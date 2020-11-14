Восточноазиатский саммит. История, цели и участники

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин выступит на 15-м Восточноазиатском саммите, который проходит под председательством Вьетнама с 11 по 15 ноября в формате видеоконференции. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом форуме.

Участники и организационная структура

Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) является площадкой для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по широкому кругу вопросов. Встречи лидеров проходят с 2005 года ежегодно в привязке к саммитам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В 2005-2010 годы в форумах участвовали руководители 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии (АСЕАН +6) - десяти стран - членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Австралии, Индии, Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и Японии. В 2011 году участниками ВАС стали Россия и США. В настоящее время на 18 стран Восточноазиатского сообщества приходится свыше 50% населения мира и около 55% совокупного ВВП.

Руководящие функции ВАС выполняет страна - председатель АСЕАН, в 2020 году этот пост занимает Вьетнам. Все решения на саммитах принимаются консенсусом. Помимо саммитов с 2011 года ежегодно проводятся совещания глав внешнеполитических ведомств, регулярно встречаются представители отраслевых ведомств, с 2016 года действует механизм обсуждения текущих задач постпредами стран-участниц ВАС при АСЕАН. Собственного секретариата у ВАС нет, его функции выполняет секретариат АСЕАН, расположенный в Джакарте (Индонезия).

Деятельность

В качестве приоритетных направлений сотрудничества в рамках ВАС определены финансы, энергетика, чрезвычайное реагирование и экология, здравоохранение, образование, продовольственная безопасность. Одним из важных направлений взаимодействия является сокращение разрыва в развитии стран-участников. В этих целях был создан Институт экономических исследований АСЕАН и Восточной Азии (2008).

В рамках ВАС был принят ряд документов, среди которых декларации об энергетической безопасности и охране окружающей среды (2007), о принципах взаимовыгодных отношений (2011), о региональном реагировании на угрозу распространения малярии и мерах по повышению эффективности антималярийных препаратов (2012), о продовольственной безопасности (2013). В 2015 году была одобрена дорожная карта по искоренению малярии.

В 2016 году внимание участников ВАС было сосредоточено на миграционной проблеме и продвижении сотрудничества в области инфраструктурного развития в Восточной Азии, в 2017 году - на вопросах взаимодействия в преодолении бедности, а также в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, тогда же по инициативе России было принято заявление лидеров ВАС о борьбе с идеологическими вызовами терроризма, террористическими идеями и пропагандой. В 2018 году саммит был посвящен вопросам укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму, обсуждались перспективы наращивания сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды.

Последняя - 14-я встреча - прошла в ноябре 2019 года в Бангкоке (Таиланд). На ней поднимались такие темы, как устойчивое развитие, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы.

Россию на форумах ВАС обычно представляют председатель правительства или министр иностранных дел. Президент России Владимир Путин выступал перед участниками Восточноазиатского сообщества дважды: в 2005 году в Куала-Лумпуре, куда Россия была приглашена в качестве специального гостя, и в 2018 году на форуме в Сингапуре.