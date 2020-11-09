Биография Александра Новака

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ.

Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украинской ССР (ныне Украина). В 1979 году семья переехала в город Норильск Красноярского края, где его отец работал на строительстве Надеждинского металлургического завода.

В 1993 году Александр Новак окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии" (квалификация "инженер-экономист"), в 2009 году - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "менеджмент".

С 1988 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина (позднее - открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат"). Сначала был аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда, затем техником-технологом и техником по труду. С 1993 г. продолжил работать на заводе в должности экономиста, в 1997 году возглавил управление налогового планирования управления АО "Норильский комбинат" (в составе Российского акционерного общества "Норильский никель"; генеральным директором, председателем правления РАО в этот период был Александр Хлопонин).

В 1999-2000 годах - заместитель директора ОАО "Норильский комбинат" (затем - ОАО "Норильская горная компания").

С 2000 по 2002 год был заместителем, затем первым заместителем главы г. Норильска Олега Бударгина по финансово-экономическим вопросам.

В период с 2002 по 2007 год в администрации Красноярского края Александр Новак занимал пост заместителя губернатора - начальника главного финансового управления края.

В 2007-2008 годах - первый заместитель губернатора Красноярского края, одновременно, с июля по сентябрь 2008 года, - председатель правительства края. Регион в 2002-2008 годах возглавлял Александр Хлопонин.

С 29 сентября 2008 года по 22 мая 2012 года - заместитель министра финансов РФ. Ведомство до сентября 2011 года возглавлял Алексей Кудрин, затем - Антон Силуанов.

С 21 мая 2012 года Александр Новак занимал пост министра энергетики РФ в правительствах Дмитрия Медведева (2012-2020 годы) и Михаила Мишустина (с 2020 года). В 2012 году сменил во главе ведомства Сергея Шматко.

Президент Электроэнергетического совета СНГ (с 25 мая 2012 года). Член Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (с июня 2012 года).

Возглавляет советы директоров публичного акционерного общества (ПАО) "Россети" (с июля 2015 года), "АК "Транснефть" (с сентября 2015 года). Член советов директоров ПАО "Газпром" (с 2015 года), госкорпорации Росатом (с 2012 года), ПАО "Роснефть" (с 2015 года),

Являлся заместителем председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики (2015-2018).

Был членом советов при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (2012-2018), по жилищной политике и повышению доступности жилья (2013-2016).

Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 27 млн 48 тыс. рублей, супруги - 1 млн 7 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ III класса (2009).

Награжден орденами Почета (2010), Дружбы (2014), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), Александра Невского (2019), медалью П. А. Столыпина I степени (2018). Имеет Почетную грамоту правительства РФ (2009), благодарность (2013) и Почетную грамоту президента РФ (2014).

Почетный гражданин Норильска (2013).

Женат, есть две дочери.