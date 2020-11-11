Платные дороги в России. История и особенности магистралей

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2020 года было открыто движение по первому платному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области между трассами М-11 "Нева" и М-7 "Волга".

С учетом открытого 11 ноября участка ЦКАД, в России плата взимается за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью около 1950 км. Платные дороги действуют в 14 субъектах Федерации: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

История платных дорог в России

Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", которым был установлен порядок создания платных магистралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свободного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам.

В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд был выбран реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М-4 "Дон" - обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Стоимость проезда по нему составляла от 5 рублей для легковых автомобилей до 15 рублей для грузовиков. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км - к нему присоединили обход Задонска.

8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации". В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.

М-4

На трассе М-4 "Дон" плата взимается на шести участках общей протяженностью 844 км: в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Управляет трассой государственная компания "Российские автомобильные дороги (ГК "Автодор"). Операторами являются ООО "Объединенные системы сбора платы" (ОССП) и ООО "Автодор - платные дороги". Стоимость проезда по всем участкам для легковых автомобилей (здесь и далее - для легковых машин при оплате наличными без скидок) - от 1065 до 1640 рублей в зависимости от времени проезда.

Платные дороги в Псковской области

Платным является проезд по четырем дорогам в Псковской области общей протяженностью 226 км: Старый Изборск - граница с Эстонией, Остров - граница с Латвией, Опочка - граница с Белоруссией и Ольша - Невель. В отличие от других платных трасс в России, эти дороги были построены задолго до введения платного режима и не были реконструированы. Оператором платных дорог в области является региональный комитет по транспорту и связи. Стоимость проезда для легковых автомобилей по каждой из них составляет от 150 до 300 рублей.

Западный скоростной диаметр

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области платным является проезд по внутригородской магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД). Она связывает южную часть города в районе Кольцевой автодороги (КАД) с Морским портом, Васильевским островом, Приморским районом и далее - с трассой "Скандинавия". Строительство трассы началось в 2005 году, завершилось в 2016 году, платный режим на всей протяженности трассы (46,6 км) введен 4 февраля 2017 года. Оператор - ООО "Магистраль северной столицы". Стоимость проезда по всей протяженности ЗСД - 750 рублей.

М-1

1 января 2014 года была введена плата за проезд на участке трассы М-1 "Беларусь" - северном обходе города Одинцово (Московская область), по которому можно доехать от развязки Молодогвардейской ул. с Московской кольцевой автодорогой (МКАД) до 33 км Минского шоссе. Протяженность - 20 км. Управляет трассой ГК "Автодор", оператор - АО "Новое качество дорог". Стоимость проезда - от 20 до 400 рублей.

М-11

Скоростная автодорога М-11 (Москва - Санкт-Петербург) является платной на всем протяжении (610 км). Движение по первому участку (обход Вышнего Волочка, 76 км, Тверская обл.) было открыто 28 ноября 2014 года - проезд по нему стал платным в 2015 году. Трасса открыта на всем протяжении от Московской кольцевой автодороги до петербургского КАД, за исключением северного обхода Твери, где строительные работы еще не начаты. Стоимость проезда - 2415 рублей.

Платный путепровод в Рязани

12 марта 2013 года открылось движение по платному путепроводу через железнодорожные пути в Рязани. Он связал микрорайоны Соколовка и Дашково - Песочня. Оператор моста - ЗАО "Инвестиционная компания "РПД Рязань". Стоимость проезда - 25 рублей.

Платный участок в Удмуртии

С 26 августа 2017 года введена плата за проезд по мостам через реки Каму и Буй по трассе Ижевск - Камбарка - граница Башкирии (в объезд действующей переправы). Оператор - ООО "Региональная инвестиционная компания". Стоимость проезда - 450 рублей. Общая длина участка - 14,7 км.

М-3

С 20 марта 2017 года платным стал проезд по трассе М-3 "Украина" в Калужской области (в настоящее время его общая протяженность - 70 км). Оператор - ОССП, общая стоимость проезда - от 100 до 150 рублей.

ЦКАД-3

Протяженность первого запущенного платного участка - 105,9 км. Он соединяет платную трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург "Нева", Дмитровское шоссе (через развязку в районе деревни Старо в Дмитровском городском округе), Ярославское и Горьковское шоссе. Стоимость проезда для легковых автомобилей - от 225 до 510 рублей в зависимости от способа оплаты.

Единый транспондер и "свободный поток"

До открытия первого платного участка ЦКАД оплата на платных дорогах в России осуществлялась только на специальных пунктах, где при оплате наличными или банковской картой необходимо останавливаться перед шлагбаумом. Транспондеры - устройства, которые закрепляются на лобовое стекло автомобиля и позволяют проезжать пункты сбора платы без остановки, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Также транспондеры представляют скидку на проезд (иногда - до 50%). Например, экономия при проезде по всем платным участкам М-4 "Дон" с этим устройством составляет до 246 рублей (15%). Ранее эти устройства не были совместимы между разными операторами, и, например, для проезда от Москвы до Хельсинки по платным участкам трасс М-11 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге водителям требовалось иметь при себе сразу три транспондера, у каждого из которых был отдельный счет.

В 2017 году были заключены соглашения о межоператорском взаимодействии между "Автодором - платные дороги", "Объединенными системами сбора платы" (работает вместе с "Автодором" на М-4), "Магистралью Северной столицы", "Главной дорогой" и "Новым качеством дорог". Таким образом, общий транспондер действует на трассах М-1, М-3, М-4, М-11 и ЗСД. 15 января 2018 г. Северный обход Одинцово стал последней платной дорогой, где эта система вступила в действие.

На ЦКАД впервые в России применена безбарьерная система оплаты проезда (free flow, с англ. "свободный поток"). Специальные рамки могут считывать регистрационные знаки или данные с транспондеров. В первом случае водителю необходимо оплатить проезд заранее или внести постоплату в течение пяти суток. Во втором случае сумма спишется со счета транспондера. Система позволяет фиксировать факт проезда без замедления автомобиля.

Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей, 5,5 тыс. рублей - для грузовых. При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не будет внесена, автомобилист заплатит и штраф и стоимость проезда.

Бывшие платные дороги

В 2000-2011 годах взималась плата за проезд по трассе "Алтай - Кузбасс" в Алтайском крае (137 км), также с открытия в июле 1997 года до 1 января 2011 года платным был новый мост через реку Обь в Барнауле. Отменяя плату за проезд по дорогам и мостам, губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что минусов в платном проезде на этих участках дорог было больше, чем плюсов.

Строящиеся платные дороги

Помимо строящихся участков ЦКАД, платными будут северный дублер Кутузовского проспекта в Москве, новый реконструированный участок трассы М-1 "Беларусь", трасса М-12 Москва - Казань. Планируется строительство и других платных участков дорог в Подмосковье (в основном - путепроводов через железные дороги), а также новой трассы Краснодар - Абинск - Кабардинка.