Тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 ноября 2020 г. стало известно, что на 92-м году жизни скончался советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.

Происхождение и образование

Игорь Борисович Москвин родился 30 августа 1929 г. в г. Бежице (Брянская губерния, ныне в составе г. Брянска). С 1930 г. вместе с родителями проживал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), где его отец работал в Государственном оптическом институте (ГОИ; ныне акционерное общество "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова"). После начала Великой Отечественной войны институт эвакуировали в Йошкар-Олу (Марийская АССР, ныне Республика Марий Эл). В 1942 г. Борис Москвин был откомандирован на фронт, в том же году скончался от сыпного тифа.

Игорь Москвин работал в Йошкар-Оле учеником слесаря на эвакуированном заводе. В 1945 г. вернулся в Ленинград, где некоторое время продолжал работать в ГОИ.

В 1956 г. окончил Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (ныне Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург).

Спортивная карьера

Во второй половине 1940-х гг. Игорь Москвин начал заниматься в Ленинграде фигурным катанием. Его первым тренером была Нина Леплинская. Впоследствии занимался под руководством Петра Орлова, представлял физкультурно-спортивное общество "Динамо".