Биография Алексея Чекункова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова для назначения министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Алексей Олегович Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия). Его отец - Олег Федорович Чекунков, в 1998-2001 годы был чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии во Вьетнаме.

В 2001 году Алексей Чекунков окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ.

В 2002-2003 годы работал директором проектов в инвестиционной группе "Алроса". Участвовал в проектах по объединению ряда золотодобывающих активов в Якутии.

В 2003-2006 годы был специалистом, затем вице-президентом в инвестиционной компании Delta Private Equity, которая была подразделением инвестиционного фонда The US Russia Investment Fund. Фонд был создан правительством США для частных вложений в российскую экономику, существовал в 1995-2008 годы. Затем его функции перешли к Американо-российскому фонду по экономическому и правовому развитию, USRF (в 2015 году включен в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых была признана в России нежелательной).

В 2006-2009 годы Алексей Чекунков являлся одним из основателей инвестиционной компании "Объединенная золотая компания" (ОЗК), входившей в консорциум "Альфа-Групп". Занимал должность управляющего директора "ОЗК".

С 2009 по 2011 годы руководил собственной инвестиционной компанией New Nations Capital (специализация - венчурные инвестиции, инвестиционно-банковские услуги).

В 2011-2013 годы - директор, член правления и инвестиционного комитета в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда с капиталом в $2 млрд.

С октября 2014 года - генеральный директор АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", учрежденного в 2011 году Внешэкономбанком (ныне ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного и байкальского регионов.

Член совета директоров ПАО "РусГидро".

Входит в состав Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (с февраля 2015 года).

Владеет английским и французским языками.

Женат, две дочери.