектно-конструкторском бюро Министерства морского флота СССР.

В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр (ЛТМ) познакомился с его руководителем Аркадием Райкиным (1911-1987), который включил произведения Жванецкого в репертуар театра.

В 1964-1969 годы Михаил Жванецкий по приглашению Аркадия Райкина работал завлитом ЛТМ. В 1969 году они совместно поставили программу "Светофор", в которой в исполнении Райкина впервые прозвучали популярные миниатюры "Авас", "Век техники" и "Дефицит" авторства Жванецкого. В том же году широкую известность получил монолог "В Греческом зале", включенный в спектакль Райкина "Плюс-минус". В программах ЛТМ произведения Жванецкого также исполняли артисты разговорного жанра Виктор Ильченко (1937-1992) и Роман Карцев (1939-2018), сотрудничество с которыми началось еще в театре "Парнас-2".

В 1970 году вместе с Карцевым и Ильченко Михаил Жванецкий вернулся в Одессу, где организовал театр миниатюр при местной филармонии. Был автором спектаклей "Встретились и разбежались", "Искренне Ваш", "Как пройти на Дерибасовскую". В 1970 году Жванецкий, Карцев и Ильченко стали лауреатами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В 1972-1974 годах Михаил Жванецкий работал режиссером-постановщиком Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР "Росконцерт". В 1973 году в столичном Мюзик-холле состоялась премьера спектакля "Красная стрела" прибывает в Москву" по его произведению.

С 1974 года Михаил Жванецкий писал тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт". Спектакль по его произведению "Концерт для…" входил в репертуар Ленинградского театра комедии (ныне - Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. П. Акимова).

В 1977 году в московском издательстве "Искусство" вышел первый сборник произведений Михаила Жванецкого - "Время больших перемещений". В 1978 году автор был принят в Союз писателей СССР. Впоследствии отдельными изданиями вышло еще несколько сборников: "Год за два" (1989), "Моя Одесса" (1993), "Мой портфель" (2005), "Женщины" (2012) и др.

В начале 1980-х годов Михаил Жванецкий переехал в Москву. В 1981-1983 годы работал литературным сотрудником журнала "Студенческий меридиан".

В 1980-е годы писал для Московского театра миниатюр (с 1987 года - Московский театр "Эрмитаж"), в который перешли Виктор Ильченко и Роман Карцев. Артисты участвовали в спектаклях "Браво, сатира" и "Когда мы отдыхали" по произведениям Жванецкого.

В 1988 году Михаил Жванецкий создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр миниатюр (коллектив работает в системе Москонцерта). По его произведениям были созданы спектакли: "Птичий полет", "Политическое кабаре", "Искренне ваш", "Моя Одесса", "Престарелый сорванец" и др. Их исполняли Роман Карцев, Виктор Ильченко и другие артисты. Михаил Жванецкий также представил ряд авторских программ: "Год за два", "Между Родинами", "Разница во времени", "Концерт №2" и др.

Михаил Жванецкий был одним из наиболее популярных отечественных писателей-сатириков. Он выступал с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям. Его творчество включает в себя фельетоны, репризы, миниатюры, монологи и др. Более 300 произведений Жванецкого исполнили Виктор Ильченко и Роман Карцев. Его тексты со сцены также читали Сергей Юрский, Любовь Полищук и другие артисты.

В 1984-1987 годы режиссер Ефим Гамбург выпустил четыре серии рисованного мультипликационного фильма "Контакты… конфликты…" по произведениям Михаила Жванецкого (он озвучил все выпуски).

В 1990-е годы выходил иронический журнал "Магазин Жванецкого", в котором публиковались произведения сатирика, а также Аркадия Арканова, Юрия Роста, Юнны Мориц и других авторов. Главным редактором был Игорь Иртеньев.

В 2000-2001 годы Михаил Жванецкий вместе с поэтом Вадимом Жуком вел на телеканале РТР (ныне - "Россия-1") программу "Простые вещи". С 2002 года являлся ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране" ("Россия-1"; в 2002-2018 годы соведущим был Андрей Максимов, с 2018 года - Алексей Бегак). В ноябре 2019 года сатирик сообщил о решении сделать творческий перерыв в роли ведущего этой программы.

В октябре 2020 года стало известно, что Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены из-за возраста.

Был членом Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-Центра.

Был президентом общественной организации "Всемирный клуб одесситов".

Народный артист РФ (2012) и Украины (1999).

Награжден орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2019, 2009).

Удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Лауреат Царскосельской художественной премии (2005).

Почетный гражданин Одессы (1994). В 2009 года бульвар Искусств в Одессе был переименован в бульвар Михаила Жванецкого. В честь Жванецкого назван астероид главного пояса 5931 Zhvanetskij.

Супруга Михаила Жванецкого - Наталья Сурова, родом из Одессы, гидролог по образованию, работала в проектном институте, затем - костюмером в театре. Сын Михаила Жванецкого и Натальи Суровой - Дмитрий (род. 1995). Также у Жванецкого несколько внебрачных детей.

Жизни и творчеству артиста посвящены документальные фильмы "Шутки шутками, а Жванецкому - 80!" (2014, режиссер Анна Гуляева), "Жванецкий. Одиссея одессита" (2014, Оксана Струтинская, Украина), "Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?" (2019, Анна Гуляева).