Тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 ноября 2020 г. стало известно, что на 92-м году жизни скончался советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.
Происхождение и образование
Игорь Борисович Москвин родился 30 августа 1929 г. в г. Бежице (Брянская губерния, ныне в составе г. Брянска). С 1930 г. вместе с родителями проживал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), где его отец работал в Государственном оптическом институте (ГОИ; ныне акционерное общество "Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова"). После начала Великой Отечественной войны институт эвакуировали в Йошкар-Олу (Марийская АССР, ныне Республика Марий Эл). В 1942 г. Борис Москвин был откомандирован на фронт, в том же году скончался от сыпного тифа.
Игорь Москвин работал в Йошкар-Оле учеником слесаря на эвакуированном заводе. В 1945 г. вернулся в Ленинград, где некоторое время продолжал работать в ГОИ.
В 1956 г. окончил Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (ныне Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург).
Спортивная карьера
Во второй половине 1940-х гг. Игорь Москвин начал заниматься в Ленинграде фигурным катанием. Его первым тренером была Нина Леплинская. Впоследствии занимался под руководством Петра Орлова, представлял физкультурно-спортивное общество "Динамо".
В 1950 и 1952 гг. Игорь Москвин становился серебряным призером первенства Ленинграда в одиночном катании.
В 1952-1954 гг. вместе с Майей Беленькой выигрывал чемпионат СССР по фигурному катанию в парном разряде (турниры проходили в Москве, Ярославле и Кирове соответственно).
Также занимался парусным спортом, участвовал в международных соревнованиях.
Тренерская деятельность
С 1956 г. Игорь Москвин вел тренерскую деятельность. Работал в Ленинграде тренером центрального совета физкультурно-спортивного общества "Динамо", затем - старшим тренером добровольно-спортивных обществ "Буревестник" и "Труд".
С 1957 г. тренировал Тамару Братусь (род. 1941), которая в 1964 г. стала его супругой и взяла фамилию мужа. Тамара Москвина - семикратная чемпионка СССР по фигурному катанию (пять раз - в одиночном разряде, дважды - в парном), известный тренер.
В 1964 г. в Инсбруке (Австрия) подопечные Игоря Москвина - Людмила Белоусова и Олег Протопопов - стали первыми в истории отечественного парного фигурного катания олимпийскими чемпионами. На церемонии закрытия Игр Москвин был знаменосцем советской команды.
В 1968 г. в Гренобле (Франция) Белоусова и Протопопов вновь завоевали золото Олимпиады. Также они четыре раза первенствовали на чемпионатах мира и Европы (1965-1968).
Среди других учеников Игоря Москвина: фигуристы-одиночники Игорь Бобрин (чемпион Европы 1981 г., четырехкратный чемпион СССР), Юрий Овчинников (чемпион Советского Союза 1975 г.), Владимир Котин (чемпион СССР 1985 г.), пары Лариса Селезнева и Олег Макаров (двукратные чемпионы Европы, пятикратные чемпионы СССР), Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин (двукратные серебряные медалисты первенства СССР), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира 1996 г., двукратные чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России).
Звания, награды
Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
Был награжден орденом "Знак Почета", медалью "За трудовое отличие".
Личные сведения
В семье Игоря и Тамары Москвиных родились две дочери - Ольга (род. 1970) и Анна (род. 1974).
В 1984 г. супруги выпустили книгу "Произвольная программа парного катания".
Их жизни и карьере посвящены документальный фильм "Москвин против Москвиной" (1988, режиссер Игорь Романовский) и книга "Лед для двоих" (2011, автор Елена Вайцеховская).