Биография Игоря Артемьева

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, с 2004 года возглавлявшего Федеральную антимонопольную службу, помощником председателя правительства.

Биография Артемьева - в материале ТАСС.

Игорь Юрьевич Артемьев родился 27 ноября 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженеров.

В 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ), затем аспирантуру кафедры анатомии и физиологии Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПИ) имени А. И. Герцена, в 1998 году - юридический факультет СПбГУ.

Кандидат биологических наук (1987).

В 1986-1990 годах - ассистент, доцент (с 1990 года) кафедры анатомии и физиологии ЛГПИ им. А. И. Герцена.

В 1990-1993 годах - депутат Ленинградского (с 1991 года - Санкт-Петербургского) городского Совета народных депутатов, председатель комиссии по экологии и коммунальному хозяйству и комиссии по анализу приватизации в Санкт-Петербурге. Был избран в марте 1990 года при поддержке общественного движения "Демократические выборы - 90". В 1990 году входил в депутатскую группу "Март" и блок "Демократическая Россия", в начале 1992 года создал новую "Фракцию центра".

В 1992 году стал одним из основателей Региональной партии центра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, был председателем ее политсовета до июня 1996 года (председатель партии - Дмитрий Ленков). В октябре 1993 года партия примкнула к избирательному блоку "Явлинский-Болдырев-Лукин" ("ЯБЛоко"). В 1994 году стала петербургским отделением общественно-политического объединения "Яблоко" Григория Явлинского (до 1997 года сохраняла двойное название "РПЦ-"Яблоко").

В 1993 году Игорь Артемьев выдвигался по Западному одномандатному округу №206 Санкт-Петербурга на выборах в Государственную думу РФ I созыва. Накануне голосования снял свою кандидатуру в пользу другого представителя "Яблока" Михаила Амосова.

В 1994 году - один из лидеров избирательного блока "Любимый город", образованного Региональной партией центра и санкт-петербургской организацией Демократической партии России Николая Травкина. Блок находился в оппозиции мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.

В 1994-1996 годах - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Был избран от блока "Любимый город" по Кировскому избирательному округу №15. В заксобрании занимал пост председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству.

В январе 1996 года на III съезде объединения "Яблоко" был избран в состав его центрального совета.

Весной 1996 года выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Снял ее 19 мая 1996 года, перед первым туром, в пользу Владимира Яковлева, который был избран главой города.

С июня 1996 года по январь 1999 года занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и возглавлял Комитет финансов городской администрации. 17 января 1999 года политсовет петербургского регионального отделения "Яблока" объявил о переходе в оппозицию губернатору Владимиру Яковлеву и принял решение об отзыве Артемьева с должности первого вице-губернатора, председателя Комитета по финансам. 18 января Игорь Артемьев подал в отставку.

В 1999 году руководил фондом экономических и политических исследований "ЭПИЦентр - Санкт-Петербург".

В октябре 1999 года был выдвинут объединением "Яблоко" кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга на досрочных выборах, намеченных на 19 декабря 1999 года. Однако их проведение было отменено решением Верховного суда РФ.

В 1999-2003 годах - депутат Государственной думы РФ III созыва. Был избран 19 декабря 1999 года по федеральному списку объединения "Яблоко" (№6 в общефедеральной части списка). В Думе занимал посты заместителя председателя фракции "Яблоко", заместителя председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

14 июня 2000 года баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, выдвигался от "Яблока" и Союза правых сил. Выборы проиграл, заняв второе место с результатом 14,68%. Победу одержал действующий глава города Владимир Яковлев (72,69%).

28 октября 2000 года на IX съезде объединения "Яблоко" был утвержден секретарем его центрального совета по выборам и взаимодействию с органами власти.

В 2001-2008 годах - заместитель председателя Российской демократической партии "Яблоко" Григория Явлинского (первый заместитель - Владимир Лукин, другие заместители - Сергей Митрохин, Сергей Иваненко, Алексей Арбатов).

7 декабря 2003 года баллотировался в Государственную думу РФ IV созыва по списку партии "Яблоко" (№3 в общефедеральной части списка), а также по Западному одномандатному округу №208 (Санкт-Петербург). В Госдуму не прошел. Список "Яблока" не преодолел 5-процентный барьер. В одномандатном округе Игорь Артемьев занял второе место (30,41%), проиграв кандидату от "Единой России" Валентине Ивановой (32,05%).

10 марта 2004 года был назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ, созданной 9 марта того же года (ранее аналогичные функции выполняло Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, которое возглавлял Илья Южанов). Возглавлял службу до ноября 2020 года. Работал в правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

С 2007 года - профессор, заведующий базовой кафедрой Федеральной антимонопольной службы факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

С июня 2008 года - член федерального политического комитета Российской объединенной демократической партии "Яблоко". На XV съезде партии в июне 2008 года выдвигался кандидатом на пост председателя "Яблока", но заявил самоотвод.

Был председателем Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ (с мая 2006 года). Является председателем высшего совета Федерации регби России и попечительского совета регби-клуба ЦСКА (с 2017 года).

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 17 млн 346 тыс. рублей, супруги - 856 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2009).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2016, 2011), медалью П. А. Столыпина (2019). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2006).

Заслуженный экономист РФ (2009).

Cоавтор учебника "Конкурентное право России" (2012).

Женат, четверо детей. Супруга - Вероника Алиевна (род. 1967), кандидат психологических наук.