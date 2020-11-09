Биография Александра Козлова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Козлова, возглавляющего Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, для назначения министром природных ресурсов и экологии России.

Александр Александрович Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске Сахалинской области. Среднюю школу окончил в Райчихинске Амурской области.

В 2003 году окончил Благовещенский филиал Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы по специальности "юриспруденция", получив квалификацию "юрист". Учился в Дальневосточном федеральном университете по специальности "горный инженер".

В 2000-2007 годах работал в ООО "Амурский уголь" (Райчихинск, Амурская область), дочерней компании холдинга "Русский уголь". Занимал должности ведущего юрисконсульта, и. о. помощника генерального директора по юридическим вопросам, руководителя юридического отдела и департамента, заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной безопасности.

В 2007 году был назначен директором филиала компании "Русский уголь" в Гукове (Ростовская область).

В 2008 году Александр Козлов возглавил филиал компании "Русский уголь" в Благовещенске (Амурская область).

В 2009-2010 гг. занимал должность генерального директора ООО "Амурский уголь" в Райчихинске.

В 2011 году перешел на государственную службу в правительство Амурской области по приглашению губернатора региона Олега Кожемяко. 2 февраля 2011 года Александр Козлов был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В августе того же года стал исполняющим обязанности министра. 23 декабря 2011 года, после разделения ведомства на две самостоятельные структуры, возглавил областное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

14 февраля 2014 года занял должность первого заместителя главы администрации Благовещенска. С 20 февраля того же года, после отставки главы города Павла Березовского, исполнял обязанности руководителя городской администрации.

В апреле 2014 года стал победителем предварительного внутрипартийного голосования (праймериз) партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на пост главы Благовещенска.

В 2014-2015 годах - мэр Благовещенска. 14 сентября 2014 года 33-летний Александр Козлов одержал победу на выборах главы города, за него проголосовали 38,68% избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина, набрала 16,97%. 19 сентября того же года Александр Козлов официально вступил в должность главы города.

В 2015-2018 годах - губернатор Амурской области. 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Козлов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Прежний руководитель региона Олег Кожемяко в тот же день возглавил Сахалинскую область вместо Александра Хорошавина, отправленного в отставку в связи с утратой доверия главы государства.

13 сентября 2015 года на досрочных выборах Александр Козлов был избран губернатором Амурской области, за него проголосовали 50,64% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Его основной конкурент, кандидат от ЛДПР Иван Абрамов, получил 28,30%. 20 сентября того же года состоялась церемония инаугурации избранного главы региона. На тот момент Александр Козлов стал одним из самых молодых руководителей российских регионов.

18 сентября 2016 года Александр Козлов участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Амурской области VII созыва. Возглавлял список регионального отделения политической партии "Единая Россия". После выборов отказался от места в Заксобрании.

С 18 мая 2018 года - министр РФ по развитию Дальнего Востока (с 2019 года - Дальнего Востока и Арктики) в правительствах Дмитрия Медведева (2018-2020) и Михаила Мишустина (2020). Сменил на этом посту Александра Галушку. 26 февраля 2019 года ведомство было переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, ему переданы дополнительные полномочия по развитию Арктической зоны РФ. 21 января 2020 года Александр Козлов сохранил свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина.

Входил в политический совет Амурского регионального отделения партии "Единая Россия".

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 8 млн 410 тыс. рублей, супруги - 1 млн 229 тыс. рублей.

Женат, есть дочь. Супруга - Анна Логинова, медицинский психолог, полиграфолог и специалист по отбору кадров для органов внутренних дел, работала в УВД г. Благовещенска. Брак заключен в 2015 году.

Увлекается футболом, хоккеем. Играет в команде "Темп" (Благовещенск), которая входит в Ночную хоккейную лигу.