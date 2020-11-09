Биография генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на должность министра транспорта. По его предложению занять этот пост может гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Виталий Геннадьевич Савельев родился 18 января 1954 году в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан).

В 1977 году окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) по специальности "инженер-механик строительных и дорожных машин и оборудования", в 1986 году - факультет организаторов промышленного производства Ленинградского инженерно-экономического института им. Пальмиро Тольятти (ныне Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет). Стажировался за рубежом, имеет степень магистра делового администрирования (МВА).

Кандидат экономических наук. В 1997 году защитил в петербургском филиале Международной академии информатизации диссертацию на тему "Административный бизнес: управление в системе цивилизованного предпринимательства".

После окончания политеха в 1977 году начал работать инженером ленинградского филиала "Оргэнергостроя" Минэнерго СССР. После этого перешел на работу на Саяно-Шушенскую ГЭС на должность инженера-наладчика, впоследствии занимал различные должности вплоть до главного конструктора управления "Красноярскгэсстроя" Минэнерго.

В 1984 году Виталий Савельев вернулся в Ленинград, был руководителем группы "Оргэнергостроя", затем - главным технологом, заместителем управляющего Всесоюзного треста "Севзапметаллургмонтаж".

В 1987-1989 годы работал заместителем начальника главка в "Главленинградинжстрое".

С 1989 по 1993 годы занимал должность президента российско-американского совместного предприятия "Диалог-Инвест", поставлявшего компьютерную технику в СССР, затем в Россию. Был одним из создателей, членом совета директоров Диалогбанка. В 1993-1995 годы - председатель правления петербургского акционерного банка "Россия".

В 1995-2001 годы - председатель правления банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург". В этот период был членом советов директоров пивоваренной компании "Балтика", футбольного клуба "Зенит'". В 1996 году участвовал в финансировании избирательной кампании губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, баллотировавшегося на второй срок.

С 2001 по 2002 год Виталий Савельев был заместителем председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера, курировал финансы.

В мае 2002 года - апреле 2004 года - вице-президент ООО "Объединенная компания "Грос", советник генерального директора ОАО "Связьинвест" по финансам и информационным технологиям.

С 9 апреля 2004 года по 22 октября 2007 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа.

В 2007-2009 годы Виталий Савельев был первым вице-президентом АФК "Система", курировал телекоммуникационные активы компании, в том числе сотового оператора МТС.

26 марта 2009 года был избран генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ныне ПАО "Аэрофлот"), вступил в должность 10 апреля того же года. Сменил на этом посту Валерия Окулова. Также с 2009 года входит в совет директоров "Аэрофлота".

Под руководством Виталия Савельева в 2011 году в группу "Аэрофлота" из состава "Ростехнологий" были переданы авиаперевозчики "Владивосток Авиа", "Сахалинские авиатрассы", "Россия" и другие. В 2013 году на базе первых двух была создана региональная авиакомпания "Аврора". В 2014 году начал полеты входящий в группу "Аэрофлота" лоукостер-перевозчик "Победа".

Если по итогам 2009 года "Аэрофлот" перевез 8,8 млн пассажиров (19,4% от общего объема перевозок в России), то в 2019 году самолетами группы "Аэрофлот" воспользовались 55,7 млн пассажиров (49% российского рынка по пассажиропотоку). Процент занятости кресел "Аэрофлота" поднялся с 69,5% в 2009 году до 79,2% в 2019 году, при этом у дочерних предприятий он выше - 85,3% - у "России", 94% - у "Победы".

Владеет 0,121% акций "Аэрофлота".

Награжден орденами Александра Невского (2018), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почета (2006) и Дружбы, отмечен благодарностью президента РФ (2012).

Женат, два сына и дочь.

Кандидат в мастера спорта по боксу, увлекается игрой в большой теннис, футболом, плаванием, а также фотографией.