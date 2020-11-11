Биография Максима Шаскольского

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Шаскольскому возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Биография Шаскольского - в материале ТАСС.

Максим Алексеевич Шаскольский родился 5 января 1975 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1997 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "экономист, преподаватель экономических дисциплин".

С 1996 года работал начальником отдела ценных бумаг в Юганскнефтебанке.

В 2000-2001 годах был советником губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова.

С сентября 2001 года по февраль 2005 года - первый заместитель генерального директора ЗАО "Петроэлектросбыт".

Затем перешел на должность заместителя директора по работе с потребителями в сбытовое подразделение ОАО "Ленэнерго". В октябре 2005 года на базе этого подразделения была создана "Петербургская сбытовая компания".

С 2005 года по 2010 год - заместитель генерального директора - директор по работе с потребителями "Петербургской сбытовой компании".

С апреля 2010 года по март 2013 года был управляющим директором - первым заместителем генерального директора ОАО "Петербургская сбытовая компания".

С 2013 года по 2019 год - генеральный директор АО "Петербургская сбытовая компания".

В январе 2019 года был назначен советником врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

С 23 января 2019 года по 10 ноября 2020 года - вице-губернатор Санкт-Петербурга. Курировал вопросы энергетики и тарифного регулирования. Координировал деятельность комитетов города по тарифам, по энергетике и инженерному обеспечению.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 51 млн 907 тыс. рублей.

Есть несовершеннолетний ребенок.