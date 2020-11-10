История участия российских военнослужащих в миротворческих миссиях

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха с 00:00 мск 10 ноября 2020 года. В частности, достигнута договоренность о размещении в регионе российских миротворцев. Ведется переброска из РФ в зону конфликта миротворческого контингента (1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники).

ТАСС подготовил материал о российском военном миротворчестве.

После распада СССР Российская Федерация на правах государства-правопреемника продолжила участие в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержанию мира. На момент распада СССР представители России находились в составе групп военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке (Египет, Израиль, Сирия, Ливан, граница Ирака и Кувейта), в Западной Сахаре, Камбодже и Югославии. Кроме того, РФ включилась в миротворческий процесс на территории Содружества Независимых Государств (СНГ).

С 1992 года российские военнослужащие входят в Коллективные силы по поддержанию мира в СНГ, с 2007 года - в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В настоящее время россияне участвуют в миротворческих миссиях ООН преимущественно в роли военных наблюдателей и полицейских (последние - от МВД РФ). По состоянию на конец августа 2020 года в состав миротворческих сил ООН входили 70 россиян: 26 военных наблюдателей, 25 участников полицейских миссий и 19 штабных офицеров. Россия занимала 70-е место из 120 по общему вкладу в состав сил (с учетом предоставленных полицейских). В 2020 году военнослужащие и полицейские из РФ участвуют в девяти миротворческих миссиях ООН: на Ближнем Востоке, в Южном Судане, ЦАР, Западной Сахаре, ДР Конго, Судане, Косово, Колумбии и на Кипре.

Законодательная база

Создание миротворческих контингентов РФ, принципы их применения и порядок использования определяет подписанный президентом РФ Борисом Ельциным 23 июня 1995 года закон "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности" (последние изменения внесены 4 июня 2014 года). Принципы использования российских миротворцев за рубежом прописаны в Военной доктрине РФ и Концепции внешней политики РФ.

Миротворцы в Югославии

В 1992-1995 годах более 1 тыс. российских миротворцев представляли ВС РФ в составе миротворческих сил ООН на территории бывшей Югославии, где шла гражданская война. В 1995-1997 годах российский 629-й отдельный батальон ООН принимал участие в миротворческой операции в Сараеве. В ноябре 1995 года была сформирована российская отдельная воздушно-десантная бригада миротворческих сил в Боснии и Герцеговине численностью 1340 человек, которая в составе международных сил под руководством НАТО участвовала в прекращении вооруженного конфликта в бывших югославских республиках. 25 июня 1999 года по решению Совета Федерации РФ в Косово и Метохию были направлены 3600 российских миротворцев (выведены 24 июля 2003 года).

Миротворцы в бывшем СССР

9 июля 1992 года в зону грузино-югоосетинского конфликта были введены смешанные российско-грузинско-североосетинские миротворческие силы, что привело к прекращению боевых действий. Миссия продлилась вплоть до вторжения Грузии в Южную Осетию в 2008 году.

21 июля 1992 года РФ и Молдавия подписали соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в Приднестровье. В соответствии с документом в зону конфликта были введены шесть батальонов российских миротворцев (не входили в состав дислоцированной в Приднестровье российской 14-й гвардейской армии). После 1996 года число миротворцев сокращалось. В составе контингента находится 441 военнослужащий РФ.

24 сентября 1993 года по решению Совета глав государств СНГ были созданы коалиционные миротворческие силы СНГ, задачей которых стала нормализация обстановки в Таджикистане, где шла гражданская война. Вошедшая в состав сил 201-я мотострелковая дивизия ВС РФ численностью около 6000 человек развернула миротворческую деятельность на таджикско-афганской границе. По договору, заключенному между РФ и Таджикистаном в 1999 году, на основе дивизии в 2004 году создана российская военная база (в настоящее время численность личного состава превышает 6000 человек).

13 июня 1994 года по решению Совета глав государств СНГ более 1800 российских миротворцев были введены в зону грузино-абхазского конфликта. Контингент стабилизировал обстановку в Абхазии. Миссия продлилась вплоть до октября 2008 года.

Миротворцы в Африке

В 1995-1996 годах российские военные вертолетчики входили в состав персонала Контрольной миссии ООН в Анголе, где продолжалась гражданская война. С июня 2000 года по сентябрь 2005 года в Сьерра-Леоне более 100 российских военных летчиков занимались авиационным обеспечением миссии ООН.

С июня 2004 года по декабрь 2006 года военнослужащие ВС РФ участвовали в операции ООН по поддержанию мира в Бурунди. С апреля 2006 года по март 2012 года в состав миротворческих сил ООН в Судане и Южном Судане входила российская авиационная группа численностью порядка 120 человек с четырьмя вертолетами Ми-8.

С сентября 2008 года по декабрь 2010 года воинское формирование ВС РФ численностью до 100 военнослужащих участвовало в операции Евросоюза в поддержку присутствия ООН в Республике Чад и ЦАР.

В разные годы российские офицеры входили в группы военных наблюдателей ООН в Руанде, Грузии, Гватемале, Сьерра-Леоне, Восточном Тиморе, ДР Конго и других странах. В отличие от участников воинских контингентов ООН, военные наблюдатели ООН не имеют оружия, но при этом пользуются дипломатическим статусом и неприкосновенностью.

Подготовка миротворцев

Подготовка офицеров-миротворцев для участия в операциях ООН началась в СССР в 1974 году на Высших офицерских орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменных курсах "Выстрел" им. Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова (Солнечногорск, Московская область; курсы расформированы в 2009 году). С 2005 года военнослужащих ВС РФ готовят к участию в миротворческих операциях в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой миротворческой бригаде Центрального военного округа (поселок Рощинское, Самарская область).