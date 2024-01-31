Этапы подготовки и даты проведения выборов президента РФ

31 января заканчивается сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Подписные листы должны быть предоставлены в Центризбирком не позднее 18:00 мск.

По правилам предвыборной кампании самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать от 300 тыс. до 315 тыс. подписей избирателей, но не более 7,5 тыс. подписей в одном регионе. Кандидатам, выдвигающимся от непарламентских политических партий, в свою очередь, требуется собрать от 100 тыс. до 105 тыс. подписей, при этом в одном субъекте РФ можно собрать не более 2,5 тыс. подписей. Кандидаты, выдвинутые от парламентских партий, уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Итоговый список кандидатов появится 10 февраля.

Выборы президента впервые пройдут с использованием дистанционного электронного голосования. Им смогут воспользоваться жители 29 регионов страны. Для участия нужно подать заявление до 23:59 мск 11 марта.

Основные дни голосования назначены на 15–17 марта, однако для жителей, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях, досрочные выборы будут доступны с 25 февраля, а для россиян, проживающих за рубежом, — с 1 марта. Подробнее об этапах президентской кампании — в инфографике ТАСС.