Биография полпреда президента в УрФО Владимира Якушева

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года глава государства Владимир Путин своим указом назначил на пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который ранее занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На посту полпреда он сменил Николая Цуканова.

Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске в Башкирии. В семилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). Отец работал водителем, мать была заведующей детским садом, затем работала в городском отделе народного образования Надыма.

В 1985 году Владимир Якушев поступил в псковский филиал Ленинградского политехнического института (ныне в составе Псковского государственного университета), где обучался в течение года. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "правоведение", в 1997 году там же получил второе высшее образование по специальности "финансы и кредит" (квалификация "экономист").

Кандидат экономических наук. В 2005 году в Тюменском государственном нефтегазовом университете защитил диссертацию на тему "Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона".

В 1986-1988 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1993 году работал юрисконсультом в Ямало-Ненецком филиале Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк, Надым).

В 1994-1995 годах был и.о. директора, в 1995-1997 годах- директором Ямало-Ненецкого филиала Запсибкомбанка.

С мая 1997 года по апрель 1998 года - вице-президент - директор Салехардского филиала, затем первый вице-президент Запсибкомбанка.

С 29 апреля 1998 года занимал должность президента ОАО "Запсибкомбанк".

В декабре 2000 года - январе 2001 года в период кампании по выборам губернатора Тюменской области был председателем инициативной группы по выдвижению Сергея Собянина на пост руководителя региона, также являлся его доверенным лицом.

В 2001 году после избрания Сергея Собянина губернатором Тюменской области перешел на работу в обладминистрацию. 13 июня 2001 года был назначен заместителем губернатора.

В марте 2005 года - первый заместитель главы администрации Тюмени Степана Киричука.

В марте - апреле 2005 года исполнял обязанности главы администрации Тюмени. 14 апреля 2005 года был избран на пост главы города депутатами Тюменской гордумы.

В 2005-2018 годах - губернатор Тюменской области.

23 ноября 2005 года Владимир Путин внес в Тюменскую областную думу кандидатуру Владимира Якушева для утверждения в должности руководителя региона. На следующий день, 24 ноября, депутаты регионального парламента единогласно наделили Якушева полномочиями губернатора. В тот же день он вступил в должность. 12 октября 2010 года Владимир Якушев вновь был утвержден на посту главы области по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. Депутаты Тюменской облдумы единогласно поддержали его кандидатуру. 24 ноября 2010 года Якушев вступил в должность.

17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Якушева с поста губернатора Тюменской области, назначив его временно исполняющим обязанности руководителя региона.

14 сентября 2014 года Владимир Якушев победил на прямых выборах главы региона (баллотировался от партии "Единая Россия"), получив 86,56% голосов избирателей. Его ближайший соперник, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы Михаил Селюков (ЛДПР), набрал 6,21%. 25 сентября того же года Якушев официально вступил в должность.

Будучи губернатором Тюменской области дважды - в 2007 и 2011 годах - баллотировался в Государственную думу РФ V и VI созывов в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия" (возглавлял тюменскую региональную группу). После выборов отказывался от депутатского мандата.

С 18 мая 2018 года занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Сменил во главе ведомства Михаила Меня. В 2018-2020 годах работал в правительстве Дмитрия Медведева, с 2020 года - в кабмине Михаила Мишустина.

Член высшего совета и бюро высшего совета политической партии "Единая Россия" (с 2012 года).

Входит в состав наблюдательного совета госкорпорации "ДОМ.РФ" (с января 2020 года).

Член совета Союза биатлонистов России.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 8 млн 418 тыс. рублей, супруги - 1 млн 348 тыс. рублей.

Награжден орденами Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

Почетный гражданин Тюменской области (2018).

Женат, двое детей. Супруга - Лариса Юрьевна Якушева (родилась в 1963 году). Сын - Павел (родился в 1991 году), дочь - Наталья (родилась в 2001 году).