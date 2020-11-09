Хронология случаев убийства российскими военнослужащими сослуживцев

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил вооруженное нападение на должностных лиц наряда, прибывших для проверки дежурства. В результате погибли три человека (по данным источника ТАСС в правоохранительных органах - майор, ефрейтор и солдат-срочник). По версии Следственного комитета РФ, нападение осуществил рядовой Антон Макаров. Стрелявший завладел оружием офицера и скрылся, ведется его розыск.

ТАСС составил хронологию случаев убийства российскими военнослужащими сразу нескольких сослуживцев, когда жертвами становились не менее трех человек. С начала 2010 года зафиксировано три таких инцидента (без учета ЧП 9 ноября 2020 года).

26 августа 2015 года в Минобороны РФ сообщили, что в полевом лагере в Костромской области 18-летний военнослужащий срочной службы (по данным СМИ - ефрейтор Павел Бахтин) открыл огонь из автомата в караульном помещении. В результате погибли офицер и двое ефрейторов, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Еще двое военнослужащих получили ранения, один из них позднее скончался в больнице. Сообщалось, что на преступление Павла Бахтина могли толкнуть "личные мотивы".

29 сентября 2017 года на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл огонь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидавших выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое солдат, еще два человека были ранены. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием. Пресс-служба главы Белогорска сообщила, что нападавшим был ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана 1994 года рождения. В ночь на 30 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделение антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа обнаружило стрелка, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

25 октября 2019 года в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". 17 декабря 2019 года также было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части, потерпевшими по которому проходили Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат. 3 марта 2020 года рядовой Руслан Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым, был приговорен Читинским гарнизонным военным судом к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей. Дело Шамсутдинова будет рассматриваться 2-м Восточным окружным военным судом с участием присяжных заседателей. Родственники потерпевших потребовали с Шамсутдинова более 26 млн рублей компенсации. Срок его ареста продлен до 16 марта 2021 года.