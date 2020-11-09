Биография Ирека Файзуллина

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Государственную думу РФ кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ России.

Ирек Энварович Файзуллин родился 8 декабря 1962 году в Казани.

В 1985 году окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство".

Кандидат экономических наук. В 1999 году в Казанской государственной архитектурно-строительной академии защитил диссертацию на тему "Методы формирования экономической стратегии антикризисного управления строительной организацией".

В 1983 году работал плотником-бетонщиком в Чистопольском объединении "Райсельхозтехника".

С 1985 по 1989 год занимал должности инженера, старшего инженера кафедры металлических конструкций и испытания сооружений в Казанском инженерно-строительном институте.

В 1989-1993 годах - главный инженер, директор проектно-строительной организации "Татстройпроект".

В 1993-1995 годах - председатель правления АО "Татстройпроект".

С июня по сентябрь 1997 года - председатель правления ЗАО "Казаньстройдекор".

В 1997-2002 годах был первым заместителем начальника государственного проектно-ремонтно-строительного объединения "Татавтодор".

С 2002 по 2010 год - генеральный директор государственного унитарного предприятия "Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект".

В 2005-2010 годах - заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Хуснуллина (ныне вице-премьер в правительстве РФ). Параллельно занимал посты главного архитектора Республики Татарстан и генерального директора ГУП "Татинвестгражданпроект".

В 2010-2020 годах - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан - главный архитектор Республики Татарстан.

С 22 января 2020 года - первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Награжден орденом Дружбы (2014). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2018).

Женат, есть сын и дочь.